Нарколог изучил поведение певицы МакSим на сорванном ею концерте в Сочи

Нарколог Казанцев о поведении МакSим на концерте в Сочи: Это могут быть антидепрессанты

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Многие зрители, побывавшие на злополучном шоу, убеждены — звезда была пьяна или находилась под действием препаратов. Ее представители настаивают на проблемах со здоровьем.

Нарколог Алексей Казанцев не исключил, что концерт певицы Марины Максимовой (МакSим) в Сочи мог быть сорван из-за ее опьянения — алкогольного или наркотического. Как известно, шоу было прервано после нескольких композиций, артистка ушла со сцены. До этого момента она буквально хрипела в микрофон, не попадая даже в фонограмму, а еще покачивалась и не открывала глаз. Некоторые зрители представления в интервью журналистам одного из федеральных каналов прямо заявляли: они знают, как выглядят пьяные певицы, и это — тот самый случай.

Поклонницы МакSим из Сочи отметили, что к ним звезды шоу-бизнеса часто приезжают в обнимку с бутылкой, но такого провала на сцене еще не было. Одна из зрительниц ушла на третьей песне, «не смогла это слушать». Билеты стоили от трех до 15 тысяч рублей, организаторы шоу, стоит отметить, уже возвращают деньги недовольной публике. А публика в свою очередь интересуется, что случилось с Максимовой.

«Она покачивается, но стойко держится, то есть опыт, как говорят, не пропьешь. Есть определенные нарушения артикуляции. За МакSим поет зал, это действительно видно. Все в замедленном темпе происходит, такое ощущение, что она сейчас уснет, голос у нее осип, шепотом что-то пытается сказать», — комментирует видео с концерта нарколог.

Как подчеркнул Казанцев, пьяный человек может быть и очень громким. Поэтому не спешит утверждать, что Максимова приняла на грудь перед выходом на сцену. Но и в ее трезвости в широком смысле не уверен. Врач вспомнил, что певица едва выжила после коронавируса, могла получить в качестве последствия поражение головного мозга — энцефалопатию. Этот недуг категорически нельзя «совмещать» со спиртным.

«Сейчас это похоже на употребление каких-либо психоактивных веществ, это могут быть и антидепрессанты, и противоаллергические препараты, которые тоже вызывают сонливость, заторможенность», — заключил нарколог.

Несколько лет назад МакSим признавалась, что боролась с зависимостью от алкоголя и лечилась в специализированной клинике. СМИ пишут, что в ее райдере всегда числится бутылка коньяка и сегодня. Директор певицы опровергает сплетни, настаивает на трезвости звезды и ее здоровом образе жизни. Сорванный концерт объясняет внезапным ухудшением самочувствия.

Ранее, писал 5-tv.ru, МакSим впервые вышла на связь после катастрофического концерта в Сочи.