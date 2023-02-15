Неужели врачебная ошибка? Что связывает истории болезней Костомарова и певицы МакSим

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Сто одинаковых людей переживают одну и ту же болезнь по-разному. 95 могут быстро прийти в себя, четверо, возможно, получат осложнения, а для одного она станет смертным приговором.

Вокруг истории болезни выдающегося фигуриста Романа Костомарова разгорелась настоящая полемика. Ошарашенные поклонники винят медиков, которые якобы допустили ампутацию конечностей олимпийского чемпиона. Врач частной скорой помощи Лев Авербах в беседе с 5-tv.ru объяснил, имеет ли место быть врачебная ошибка в произошедшем с Костомаровым.

Предпосылки к обвинениям врачей возникли, когда общественность узнала, то у певицы Максим был диагностирован некроз в той же больнице, куда попал спортсмен. Примечательно, что певицу спасали после перевода уже в другом медицинском учреждении. Там медикам удалось избежать ампутаций и поставить на ноги звезду. Неужели Костомарова тоже можно было уберечь, и дело лишь в неправильном лечении?

Эксперт сообщил, что сравнивать Костомарова и Максим неправильно с медицинской точки зрения. У разных пациентов одна и та же болезнь может проявляться по-разному. Причина может быть в возрасте, иммунитете, сопутствующих заболеваниях и генетических предрасположенностях.

«Что касается ошибки врачей — очень сложно судить. Думаю, что предпринимали все усилия. Просто болезнь такова, что с ней какими-то современными методами, имеющимися на вооружение современной медицины, было не справиться. Какой иммунный сбой произошел в организме? Какая инфекция попала? Делали все возможное наверняка, на 100%, но вот организм не поддался лечению», — рассуждал специалист.

Он отметил, что осложнения оказались тяжелыми, и на практике такое, к сожалению, встречается. К счастью, Костомаров остался жив, хоть и сильно пострадал, отметил Авербах. По его словам, поиском медицинских промахов должна заниматься прижизненная судмедэкспертиза, однако пока не известно о претензиях от родственников олимпийского чемпиона. Должно быть понимание, что болезнь может протекать тяжело, а все обвинения поспешны.

«Никаких претензий к врачам предъявлять нельзя за отсутствием данных и незнанием, что происходит у пациента <…> Мы не знаем, чем он болел раньше, мы не знаем, какие у него заболевания еще есть, какие поражения сосудов могли бы были быть. И то, что к вирусной инфекции может присоединится бактериальная и нарушить кровообращение — это осложнения, которые могут появиться после таких заболеваний», — подчеркнул эксперт

Авербах добавил, что «врачи — не боги», а медицина — не стабильная наука, при которой в 100% случаев пациент выздоравливает и живет без осложнений. По его словам, лечить всех одинаково невозможно, так как каждый организм дает индивидуальную реакцию на методы врачей.

«Есть 5% населения, которые не реагируют на „правильное“ лечение, на какие-то стандарты, на протоколы. И никто не может это объяснить», — заключил Лев Авербах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об известных подробностях о состоянии Костомарова.