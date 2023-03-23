Недетские проблемы: когда родителям пора вести ребенка к психиатру
Психиатр Гречаный: не стоит затягивать визит ребенка к врачу при отклонениях в развитии
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru
Все дети проходят через непростые этапы жизни, которые нередко сопровождаются тревожными сигналами в поведении и общем развитии.
Психическое здоровье и успешная социализация имеют большое значение для качества жизни человека. Особенности характера, поведения, интересы и устремления формируются с раннего детства, поэтому важно правильно пройти через все этапы взросления, вовремя обратиться за помощью, если были замечены тревожные отклонения.
Есть ли разница между детским и взрослым психиатром? Как найти подходящего специалиста? С какими проблемами чаще обращаются за помощью? На эти вопросы ответил доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Северин Гречаный в эфире радио «Петербург».
Родители сталкиваются с различными сложностями в процессе воспитания наследников. Некоторые трудности вызываются внутренними особенностями конкретного ребенка, другие же возникают в результате взаимодействия с окружающим миром. Иногда дети со временем их перерастают, порой справиться с проблемами вовремя помогают родители. Но в некоторых случаях нужна помощь квалифицированного специалиста.
Чем отличается взрослый психиатр от детского
Взрослые психиатры и психологи работают с потенциальными пациентами напрямую. В диалог между врачом и ребенком всегда включен третий человек — это мама, папа или опекун.
«Диалог происходит отдельно с родителями, отдельно с ребенком, а потом все вместе собираются и обсуждают проблемы. Это не столько выяснение проблемы, сколько тренинг общения. Психотерапевт часто выступает в роли посредника. Он пытается показать, какой способ воздействия применим для конкретного ребенка, как нужно обращаться к нему», — объяснил эксперт.
Таким образом, со взрослыми психотерапия решает в первую очередь проблемы нахождения себя, актуализации, смысла жизни. Детям чаще приходится помогать в вопросах социализации.
Как найти подходящего специалиста для ребенка
Эксперт считает: грамотных врачей в области детской психологии и психиатрии в России должно быть в несколько раз больше, чем есть сейчас.
«Нам очень сложно. Я еще и занимаюсь подготовкой специалистов. Нам очень сложно подготовить их, поскольку это проблемы вузовского образования вообще — отсутствие единства школы. В Петербурге как-то пытаемся еще обеспечить. У нас есть традиции определенные, мы пытаемся быть на одной волне», — поделился Гречаный.
Но если брать Россию в целом, заявил психиатр, то, конечно, здесь имеются абсолютные разночтения. Например, семья может обратиться с какими-то психологическими особенностями. Кто-то считает, что ребенка тут же надо записать в пациенты с серьезными проблемами, лечить медикаментозно. То есть идет гипердиагностика. С другой стороны, врачи могут недооценить симптомы и предложить какое-то простое решение, допустим, нанять репетитора, когда на самом деле речь идет о серьезной умственной проблеме.
При выборе специалиста (как психолога, так и психиатра) нужно обращать внимание на несколько критериев:
- Специализация. Часто родители допускают ошибку, не учитывая, что не все психологи и психиатры консультируют детей. При работе со взрослыми применяются другие методики, поэтому даже первоклассный врач, скорее всего, не сможет помочь ребенку, если у него нет необходимой подготовки.
- Опыт работы по специальности. Грамотный психолог должен иметь приличный стаж детских консультаций. Плюсом послужит наличие собственных опубликованных материалов. Это поможет убедиться в квалификации человека, понять его подход к работе.
- Образование. Многие психологи выпускаются из непрофильных вузов. Высокий уровень подготовки врачей могут обеспечить только специализированные высшие учебные заведения. Важно не только наличие профильного образования, но и дополнительных программ, супервизорских встреч и часов личной терапии.
- Манера общения. Этот критерий поможет понять, сможет ли именно этот человек помочь конкретному малышу. Уровень доверия мамы и папы к психологу также влияет и на отношение ребенка к данному специалисту.
С какими проблемами чаще всего обращаются за помощью к психиатру
По словам доцента Гречаного, наиболее распространенные проблемы, с которыми обращаются за помощью, зависят от возраста. К психиатру приходят даже родители самых маленьких детей.
«Наиболее тяжелым периодом является возраст от одного до двух лет, когда ребенок еще не научился диалогу. Он не может слышать родителей или обращения родителей к нему являются слишком сложными. То есть он пока не готов, не подготовлен», — отметил эксперт.
Через некоторое время ребенок становится более открытым. Но могут появляться страхи, нарушения моторного контроля — неуправляемость. В первом классе дети иногда страдают от головных болей, нежелания посещать школу, психологического давления со стороны сверстников. Все то же самое усугубляется в пубертатном периоде, но дополнительно проявляются проблемы самостоятельности и личностного определения.
«Очень страшным бывает для родителей то, что ребенок ни к чему вообще не склонен. То есть он идет, так скажем, по течению, плывет. Где-то что-то успевает в этом, в том, в третьем, десятом, но как-то все поверхностно», — выделил психолог.
Из-за этого взрослые начинают обвинять детей, что те не определились, ничего не выбрали. Специалист советует в такой ситуации оставить ребенка в покое. Конкретную профессию можно найти и случайно или заставить себя пойти по какому-то определенному направлению. Но здесь важно даже не то, что человек выберет, а каким будет в этой сфере деятельности. Нужно понимать, что у сына или дочери есть несколько дорог, а давление не всегда помогает пойти по правильному пути.
При каких признаках нужно обратиться к психиатру
Эксперт отмечает: порог толерантности у каждой семьи разный. Встречаются ситуации, когда дети в течение многих лет изводят собственных мам и пап, манипулируют ими. А родители очень робко, спустя годы, пытаются попасть на консультацию, но при этом переспрашивают: «А правильно ли мы делаем? А не повредит ли это ребенку?»
«Я обычно говорю, что давным-давно вы должны были уже прийти. Мы никогда не говорим, что ситуация запущенная. Но можно было, нужно было приходить немножко пораньше и решать эти вопросы на корню», — рассказал психотерапевт.
Бывает и другая ситуация, когда родители бьют в набат при любых признаках какого-то отклоняющегося поведения, даже если это вариант нормы. Особенно часто это проявляется по вопросу развития. Мама и папа хотят быстро решить проблему. Однако психика — это немного другая сущность. Зачастую нет способов разобраться с вопросом по щелчку пальцев.
Помощь психиатра нужна, когда заметны резкие перемены в поведении ребенка, настроении и общем состоянии (отставание в развитии, утомляемость, неусидчивость, неуравновешенность, вспышки агрессии и другие), что, возможно, даже вредит не только ему самому, но и окружающим.
Что делать, если ребенок отказывается идти к врачу
Дети могут проявлять несговорчивость и отказываться от помощи посторонних. По словам эксперта, с правовой точки зрения ребенок с 15 лет может однозначно отказаться от похода к психотерапевту. До этого возраста родители решают, где учиться их чаду, какие секции посещать и к какому специалисту обращаться.
Плохая мама: психологи раскрыли главную ошибку родителей
«Они (родители. — Прим. ред.) могут, как говорится, затолкать насильно ребенка к врачу. Но можно привести лошадь к водопою, но заставить пить ее нельзя», — отметил доцент Гречаный.
В таком случае не получится наладить искреннее общение. Ребенок, скорее всего, не раскроется. Хотя бывает так, что мама и папа приводят на консультацию свое чадо и не возлагают на него больших надежд. Но психотерапевт-профессионал ведет себя настолько грамотно, что делает невозможное. Он даже в случае с неразговорчивым, грубым, негативно настроенным подростком делает так, что тот оттаивает эмоционально и раскрывается.