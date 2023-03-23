Недетские проблемы: когда родителям пора вести ребенка к психиатру

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Все дети проходят через непростые этапы жизни, которые нередко сопровождаются тревожными сигналами в поведении и общем развитии.

Психическое здоровье и успешная социализация имеют большое значение для качества жизни человека. Особенности характера, поведения, интересы и устремления формируются с раннего детства, поэтому важно правильно пройти через все этапы взросления, вовремя обратиться за помощью, если были замечены тревожные отклонения.

Есть ли разница между детским и взрослым психиатром? Как найти подходящего специалиста? С какими проблемами чаще обращаются за помощью? На эти вопросы ответил доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Северин Гречаный в эфире радио «Петербург».

Родители сталкиваются с различными сложностями в процессе воспитания наследников. Некоторые трудности вызываются внутренними особенностями конкретного ребенка, другие же возникают в результате взаимодействия с окружающим миром. Иногда дети со временем их перерастают, порой справиться с проблемами вовремя помогают родители. Но в некоторых случаях нужна помощь квалифицированного специалиста.

Чем отличается взрослый психиатр от детского

Взрослые психиатры и психологи работают с потенциальными пациентами напрямую. В диалог между врачом и ребенком всегда включен третий человек — это мама, папа или опекун.

«Диалог происходит отдельно с родителями, отдельно с ребенком, а потом все вместе собираются и обсуждают проблемы. Это не столько выяснение проблемы, сколько тренинг общения. Психотерапевт часто выступает в роли посредника. Он пытается показать, какой способ воздействия применим для конкретного ребенка, как нужно обращаться к нему», — объяснил эксперт.

Таким образом, со взрослыми психотерапия решает в первую очередь проблемы нахождения себя, актуализации, смысла жизни. Детям чаще приходится помогать в вопросах социализации.

Как найти подходящего специалиста для ребенка

Эксперт считает: грамотных врачей в области детской психологии и психиатрии в России должно быть в несколько раз больше, чем есть сейчас.

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«Нам очень сложно. Я еще и занимаюсь подготовкой специалистов. Нам очень сложно подготовить их, поскольку это проблемы вузовского образования вообще — отсутствие единства школы. В Петербурге как-то пытаемся еще обеспечить. У нас есть традиции определенные, мы пытаемся быть на одной волне», — поделился Гречаный.

Но если брать Россию в целом, заявил психиатр, то, конечно, здесь имеются абсолютные разночтения. Например, семья может обратиться с какими-то психологическими особенностями. Кто-то считает, что ребенка тут же надо записать в пациенты с серьезными проблемами, лечить медикаментозно. То есть идет гипердиагностика. С другой стороны, врачи могут недооценить симптомы и предложить какое-то простое решение, допустим, нанять репетитора, когда на самом деле речь идет о серьезной умственной проблеме.

При выборе специалиста (как психолога, так и психиатра) нужно обращать внимание на несколько критериев:

Специализация. Часто родители допускают ошибку, не учитывая, что не все психологи и психиатры консультируют детей. При работе со взрослыми применяются другие методики, поэтому даже первоклассный врач, скорее всего, не сможет помочь ребенку, если у него нет необходимой подготовки. Опыт работы по специальности. Грамотный психолог должен иметь приличный стаж детских консультаций. Плюсом послужит наличие собственных опубликованных материалов. Это поможет убедиться в квалификации человека, понять его подход к работе. Образование. Многие психологи выпускаются из непрофильных вузов. Высокий уровень подготовки врачей могут обеспечить только специализированные высшие учебные заведения. Важно не только наличие профильного образования, но и дополнительных программ, супервизорских встреч и часов личной терапии. Манера общения. Этот критерий поможет понять, сможет ли именно этот человек помочь конкретному малышу. Уровень доверия мамы и папы к психологу также влияет и на отношение ребенка к данному специалисту.

С какими проблемами чаще всего обращаются за помощью к психиатру

По словам доцента Гречаного, наиболее распространенные проблемы, с которыми обращаются за помощью, зависят от возраста. К психиатру приходят даже родители самых маленьких детей.

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«Наиболее тяжелым периодом является возраст от одного до двух лет, когда ребенок еще не научился диалогу. Он не может слышать родителей или обращения родителей к нему являются слишком сложными. То есть он пока не готов, не подготовлен», — отметил эксперт.

Через некоторое время ребенок становится более открытым. Но могут появляться страхи, нарушения моторного контроля — неуправляемость. В первом классе дети иногда страдают от головных болей, нежелания посещать школу, психологического давления со стороны сверстников. Все то же самое усугубляется в пубертатном периоде, но дополнительно проявляются проблемы самостоятельности и личностного определения.

«Очень страшным бывает для родителей то, что ребенок ни к чему вообще не склонен. То есть он идет, так скажем, по течению, плывет. Где-то что-то успевает в этом, в том, в третьем, десятом, но как-то все поверхностно», — выделил психолог.

Из-за этого взрослые начинают обвинять детей, что те не определились, ничего не выбрали. Специалист советует в такой ситуации оставить ребенка в покое. Конкретную профессию можно найти и случайно или заставить себя пойти по какому-то определенному направлению. Но здесь важно даже не то, что человек выберет, а каким будет в этой сфере деятельности. Нужно понимать, что у сына или дочери есть несколько дорог, а давление не всегда помогает пойти по правильному пути.

При каких признаках нужно обратиться к психиатру

Эксперт отмечает: порог толерантности у каждой семьи разный. Встречаются ситуации, когда дети в течение многих лет изводят собственных мам и пап, манипулируют ими. А родители очень робко, спустя годы, пытаются попасть на консультацию, но при этом переспрашивают: «А правильно ли мы делаем? А не повредит ли это ребенку?»

«Я обычно говорю, что давным-давно вы должны были уже прийти. Мы никогда не говорим, что ситуация запущенная. Но можно было, нужно было приходить немножко пораньше и решать эти вопросы на корню», — рассказал психотерапевт.

Бывает и другая ситуация, когда родители бьют в набат при любых признаках какого-то отклоняющегося поведения, даже если это вариант нормы. Особенно часто это проявляется по вопросу развития. Мама и папа хотят быстро решить проблему. Однако психика — это немного другая сущность. Зачастую нет способов разобраться с вопросом по щелчку пальцев.

Помощь психиатра нужна, когда заметны резкие перемены в поведении ребенка, настроении и общем состоянии (отставание в развитии, утомляемость, неусидчивость, неуравновешенность, вспышки агрессии и другие), что, возможно, даже вредит не только ему самому, но и окружающим.

Что делать, если ребенок отказывается идти к врачу

Дети могут проявлять несговорчивость и отказываться от помощи посторонних. По словам эксперта, с правовой точки зрения ребенок с 15 лет может однозначно отказаться от похода к психотерапевту. До этого возраста родители решают, где учиться их чаду, какие секции посещать и к какому специалисту обращаться.

Плохая мама: психологи раскрыли главную ошибку родителей

«Они (родители. — Прим. ред.) могут, как говорится, затолкать насильно ребенка к врачу. Но можно привести лошадь к водопою, но заставить пить ее нельзя», — отметил доцент Гречаный.

В таком случае не получится наладить искреннее общение. Ребенок, скорее всего, не раскроется. Хотя бывает так, что мама и папа приводят на консультацию свое чадо и не возлагают на него больших надежд. Но психотерапевт-профессионал ведет себя настолько грамотно, что делает невозможное. Он даже в случае с неразговорчивым, грубым, негативно настроенным подростком делает так, что тот оттаивает эмоционально и раскрывается.