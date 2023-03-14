Они не роботы: как чрезмерная нагрузка влияет на современных детей

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Желание родителей раскрыть таланты своего ребенка и привести его к успеху нередко заканчивается тем, что учащийся лишается детства в погоне за мечтой мамы и папы.

Современные дети ходят в школу, посещают кружки и секции, выполняют домашние дела. У некоторых из них столько задач, что не каждый взрослый выдержал бы такой ритм жизни.

Какие можно выделить признаки переутомления у ребенка? Каким важнейшим навыком он должен овладеть? Сложно ли современному школьнику определиться с будущей профессией?

На эти вопросы ответил доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Северин Гречаный в эфире радио «Петербург».

Чрезмерные нагрузки в школе и за ее пределами вызывают физическую усталость и психическое истощение. Это снижает желание детей заниматься какими-либо делами, они замыкаются и даже проявляют агрессивность. Но действительно ли загруженность — это большая проблема?

«Да, она несколько превышающая. Превышающая физиологические возможности ребенка, цели обучения и воспитания. К сожалению, бывает так, что ребенок загружен, а переходя во взрослую жизнь, использует только 10-15% тех знаний и умений, которые он приобрел», — подчеркнул эксперт.

Слишком большое количество дел и сверхвнимательное отношение родителей вызывают множество психологических проблем у подрастающего поколения.

Признаки детского переутомления

Непосильная нагрузка проявляется в поведении и здоровье ребенка, например:

Днем он чувствует сонливость, а вечером, наоборот, долго не может заснуть.

Жалуется на плохой аппетит.

Часто мучается от головных болей, периодически повышенного артериального давления.

Не может сосредоточиться, ему трудно запоминать.

Теряет интерес к учебе и внеклассной деятельности.

Дети младших классов становятся импульсивными или плаксивыми, а подростки — раздражительными.

Чрезмерная загруженность может привести к эмоциональному выгоранию. В случае обнаружения тревожных симптомов стоит обратиться к врачу. Если специалист не выявил проблем со здоровьем, то нужно бороться с переутомлением и менять образ жизни ребенка.‍

Какой важный навык должен быть в арсенале ребенка

Психиатр Гречаный утверждает: в детстве и юности важно не столько получить все знания и умения, сколько «научиться учиться», то есть приобретать новые навыки, иметь опыт достижения цели.

Плохая мама: психологи раскрыли главную ошибку родителей

У здорового малыша в хорошей семье это происходит обычно естественным образом. Трудности возникают тогда, когда родители не учитывают реальных возможностей своего чада. Например, есть дети, которым обучение дается не так просто. Какое-нибудь задание, тема или предмет вводят школьника в ступор. И вместо того, чтобы понять и воспринять эту ситуацию как должную, объективную, мамы и папы пытаются ее переломать.

«Грубо говоря, ребенок и так плохо усваивает математику, а ему нанимают репетитора по высшей математике. Логика такая, что ты слабенький, больной, у тебя хилые легкие. А мы тебя отдадим в школу олимпийского резерва, где ты сможешь перебороть все свои трудности», — привел пример ученый.

На самом деле в результате такого подхода получается только срыв и больше ничего, уверяет эксперт.

Другая крайность воспитания — полная свобода

Многие родители стараются быстро получить от ребенка максимальный результат, добиться успеха, часто жертвуя его интересами и желаниями. Но бывает и несколько иная ситуация.

По словам психиатра, нередко родители боятся своих детей, особенно те, которые родились еще во времена СССР. Раньше на подрастающее поколение напирали психологически, требовали лишнего. И да, была достаточно суровая дисциплина.

«Работает обратный психологический механизм. Если мне что-то запрещали, если на меня надавливали, то первое, что я сделаю, став мамой, — это ничто на свете ребенку не запрещу. Если на меня повышали голос, я разобьюсь, но никогда в жизни…» — сказал эксперт.

Таким образом, одна крайность переходит в другую, отмечает Гречаный, теряется здравый смысл. Но главное, пропадает представление о конкретном ребенке, ведь к каждому нужен свой подход в воспитании. Далеко не всем детям подходит абсолютная свобода.

Поможет ли профориентация снизить нагрузку на ребенка

Заниматься нелюбимым делом очень тяжело. Поэтому не только излишнее количество уроков, секций и домашних заданий влияют на состояние ребенка, но и неправильный выбор занятий. Деятельность направлена на получение необходимых знаний и навыков, которые помогут быть успешным во взрослой жизни. Но как понять, что нужно конкретному человеку?

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«Профориентация (выявление склонностей к определенной деятельности. — Прим. ред.) обычно приносит пользу, когда специалисты общаются с теми детьми, которые действительно очень хорошо и четко представляют, что они хотят», — объяснил Гречаный.

При этом некоторые дети интересуются множеством разных направлений, что затрудняет выбор. В этом случае важную роль могут сыграть родители. Они должны подсказать, в какой из выбираемых профессий легче получить работу, где конкуренция будет выше, есть ли в городе проживания вузы с нужными факультетами, хорошо ли там преподают, потребует ли работа или учеба длительных переездов или смены места жительства. Отвечая на вопросы, можно спроецировать разнообразные интересы в реальную, практическую плоскость.

Ранняя профориентация бывает затруднена неготовностью ребенка сделать выбор. Но если все же получится определить конкретное направление, можно избавиться от лишних занятий, неуверенности и беспокойства.