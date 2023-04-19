Защита от протечек: стоит ли экономить на ФУМ-ленте для труб

Сантехник Щербаков: при работе с ФУМ-лентой важнее всего правильно намотать ее на трубу

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Использование качественного уплотнителя снижает вероятность неприятного ЧП — протечки. Наиболее распространенным материалом для этих целей служит ФУМ-лента.

При монтаже различных труб необходимо качественно уплотнить все имеющиеся резьбовые соединения, чтобы не допустить протечек. Для этого используют специальные материалы, которые гарантируют герметичность и надежность соединения.

Что такое ФУМ-лента? Есть ли разница между дорогими и дешевыми образцами? Что нужно учитывать при их использовании? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Что такое ФУМ-лента и для чего ее используют

Фторопластовый уплотнительный материал, или сокращенно ФУМ-лента — это универсальный пленочный уплотнитель. С его помощью можно отремонтировать не только водопровод, но и топливную систему автомобиля и даже изолировать электрические провода, например, починить кабель зарядного устройства.

«ФУМ-лента обладает достаточно хорошей эластичностью, очень маленьким трением, хорошим прилеганием. Герметичность обеспечивает практически на 100%», — рассказал сантехник Алексей Щербаков.

При этом в строительных магазинах предлагают сразу несколько вариантов: подешевле и подороже. Чтобы выяснить, какая из них лучше справляется со своими задачами, нужно испытать разные уплотнители в деле.

В проверке участвуют три образца: за 90, 150 и 300 рублей.

Ширина у выбранных ФУМ-лент одинаковая (19 миллиметров), но длина отличается. Причем бюджетная катушка на целый метр длиннее остальных.

Какая ФУМ-лента лучше переносит высокие температуры

Поскольку данный вид уплотнителя используют в монтаже отопления, то очень важно, чтобы он выдерживал высокие температуры. Производитель уверяет: дешевая ФУМ-лента рассчитана на нагрев до 370 градусов, а дорогая — всего до 160. Однако написать на упаковке можно все что угодно, практика же — совсем другое дело.

Чтобы проверить образцы, их по очереди наматывают на обрез трубы. После этого нагревают ее изнутри с помощью газовой горелки. Эксперимент должен продолжаться до тех пор, пока лента не начнет плавиться.

Бюджетный уплотнитель действительно выдерживает температуру в 370 градусов, после чего он не просто начинает плавиться, а исчезает на глазах. Таким образом, производитель ФУМ-ленты за 90 рублей не обманывает покупателей. Удивительно, но более дорогие образцы справляются с задачей немного хуже. Второй сдался при температуре 365 градусов, а третий — на отметке 360.

«Если температура больше 300, плюс-минус десять градусов роли никакой не играют», — заявил эксперт.

Но что если поджечь ФУМ-ленту? Качественный продукт всего лишь оплавится, а фальсификат сразу же вспыхнет. Это испытание достойно проходят все три уплотнителя. Действительно фторопласты. Возгорание не происходит, поведение образцов соответствует тому, как должен развиваться химический процесс для данных материалов.

Какая ФУМ-лента более эластичная

Хорошая ФУМ-лента остается эластичной в течение всего срока службы. Уплотнители низкого качества со временем дубеют и рвутся. Зачастую именно в этот момент и случаются протечки. Если выбранный образец может растягиваться и при этом сохранять целостность, значит, он прослужит дольше всего.

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Проверить ФУМ-ленту на эластичность можно, например, поднимая с ее помощью бутылки с водой. Бюджетный образец выдерживает вес в шесть килограммов, средний по цене — всего пять. Дорогой уплотнитель показывает себя самым эластичным — девять килограммов. Эксперта такой результат не удивляет. Дело в том, что эта лента толще остальных.

«Она же получается 0,25 (миллиметра. — Прим. ред.). А две предыдущие — по 0,2. Соответственно, у нее ресурс примерно на 20% больше», — объяснил сантехник.

Какая ФУМ-лента лучше выдерживает агрессивную среду

Остается проверить, насколько образцы устойчивы к агрессивным составам. Ведь ФУМ-ленту также используют на трубах для перекачки газа и разных видов топлива, например, бензина. В стеклянное корыто помещают три муфты, предварительно обернув их на один виток уплотнителем, и заливают бензином. После трех часов в бензиновой ванне все образцы также плотно держатся на резьбе и проходят испытание на должном уровне, считает специалист.

Какую ФУМ-ленту выбрать

Эксперименты показывают, что бюджетная ФУМ-лента отлично справляется со своими задачами. Она такая же крепкая, выдерживает высокие температуры и не портится под воздействием агрессивной химии, как и дорогая. А значит, нет смысла переплачивать. Главное, при работе с этим материалом научиться правильно его наматывать.

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Сантехник Щербаков отмечает: закрученный при помощи ФУМ-ленты кран обратно раскручивать нельзя, даже на один виток. Это нарушит герметичность конструкции. Не стоит наматывать фум-ленту и на широкие трубы. Их диаметр не должен превышать шесть сантиметров. Иначе уплотнитель может попросту съехать.