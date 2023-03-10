Спасет дома, но не поможет в машине: развенчаны мифы про жидкое стекло

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Dietze

Жидкое стекло используют как для склеивания деталей, так и для обработки поверхностей. Многие мастера на все руки уверены, что это универсальный материал. Но так ли это на самом деле?

Жидким стеклом в народе прозвали силикатный клей. Этому материалу приписывают уникальные свойства. Считается, что эта субстанция помогает склеивать различные поверхности, защищает от огня, оберегает поверхность машины от сколов, трещин и царапин.

Правда ли, что жидкое стекло спасает от многих неприятностей, выяснила «Самая полезная программа».

Где применяется жидкое стекло

Жидкое стекло часто применяют при ремонте дома и автомобиля. Эксперты уверяют, что средство может использоваться в быту для различных целей.

«Можно отделывать дымоходы, печи, гидроизолировать бассейны, колодцы, обрабатывать древесину для защиты от грибка и плесени, добавлять в различные цементно-песчаные растворы для повышения прочности», — рассказал руководитель строительной компании Владимир Колосов.

Производители уверяют жидкое стекло — сверхпрочный материал. Он намертво склеивает любые детали, а еще защищает их от огня. Но так ли это на самом деле, можно узнать только в ходе эксперимента.

Для испытаний купили три самых распространенных марки натриевого жидкого стекла различных по цене. Стоимость приобретенных растворов составила 60, 85 и 120 рублей за литр.

В ходе экспериментов проверили, действительно ли жидкое стекло склеивает различные поверхности, защищает легковоспламеняющиеся конструкции от пожаров, а также способен сохранить целостность кузова машины от физических повреждений.

Помогает ли жидкое стекло склеивать оргалит и дерево

Начали испытания с проверки на склеивание поверхностей. Сперва взяли три пары плиток оргалита и промазали между ними одним из образцов. Заготовки состоят из древесины и волокон. Его часто используют для отделки помещений.

Читайте также ТОП-5 нестандартных изобретений для комфортной жизни

Склеенные детали оставили на сутки, так как, согласно инструкции, результат проявляется только через 24 часа. В ходе испытаний выяснили, что лучше всех оргалит скрепил самый дорогой состав. Чтобы разорвать заготовки, пришлось сильно постараться.

У дешевого образца результат оказался хуже. Детали быстро разъединились, но все равно для этого пришлось приложить некоторые усилия. Но хуже всего справилось с задачей жидкое стекло средней ценовой категории.

«Видно, что почти целиком раствор впитался в листы оргалита. И сама площадь соприкосновения, то есть то место, в котором они друг с другом сцепились оказалось довольно небольшим», — пояснил исход испытаний эксперт.

Помогает ли жидкое стекло склеивать металл и пластик

Многие производители утверждают, что жидкое стекло способно соединить между собой дерево, металл и пластик. Чтобы выяснить правда это или нет, провели отдельный эксперимент.

Лайфхак: как вывести пятно от суперклея

К деревянной доске приклеили пластмассовую деталь и лист жести. После высыхания конструкции испытали на прочность.

Дешевый образец разочаровал. Пластик оторвался от дерева уже через пару секунд. Чтобы отделить металл от деревянной основы, потребовалось лишь немного усилий. Состав подороже также не порадовал.

«Я приложил примерно ноль усилий для того, чтобы кусок пластика отклеился», — прокомментировал ход опыта специалист.

Так же легко оторвался и лист жести. Но даже самый дорогой образец не смог пройти это испытание. Металл, дерево и пластик легко оторвались друг от друга.

Ни один образец не помог надежно склеить между собой детали из различных материалов. То есть жидкое стекло — не самый удачный вариант для замещения клеевой основы. Он не способен заменить обычный клей.

Способно ли жидкое стекло защитить от пожара

Многие продавцы говорят об огнестойкости жидкого стекла. Проверить это смогли в результате очередного опыта. Плитки оргалита полностью покрыли тестируемой субстанцией.

Читайте также Как выбрать умную розетку от пожаров и что нужно знать об устройстве

После того как заготовки просохли, их зажали в тиски и подвергли высоким температурам с помощью газовой горелки. В предыдущих тестах хуже всего показал себя состав средней ценовой категории, поэтому в новом испытании его подвергли эксперименту первым. Но и здесь жидкое стекло за 85 рублей окончательно потеряло доверие наблюдателей. Уже через четыре секунды доска вздулась и начала обугливаться, а через 10 — пошел дым.

Эксперт считает проблема в том, что состав высох неравномерно и остались участки, не закрытые силикатным клеем.

«Большое количество открытой поверхности было деревянным, и по этой причине огонь быстрее добрался до своей цели у образца номер два», — пояснил руководитель строительной компании.

Третий состав продержался немного дольше. Доска треснула и задымилась через десять секунд после включения горелки.

На удивление на этот раз лучше всех с заданием справился самый дешевый образец. Спустя десять секунд состав побелел и начал кристаллизоваться, но доска осталась целой. Задымилась она в итоге лишь на 16 секунде. Это, по словам специалиста, очень хороший показатель.

Защищает ли жидкое стекло автомобиль от сколов и трещин

В последнем тесте эксперты проверили, правда ли жидкое стекло придает поверхности дополнительную прочность. Часто им покрывают кузов автомобиля. Выглядит это, конечно, эффектно, но насколько такая мера помогает защитить покрытие машины от сколов, трещин и царапин.

Для эксперимента капот автомобиля разделили на три части и каждую обработали одним из растворов. После высыхания жидкого стекла сымитировали ситуацию, когда на поверхность автомобиля попадают мелкие камни.

Страшный сон автомобилиста: как обезопасить машину от сколов с помощью молдинга

В ходе опыта выявили, что защитный слой не помог. Весь капот оказался в сколах и трещинах. На участке, который покрыли дорогим жидким стеклом, вмятины оказались не такими глубокими, но лакокрасочное покрытие все равно пострадало.

Результаты экспериментов удивили даже эксперта. Выходит, жидкость стекло не такой уж и универсальный материал, как обещают производители. Лучше выбрать достойные лакокрасочные покрытия или клей вместо жидкого стекла.