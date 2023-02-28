Непростые питомцы: как кошки могут влиять на судьбу человека

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Россияне 1 марта отмечают неофициальный праздник — День кошек. В эту дату принято демонстрировать особую любовь к питомцам и вспоминать случаи, когда хвостатые проявляли мистические способности.

Март — по-настоящему кошачий месяц. Именно в это время домашние питомцы становятся наиболее чувствительны ко всему, что их окружает. Эти пушистые любимцы стали символом начала весны. Потому и отмечать праздник, посвященный кошкам, в России решили 1 марта. Дата также призвана привлечь внимание общественности к проблемам бездомных животных. В День кошек традиционно устраиваются благотворительные акции, чтобы поддержать братьев меньших.

Каждый хозяин удивляется тому, что его питомец уникален и обладает непохожим характером, а иногда даже наделен мистическим даром. Говорят, что некоторые пушистые зверьки умеют избавлять человека от болезней, а другие — предсказывать будущее и менять карму. У многих народов есть поверья, связанные с тем, что кошки являются проводниками между мирами и имеют несколько жизней.

Эксклюзивно Пятому каналу ясновидящая, медиум, мастер по работе с энергиями Айгуль Хуснетдинова рассказала, как хвостатые любимцы помогают человеку на его жизненном пути и действительно ли они обладают сверхъестественными способностями.

Лечебные способности кошек — правда или вымысел

У кошек, как и у людей, по словам эксперта, есть свои духовные (кармические) задачи, но они даются далеко не каждому домашнему любимцу, поэтому не все из них знают, как помочь хозяину при определенном заболевании.

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Карма — это причинно-следственная связь между поступками и их результатом, определяющая судьбу каждого существа. Она формируется из совершенных человеком в течение жизни деяний: позитивные создают хорошую карму, а негативные — плохую.

В зависимости от того, какие поступки преобладали в жизни человека в предыдущем воплощении, в новой жизни перед ним ставится задача что-то изменить в себе или принять собственную натуру, чтобы улучшить свою карму, пояснила специалист. Свои задачи бывают и у людей, переродившихся в образе кошек.

«У меня 16 лет был очень лечебный кот Сильван. Когда я смотрела на Сильвана, у меня было ощущение, что в прошлой жизни он был человеком, который сотворил что-то плохое, поэтому в новом воплощении он очень старался исправиться, поэтому он всегда садился на больное место, лечил и поддерживал», — делится ясновидящая.

Как кошки на самом деле понимают человека

Кошки очень похожи на людей тем, что у многие из них обладают своими уникальными способностями. Например, чувствовать недомогание хозяина и по-кошачьему лечить. Это подтверждает и личная история медиума.

«Когда я впервые взяла на руки Сильвана, то сразу поняла, что это мой котик, а в прошлом мае он скончался у меня на руках. Но он все еще периодически приходит во сне и поддерживает меня», — рассказывает Айгуль.

Однако не у всех представителей кошачьих проявляются необычные таланты. Есть животные, которые лишены дара тонко чувствовать хозяина. Они воспринимаются как обычные животные. Сейчас у ясновидящей живет другая кошка, но с ней, как признается эксперт, нет такой глубокой эмоциональной связи, как с Сильваном, однако и здесь без загадочных историй не обошлось.

«Я как-то ночью потеряла сознание. Кошка расцарапала мне всю спину, пытаясь меня как-то привести в чувство. И благополучно она меня вытащила», — сообщает медиум.

Кошки — животные умные и наблюдательные, поэтому могут проанализировать ситуацию и понять, когда человеку требуется помощь. Это не зависит от сверхъестественных способностей. Важно отметить, что кошачьи возможности, как и человеческие, не всегда передаются по наследству. Котята могут иметь менее тесную связь с хозяином, нежели их родители, но может произойти и обратная ситуация, когда у простых животных рождается умный кот-целитель.

Как кошки помогают человеку очистить карму и излечить болезни

Человек, который любит животных сам по себе, очищает карму тем, что делает добро и направляет позитивную энергию и любовь своему питомцу. За счет этого карма улучшается.

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Если в жизни что-то не получается или просто дела не идут, необходимо совершить какой-то добрый поступок. Это можно сделать, не только помогая людям, но и животным, например, покормив бродячих кошек. Тем самым создается энергетический толчок для улучшения дел.

Чтобы животное само начало помогать хозяину и забирать на себя плохую карму и болезни хозяина, необходима тесная связь между ними. В этом вопросе важна еще одна деталь: энергетический уровень воплощения питомца должен совпадать с человеческим. Первое встречное животное не станет бороться с серьезными недугами незнакомца.

Но надеяться только на кота или кошку не следует. Важно самому встать на тропу борьбы с пороками, чтобы улучшить карму, и не опускать руки, если врачи поставили серьезный диагноз.

Может ли кошка определить человека с плохой кармой

Поведение кошки сильно зависит от ее настроения, потому что это довольно свободолюбивые существа и живут сами по себе. Однако внутренне они способны чувствовать, какой рядом с ними человек.

Если у незнакомца хорошая карма, то у него установится позитивный контакт с животным. Оно его принимает, может посидеть какое-то время рядом, но потом все равно дальше пойдет по своим делам. Однако если у человека плохая карма, установить связь между ним и питомцем окажется сложно.

Судьбоносные встречи и мистические случаи с кошками

Многие животные точно неслучайно приходят в жизнь человека, потому что кошка всегда является ответом на какой-то глобальный запрос. Иногда эти животные приходят в жизнь человека, чтобы исцелить израненное сердце. Например, после потери близкого некоторые отмечают, что в их судьбе возник питомец, которые каким-то образом напоминает ушедшего родственника. Объяснить эту связь сложно, но интуиция помогает принять нового друга и избавиться от страданий.

Внутреннее чутье также помогает при выборе кошки. Стоит обращать внимание не только на породу домашнего любимца, но и прислушаться к себе, чтобы понять, с каким животным человек сможет наладить хорошие взаимоотношения. Именно этот пушистик станет помогать, лечить, поддерживать и информировать хозяина.

Иногда кошки своим поведением предотвращают беду. В такие минуты они начинают вести себя нехарактерным образом, а потом оказывается, что, например, в помещении не закрыт газ.

Домашние любимцы, по словам медиума, находятся на другой частоте восприятия мира, поэтому они способны улавливать другие более тонкие энергии. Очень важно обращать внимание на поведение кошки. Некоторые животные приходят в жизнь человека с определенной целью и покидают хозяина, когда она выполнена.

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