Названы дни рождения людей, кому март 2023 принесет подарки и большую любовь

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Первый месяц весны 2023 года станет благоприятным для новых начинаний, знакомств, финансовых операций и инвестиций.

Дебют весны порадует пением птиц, голубым небом и пушистыми почками вербы. Этот месяц определенно принесет обновление, новые цели и перемены к лучшему.

Какие дни в этом месяце будут особенно удачными, Пятому каналу эксклюзивно рассказала нумеролог Наталья Файнман.

Общий нумерологический прогноз на март 2023

В эзотерике и нумерологии цифры имеют поистине магическое значение. Начало весны обещает головокружительный успех в денежных операциях.

«Март 2023 года очень благоприятен для всех финансовых операций, особенно в инвестициях и купле-продаже. Этот месяц считается кармическим: что посеешь, то и пожнешь», — пояснила нумеролог.

Благоприятных дней для новых начинаний во всех сферах, в том числе и финансовой, будет предостаточно. Нумеролог Файнман выделила следующие даты: 4, 9, 13, 18, 22, 27 и 31 марта.

Наиболее удачными для любовных дел, свиданий, новых контактов, связей и знакомств, согласно нумерологическому прогнозу, станут 1, 5, 10, 14, 19, 23, 28 марта.

Самые мощные дни для карьерного роста, прибыли, финансов, крупных покупок, сделок по продаже, подписания договоров по бизнесу — это 7, 16, 25 марта.

Неблагоприятных дней в первый весенний месяц окажется, к счастью, всего три: 8, 17 и 26 марта. Указанные по нумерологии даты не подходят для новых начинаний, переговоров, важных встреч, вложений и инвестиций.

Рожденным в какие дни март 2023 принесет подарки

Для девяти групп лиц, рожденных в определенный день любого месяца, март проиграется по-особенному. Нумеролог указала каждой категории на основные задачи в марте.

Для родившихся 1, 10, 19 и 28 числа любого месяца март пройдет под энергией партнерства и союза, поэтому можно смело заводить новые знакомства, начинать встречаться и улучшать рабочие взаимоотношения.

Для рожденных 2, 11, 20 и 29 числа любого месяца март позволит проявить свои таланты, поэтому нежелательно сидеть дома. Выход на мероприятия поможет создать новые контакты и проявить себя с лучшей стороны.

Для тех, у кого день рождения 3, 12, 21 и 30 числа любого месяца, март пройдет под лозунгом: «Работа, работа, еще раз работа». Возможно, монотонный труд покажется утомительным, однако уже в апреле можно будет пожинать плоды своих трудов.

Для родившихся 4, 13, 22 и 31 числа любого месяца начало весны пройдет под энергией движения, путешествий, новых знакомств, трансформаций и изменений. Любые новые ситуации принесут много радости.

Для рожденных 5, 14 и 23 числа любого месяца март пройдет под лозунгом «Семья, союз, уют». Именно создание семьи и начало новых отношений станут особенно важными темами. Кроме того, это благоприятное время для инвестиций в дом и начала ремонта.

Для родившихся 6, 15, 24 числа любого месяца весенняя пора начнется с получения новых знаний. Желательно не пренебрегать возможностями и пойти на обучающие курсы или освоить новый навык, который в перспективе можно будет монетизировать. Полученная информация имеет хорошие шансы неожиданно принести большой куш.

Для рожденных 7, 16 и 25 числа любого месяца мартовский период станет очень продуктивным, активным и эффективным в плане карьерного роста и финансовых вознаграждений.

Для тех, у кого день рождения 8, 17 и 26 числа любого месяца, весенний дебют станет отличным периодом, чтобы избавиться от всего старого и отжившего. «Генеральную уборку» следует провести во всех сферах жизни, чтобы освободить место для нового. Причем это новое наступит уже в следующем месяце.

Для родившихся 9, 18, 27 числа любого месяца март станет временем обновления. Это время идеально для смены работы, начала новых отношений, изменений в имидже, например, выбора новой прически. Прилив энергии позволит реализовать все задуманные планы и идеи.