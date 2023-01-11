Испытание любовью: как определить кармические отношения и почему лучше их разорвать

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Иногда прошлое человека дает о себе знать неожиданным образом. Болезненные и абьюзивные отношения могут рассказать, что эта связь дана для исправления старых ошибок.

«Я знаю, ты мне послан богом, до гроба ты хранитель мой…» — писала Татьяна Евгению Онегину в произведении русского поэта Александра Пушкина. Подобным образом некоторые девушки думают про своих избранников. Но идеализация партнера, который приносит страдания, и невозможность завершить роман могут свидетельствовать о кармических отношениях. Счастья от подобной связи ждать не стоит, поэтому важно поменять взгляд на мир и завершить общение с этим человеком.

Как понять, что влюбленные связаны кармическими отношениями, и что помогает наладить личную жизнь, эксклюзивно Пятому каналу рассказала ясновидящая, медиум, мастер по работе с энергиями Айгуль Хуснетдинова.

Что такое кармические отношения

Кармические отношения всегда вызывают у человека бурную реакцию. Романтичным и впечатлительным натурам кажется, что это любовь с первого взгляда, невероятная страсть, которую они больше никогда и ни с кем не испытают. Но при этом партнеры не могут ужиться друг с другом. Они понимают, что их явно что-то связывает, но гармония между ними не наступает ни через месяц общения, ни через несколько лет. Влюбленные причиняют друг другу боль, пытаются исправить негативные стороны второй половинки, но все усилия тщетны. Если такие мысли часто закрадываются в голову, то вероятней всего, здесь сокрыт «привет из прошлого».

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Согласно индийскому учению о карме, душа человека в новых воплощениях иногда должна заново пройти уроки прошлого, чтобы добиться гармонии и продолжать жить дальше. Кармические отношения — как раз один из видов подобного исправления совершенных ошибок. Судьба дает явный, но довольно болезненный намек на то, что когда-то человек неправильно поступил по отношению к своему избраннику.

«Кармические отношения — это не та связь, когда встретил — и как-то все само собой срослось: начали жить вместе и живем 50 лет. Это не то. Кармические отношения — это когда встретились, но мы не можем быть вместе. Это турецкий сериал, <…> валерьянка в три ночи и так далее», — отметила Хуснетдинова.

Кармические отношения возникают не только между мужчиной и женщиной, но и среди близких родственников: матерью и дочерью, отцом и сыном. При недопонимании эти люди вынуждены долгое время жить под одной крышей, однако мирно сосуществовать друг с другом у них не получается. В таком случае члены семьи не в состоянии понять, почему чьи-то слова и действия вызывают у них такую бурную реакцию. Причина конфликта становится понятной только при анализе их прошлой жизни.

«Часто бывает, у мамы с дочерью сложные отношения, а потом начинаем раскапывать, выясняется, что одна в прошлой жизни была ведьмой, вторая — инквизитором. И становится понятно, почему это все дается. В этой ситуации нужно, чтобы дочь приняла свою натуру такой, какая она есть, а инквизитор, соответственно, тоже приняла свою роль», — рассказала специалист.

Как избавиться от кармических отношений

Кармические отношения всегда приносят страдания тем, кто в них состоит. Но несмотря на это, распространено мнение, что их нужно сохранять до последнего. Однако, по словам медиума, так делать не стоит. Подобная любовь — мнимая, она не принесет счастья.

«Скорее всего, это означает, что в прошлых жизнях была какая-то ситуация, которую в этой жизни нужно проработать, то есть, если она в этой жизни за ним бегает, то в прошлой жизни, скорее всего, было наоборот. То есть такая ситуация дается для того, чтобы человек снизил градус драмы и стал поступать наоборот», — отметила специалист.

Часто кармические отношения характеризуются тем, что один из партнеров унижает другого, ограничивает его в чем-то, но другая сторона терпит абьюзера и думает, что сможет исправить его природу. Увы, как утверждает медиум, это бесполезно. Важно в такой ситуации — набраться смелости и взглянуть на этот роман под другим углом.

«Нужно сказать так: „Дружок, со мной так нельзя“. И все эти кармические отношения вот так разом и закончатся, когда женщина меняет поведение <…> и делает акцент на собственную ценность, <…> не пытается кого-то исправить, а выбирает себя в этих абьюзивных отношениях. А они всегда абьюзивные», — прокомментировала медиум.

В практике Хуснетдиновой не раз встречались истории, когда личная жизнь клиентов не складывалась именно из-за того, что отношения были кармическими. Так, у одной из девушек был слишком деспотичный муж, который не давал супруге никуда выходить одной. Оказалось, что причина такого поведения скрывалась в прошлой жизни.

«Они были где-то на корабле, и она выполняла роль танцовщицы для всех. Это для нее было очень унизительно. И она <…>, по-моему, даже покончила с собой от этого», — рассказала эксперт.

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В новом воплощении девушка старалась продемонстрировать свою женскую энергию таким же образом, как и тогда на корабле, что и привело к образованию кармических отношений.

Пересмотрев отношения к себе, девушка довольно легко разошлась со своей второй половинкой, даже бракоразводный процесс прошел быстро. Она обрела не только свободу, но и возможность развиваться дальше и найти личное счастье.

Что еще может мешать налаживанию личных отношений

Препятствовать личному счастью могут и кармические узлы. По словам эксперта, это повторяющиеся в судьбе человека определенные события. Например, если в жизни женщины попадаются мужчины, похожие по внешности, одного имени, имеющие одинаковый материальный статус, имеющие определенную привычку, злоупотребляющие алкоголем или изменяющие. Кажется, что люди разные, но исход у такой ситуации оказывается всегда один.

«Если, например, алкоголики ей попадаются, она должна понять, что не обязана никого спасать. <…> Если она выбирает людей с одинаковыми именами, то, возможно, имеет смысл покопаться найти какого-то первого товарища, который ей какую-то травму причинил», — посоветовала медиум.

Новая привычка и уважительное отношения к себе помогают исправить ошибки прошлого и дают возможность наладить личную жизнь.