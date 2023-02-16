Лишь верхушка айсберга: почему Костомарова атакуют новые осложнения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Matthias Bein; 5-tv.ru

Тяжелая инфекция, поразившая организм спортсмена, затронула практически все внутренние органы.

Фигурист Роман Костомаров стал дышать самостоятельно без помощи аппарата жизнеобеспечения, передает aif.ru. По словам главного врача «Коммунарки» Дениса Проценко, медикам удалось стабилизировать состояние пациента, несмотря на тяжелый системный сбой в работе многих внутренних органов.

Как связаны пневмония, сепсис, гангрена, фиброз легких и проблемы с почками у спортсмена? Какие еще возможны осложнения при сложившейся клинической картине — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответил врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, член кафедры пластической и реконструктивной хирургии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова Иван Руссу.

Прогнозы врачей по состоянию здоровья Романа Костомарова

Усилиями медиков органная дисфункция (тяжелая стресс-реакция организма) начала разрешаться. У спортсмена постепенно восстанавливается функция почек.

«Нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно», — сообщил Денис Проценко.

После проведенных ранее хирургических вмешательств спортсмену становилось хуже. Ночь с 14 на 15 февраля Костомаров провел под седацией, так как специалисты опасались за его левое легкое. В нем обнаружили фиброз.

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«В левом легком большой фиброз. Однако к утру врачам удалось отчасти стабилизировать его состояние», — уточнил источник 5-tv.ru.

У спортсмена прогрессировал некроз нижних и верхних конечностей. После первой операции поднялась высокая температура.

Изначально отмирание тканей на кистях не было таким выраженным. Оставалась надежда купировать распространяющийся некроз и спасти 46-летнему фигуристу все пальцы на руках.

«Был осмотр, он в сознании, на руках пальцы наблюдают. Скажем так, пожать руку он не может. Но там не такой выраженный некроз», — отмечал ранее источник.

Костомаров уже перенес серьезную операцию на ногах 6 февраля. Ему ампутировали одну стопу. Вторую удалось сохранить, удалив пораженные ткани и пятку. Врачи продолжают борьбу.

Почему гангрена у Костомарова вызывает новые осложнения

Протекающий некроз тканей может поражать любые внутренние органы и участки тела человека. На этом фоне всегда происходит отравление организма. Возникающие осложнения невозможно спрогнозировать и предотвратить.

«Гангрену можно сравнить с верхушкой айсберга. Ее появление — это уже как манифестация какой-то катастрофы в организме. Происходит чаще всего на фоне развития сепсиса, полиорганной недостаточности и одной из нескольких причин, возможных для развития гангрены: нарушения питания тканей из-за тромбоза артерий либо вен конечностей, сегментов», — пояснил хирург Руссу.

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В результате нарушается доставка кислорода и питательных веществ в ткани. Развивается ишемия (снижение кровоснабжения) и некроз. Врач отметил, что подобный процесс возможен и при физическом воздействии на тело.

«Может быть краш-синдром: когда падают тяжелые предметы или плита на человека, или он может заснуть и передавить конечности на длительное время. Либо отморожение (воздействие экстремальных температур), либо ожог. Тогда тоже приходится прибегать к хирургическим методам лечения», — рассказал эксперт.

Однако при отморожении конечности или краш-синдроме, по словам доктора Руссу, есть демаркация — визуально определяемая линия, ниже которой выполняется ампутация. На этом некроз останавливается.

«В случае с ишемией тканей, при тромбозах ситуация неоднозначная. Может нарушиться кровоснабжение у сегмента конечности. Однако этот процесс продолжается дальше. Раневая инфекция распространяется выше, медленно погибают мышцы. За этим нужно следить в динамике. Если сделать операцию и не провести ревизию конечности либо органа, то можно пропустить некроз. Потом придется выполнять ампутацию на более высоком уровне», — подчеркнул специалист.

Какие шансы справиться с инфекцией в организме Костомарова

Врачи отмечали, что при такой тяжелой инфекции как у Романа Костомарова, фактически не осталось органов, которые бы не были вовлечены в воспалительный процесс. Патоген показал полирезистентный (устойчивый) характер ко всем основным антибактериальным средствам.

«Поэтому приходится подбирать самые современные, с большим количеством побочных эффектов препараты. Но тут есть сложности в маневре. Если взять посев бактериального пейзажа раны и отправить в лабораторию, то результаты придут через 3-4 дня. Это стандарт, раньше не получится. За это время, если не „попали“ с антибиотиками, инфекция может уйти выше — захватить смежные части с органом или конечностью», — рассказал врач.

В таком случае потребуются повторные хирургические вмешательства, чтобы не допустить распространения некроза.

«Если сравнивать гангрену с айсбергом, то тело человека и сам организм можно сравнить с „Титаником“. При столкновении с этим „айсбергом“ происходит медленное погружение. Нужно успеть, образно говоря, закрыть „пробоины“, подобрать антибактериальную терапию, восстановить иммунитет», — резюмировал эксперт.

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Сколько еще Костомарову может потребоваться операций

Любое оперативное лечение, особенно в тяжелом состоянии на фоне полиорганной недостаточности, сепсиса — это высокий риск, напомнил хирург. Однако подобная терапия проводится только по жизненным показаниям.

«Если не сделать эту операцию, человек неизбежно умрет. Поэтому идут на оправданный, обоснованный риск. Конечно, наркозы тоже не добавляют здоровья. Каждый наркоз — это высокий риск осложнений, в том числе смертельных. Поэтому сложно найти грань. Но здесь есть шанс, нужно бороться до конца», — уверен специалист.

С олимпийским чемпионом постоянно работает большая команда, включая врачей федерального уровня. В частности, первые пять дней после госпитализации Романа Костомарова 10 января тактика лечения обсуждалась на консилиумах, которые проводились раз в 12 часов.