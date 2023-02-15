Может не выдержать: чем опасен фиброз легких у Костомарова

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Длительно протекающее воспаление вызывает кардинальный «ответ» организма.

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова после операции на кистях рук остается нестабильным. Врачи диагностировали у пациента фиброз легкого.

Почему на фоне гангрены инфекция снова «переметнулась» в легкие? Является ли диагностированный фиброз очередной побочкой подключения к аппаратам жизнеобеспечения — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответил врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, член кафедры пластической и реконструктивной хирургии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова Иван Руссу.

Прогнозы врачей по состоянию здоровья Романа Костомарова

После проведенной на верхних конечностях ампутации спортсмену стало хуже: он не смог самостоятельно дышать и его снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Кроме того, фигурист ночь с 14 на 15 февраля провел под седацией, так как специалисты опасаются за его левое легкое.

«В левом легком большой фиброз. Однако к утру врачам удалось отчасти стабилизировать его состояние», — сообщил источник 5-tv.ru.

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У спортсмена прогрессирует некроз нижних и верхних конечностей. После первой операции поднялась высокая температура.

Изначально отмирание тканей на кистях не было таким выраженным. Оставалась надежда купировать распространяющийся некроз и спасти 46-летнему спортсмену все пальцы на руках.

«Утром был осмотр, он в сознании, на руках пальцы наблюдают. Скажем так, пожать руку он не может. Но там не такой выраженный некроз», — отмечал ранее источник.

Костомаров уже перенес серьезную операцию на ногах. Ему ампутировали одну стопу.

Вторую удалось сохранить, удалив пораженные ткани и пятку. Врачи продолжают борьбу и пока не дают прогнозов.

Что такое фиброз и почему он появился в легких Костомарова

Острые вирусные и инфекционные болезни, такие как пневмония, вызывают особую реакцию организма. В ответ на стремительное распространение патогена он пытается изолировать очаг воспаления от окружающих здоровых тканей.

«При тяжелых инфекционно-воспалительных заболеваниях легочная ткань замещается рубцовой тканью. Это называется фиброз. Эта ткань не несет в себе никакой функции, она просто заполняет объем любого органа и, как следствие, тот сокращается», — пояснил эксперт.

Разрастание соединительной ткани нарушает нормальную работу внутреннего органа. В случае с легкими в первую очередь нарушается газообмен.

«Недостаточной становится оксигенация — насыщение крови кислородом. Страдают все органы и системы. Начинается гипоксия, появляется одышка, может развиться гипоксическая кома. Иногда развивается пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости — Прим.ред.), нарастает дыхательная недостаточность. Это сложный, серьезный комплекс проблем», — рассказал доктор Руссу.

При развитии острого фиброза прогнозы зачастую бывают неутешительными, так как организм пациента может не выдержать. На помощь в этой ситуации приходит трансплантация органа, чтобы восполнить функцию газообмена на минимальном уровне.

«Человек уже не сможет жить как прежде, пострадает качество жизни. Появится одышка при любой нагрузке, даже в покое. Будут постоянные хронические длительные изменения с частыми рецидивами. Фиброз легких — это грозное осложнение и серьезная проблема», — подытожил врач.

Может ли фиброз легких как у Костомарова появиться из-за ЭКМО

По словам эксперта, появление рубцовых изменений в органах дыхательной системы у Романа Костомарова вряд ли связано с подключением на несколько суток к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

«ЭКМО — это уже как последствие поражения легких при пневмонии, вирусных изменениях, поражениях тканей легких», — уверен хирург.

Почему у Романа Костомарова начались осложнения после ЭКМО

Спортсмен более пяти дней был подключен к системе оксигенации. За это время медикам удалось его стабилизировать и выиграть у болезни драгоценное время. 24 января фигуриста вывели из состояния медикаментозной комы.

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Однако в организме звезды произошли серьезные изменения: развился гидроторакс, сепсис (системное воспаление) и появились проблемы с кровообращением.

Они привели к гангрене (некрозу тканей) в нижних конечностях. Обследование выявило наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава.

Подобная побочка после длительного использования ЭКМО не является неожиданностью. Это те самые риски, о которых предупреждают родственников больного врачи перед подключением пациента к системе.

«Непосредственно в каждый момент использования ЭКМО возникает дисбаланс системы (свертывания крови. — Прим. ред.). Поэтому возможны осложнения. В первую очередь, развивается почечная недостаточность, геморрагические кровотечения, сепсис. Также развиваются тромбозы глубоких вен конечностей, что может привести в дальнейшем к ишемии тканей, нарушению кровообращения и как следствие — к гангрене», — отметил эксперт.

При этом тромбозы на фоне использования ЭКМО не частое явление. Однако в случае с Костомаровым ситуацию, по словам хирурга Руссу, осложнил неожиданный поворот в течении болезни.

«Здесь были нарушения системы гомеостаза, и ЭКМО, действительно, вызвала дисбаланс между про- и антикоагулянтными факторами. Что, наверное, привело к тромбозу и некрозу. А к ним, видимо, еще присоединилась инфекция. Иными словами, развилась газовая гангрена. В этом случае счет идет на часы», — прокомментировал врач.

По мнению доктора, современные антибактериальные препараты могли бы справиться с этим патогеном. Но он скорее всего стал к ним устойчивым. Поэтому остался лишь один вариант, чтобы спасти жизнь, — ампутировать пораженную конечность.

Почему пневмония «ударила» Костомарова именно по ногам и рукам

Многие задаются вопросом, где связь между воспалением легких и некрозом конечностей. Специалисты указывают на неизбежную причинно-следственную связь.

«При тяжелой пневмонии развивается сепсис, как в случае с Романом Костомаровым. Пациент находится на искусственной вентиляции легких, к этому добавляют медикаментозный сон. Он неподвижен, длительное время находится в горизонтальном положении. Этим самым усугубляется пневмония. Получаются застойные явления не только в легких, но и в микрососудистом русле», — подытожил Иван Руссу.

Образовавшийся генерализованный отек, сбои в работе почек, легких, сердечно-сосудистой системы, то есть полиорганная недостаточность, стали «благодатной почвой» для развития прогрессирующей гангрены.