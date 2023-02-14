Вторая ампутация: почему врачам пришлось удалить Костомарову кисти рук

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Прогрессирующая гангрена продолжает распространяться в организме спортсмена.

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову провели очередную операцию. Хирурги ампутировали спортсмену кисти рук, сообщает источник 5-tv.ru. Кроме того, минувшей ночью состояние звезды ухудшилось.

Что известно о состоянии здоровья Романа Костомарова

У Олимпийского чемпиона Романа Костомарова прогрессирует некроз верхних конечностей. Спортсмен не мог согнуть пальцы.

«Состояние здоровья ухудшилось высокой температурой. Предполагается, что она вызвана перенесенным стрессом», — уточнил источник.

Изначально отмирание тканей на кистях не было таким выраженным. Оставалась надежда купировать распространяющийся некроз и спасти 46-летнему спортсмену все пальцы на руках.

«Утром был осмотр, он в сознании, на руках пальцы наблюдают. Скажем так, пожать руку он не может. Но там не такой выраженный некроз», — отмечал ранее источник.

Накануне Костомаров перенес серьезную операцию на ногах. Ему ампутировали одну стопу. Вторую удалось сохранить, удалив пораженные ткани и пятку. Врачи продолжают борьбу с некрозом.

Можно ли было избежать операции? Как воспаление легких связано с отмиранием тканей в конечностях и почему экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) «убивает» сосуды — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответил врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, член кафедры пластической и реконструктивной хирургии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова Иван Руссу.

Что такое аппарат ЭКМО и почему он был необходим Костомарову

Спортсмена срочно госпитализировали с болями в груди 10 января. Врачи диагностировали двустороннюю пневмонию. Состояние Романа стремительно ухудшалось. Его ввели в медикаментозную кому, затем подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ЭКМО.

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Систему насыщения крови кислородом часто называют «мостом» к выздоровлению. Это сложный инструмент в руках врачей, которые борются за жизнь тяжелобольного пациента. Задачей ЭКМО является обеспечение дыхания организма «без легких». Специалисты напоминают, что это не лекарство. Система дает драгоценное время, необходимое для вывода больного из критического состояния.

Такая задача объясняет особенности строения аппарата. Для работы применяется специальный насос. Он перекачивает кровь (механическое сердце). Также ЭКМО состоит из мембранного оксигенатора (искусственное легкое), которое выполняет газообмен.

Для соединения устройства с организмом используются катетеры. Их вводят в артерии, вены на шее, бедре или напрямую в камеры сердца в грудной клетке. Кровь проходит через оксигенатор и насыщается кислородом, а углекислый газ из нее удаляется. Затем обогащенную кровь согревают и возвращают в тело.

Почему у Романа Костомарова начались осложнения после ЭКМО

Спортсмен более пяти дней был подключен к системе оксигенации. За это время медикам удалось его стабилизировать. 24 января фигуриста вывели из состояния медикаментозной комы. Однако в организме звезды произошли серьезные изменения: развился гидроторакс (скопление жидкости в легких), сепсис (системное воспаление) и появились проблемы с кровообращением. Они привели к гангрене (некрозу) в нижних конечностях. Обследование выявило наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава.

Подобная «побочка» после длительного использования ЭКМО не является неожиданностью. Это те самые риски, о которых предупреждают родственников больного врачи перед подключением пациента к системе.

«Непосредственно в каждый момент использования ЭКМО возникает дисбаланс системы (свертывания крови. — Прим. ред.). Поэтому возможны осложнения. В первую очередь, развивается почечная недостаточность, геморрагические кровотечения, сепсис. Также развиваются тромбозы глубоких вен конечностей, что может привести в дальнейшем к ишемии тканей, нарушению кровообращения и как следствие — к гангрене», — отметил эксперт.

При этом тромбозы на фоне использования ЭКМО не частое явление. Однако в случае с Костомаровым ситуацию, по словам хирурга Руссу, осложнил неожиданный поворот в течении болезни.

«Здесь были нарушения системы гомеостаза, и ЭКМО, действительно, вызвала дисбаланс между про- и антикоагулянтными факторами. Что, наверное, привело к тромбозу и некрозу. А к ним, видимо, еще присоединилась инфекция. Иными словами, развилась газовая гангрена. В этом случае счет идет на часы», — прокомментировал врач.

По мнению доктора, современные антибактериальные препараты могли бы справиться с этим патогеном. Но он скорее всего стал к ним устойчивым. Поэтому остался лишь один вариант, чтобы спасти жизнь, — ампутировать пораженную конечность.

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Почему пневмония «ударила» Костомарова именно по ногам и рукам

Многие задаются вопросом, где связь между воспалением легких и некрозом нижних конечностей. Специалисты указывают на неизбежную причинно-следственную связь.

«При тяжелой пневмонии развивается сепсис, как в случае с Романом Костомаровым. Пациент находится на искусственной вентиляции легких, к этому добавляют медикаментозный сон. Он неподвижен, длительное время находится в горизонтальном положении. Этим самым усугубляется пневмония. Получаются застойные явления не только в легких, но и в микрососудистом русле», — подытожил Иван Руссу.

Образовавшийся генерализованный отек, сбои в работе почек, легких, сердечно-сосудистой системы, то есть полиорганная недостаточность, стали «благодатной почвой» для развития прогрессирующей гангрены.

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Чем ЭКМО отличается от ИВЛ

Обе методики имеют общую цель, но они отличаются по нескольким параметрам.

Система ЭКМО «воздействует» на кровь и никак не «контактирует» с органами. Тогда как при искусственной вентиляции легких (ИВЛ) газообмен происходит в органе за счет того, что устройство накачивает в них чистый кислород и забирает углекислоту.

Кроме того, пациент на ЭКМО может получать не только кислород, но и необходимые питательные вещества.

Есть разница и в подключении человека к аппаратам. При ЭКМО используются катетеры. В случае с ИВЛ может использоваться либо интубационная трубка (заводится в дыхательные пути) или специальная маска.

Когда Костомаров сможет восстановиться — прогноз хирурга

Оценивая состояние спортсмена после проведенной ампутации, доктор Руссо считает, что у Романа Костомарова есть все шансы.

«Сроки восстановления индивидуальны. Учитывая, что человек молодой, не имеет выраженных или тяжелых сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, атеросклероз, варикозная болезнь), прогноз должен быть благоприятным. Восстановится он в течение одного — двух месяцев. Однако если на фоне гангрены останется раневая инфекция, то будет длительная борьба. Это может не зажить с первого раза. Придется делать повторные операции, назначать антибактериальную терапию. Тогда это может затянуться на полгода, год», — считает эксперт.

По самым пессимистичным прогнозам, в случае поражения костной ткани — остеомиелит — бороться с болезнью придется всю жизнь.