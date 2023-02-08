Тарасова расплакалась, узнав об ампутации стопы у Костомарова: «Как же так?»

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Тарасова одна из немногих, кто может получать информацию о состоянии фигуриста прямо из уст врачей.

Тренер Татьяна Тарасова была шокирована новостью об ампутации стопы у российского фигуриста Романа Костомарова. Весь последний месяц она, как родные и коллеги, переживает за фигуриста — его состояние здоровья. Однако она из немногих, кто может узнавать всю последнюю информацию из уст врачей больницы.

Как известно, фигуристу стало плохо в новогодние праздники. Так, 10 января его госпитализировали в Коммунарку с двусторонней пневмонией и гидротораксом (скопление жидкости в плевральных полостях — Прим. ред.). После знаменитость ввели в медикаментозную кому, а потом подключили к аппарату ИВЛ. Для поддержания жизни ему также провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая показана для насыщения крови кислородом.

24 января стало известно о стабилизации самочувствия фигуриста. Врачи вывели его из медикаментозной комы, но оставили на ИВЛ. Позже у него начался некроз в нижней конечности. Медики для спасения жизни Костомарова приняли решение ампутировать стопу.

«Ужас, ужас! Мы все в шоке, как же так. В больницу надо звонить», — нервно и слезно сказала Тарасова Woman.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли Роман Костомаров вернуться на лед после ампутации стопы.