«Он святой человек»: почему Николая Дроздова уже 10 лет преследуют несчастья

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Николай Дроздов проходит курс реабилитации после очередного несчастного случая. Почему путешественник сразу не обратился за помощью к врачам, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

85-летний Николай Дроздов попал в реанимацию с множественными переломами ребер. Как известный телеведущий получил тяжелые травмы? Правда, что его подключали к аппарату ИВЛ из-за проблем с дыханием? Сколько будет длиться реабилитация? И почему звезду экрана последние десять лет буквально преследуют несчастные случаи? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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«Я его очень люблю. Вы знаете, ”гады”-годы делают свое дело. Он вообще святой, Николай Николаевич, святой человек!» — высказался актер Стас Садальский.

Друзья, коллеги и поклонники всерьез обеспокоены здоровьем Николая Дроздова. Недавно СМИ облетела новость: знаменитый путешественник в реанимации в тяжелом состоянии, сломаны семь ребер. Писали, что из-за проблем с дыханием телеведущего подключали к аппарату ИВЛ.

«Вследствие того, что у пациента болевой синдром, он полноценно не дышит. Грудная клетка не участвует в акте дыхания, как должна. Легкое не расправляется. Застойная пневмония — самое частое осложнение перелома ребер», — объяснил врач-травматолог Евгений Беляк.

Супруга Николая Николаевича рассказала, что он неудачно упал возле дома. Поскользнулся, когда шел к автомобилю.

«Он упал в день моего рождения. Пришел, ничего не говорил, чтобы меня не огорчать. Поскольку я увидела, что плащ у него грязный, то он признался, что упал. Но как будто упал удачно, и ничего с ним не случилось», — рассказала жена Николая Дроздова Татьяна.

«Между машин шел, и там был бугорок снега, укрытый льдом. А у него палки такие… Он наступил, поскользнулся, и рука ударила ему в ребра, локоть», — уточнил друг зоолога Константин Мирошник.

Дроздов не сразу обратился к врачам. После падения он поехал в институт, где три часа читал студентам лекции. Надеялся, что боль пройдет сама. И только спустя двое суток его госпитализировали.

«Он все равно не хотел идти в больницу. Еще один день дома лежал. Думал, пройдет. И я его целый день уговаривала, и только 19 числа утром мы поехали его госпитализировать. Сделали КТ и положили сразу в реанимацию», — поделилась подробностями Татьяна Дроздова.

«Он жаловался на то, что у него очень болят ребра, что тяжеловато дышать. Изначально и мне, и Татьяне Петровне показалось, что что-то было немного с речью, но потом все исправилось», — сказал друг Дроздова Дмитрий Дунаев.

Сейчас самое страшное позади. Врачи обследовали внутренние органы, они не повреждены. Когда состояние Дроздова нормализовалось, его перевели из палаты интенсивной терапии в обычную. Никас Сафронов связался с другом по видеосвязи.

«Я рад тебя видеть, что ты все-таки там питаешься, улыбаешься», — сказал художник.

Друзья говорят: Николай Николаевич старается не унывать. Он постоянно шутит и развлекает медсестер анекдотами. Впрочем, Дроздов геройствует не впервые. Так, в 2013-м перелом ноги не помешал ему пробежать с факелом на церемонии открытия Олимпийских игр. А в 2017 году он сломал ребро, но продолжал работать.

Как связаны вегетарианство и переломы Николая Дроздова?

«Я и позвоночник ломал, меня машина сбила как-то. Позвоночник повредил. С велосипеда упал, коленку расшиб. Тоже теперь хромаю. Еще раз упал, запястье поломал. На льду поскользнулся, плечо вошло само в себя. Еще где-то упал, и грудина — пополам, и ключица… С шишкой заросло», — вспомнил Дроздов.

«Я восхищаюсь его жизнелюбием, потому что, несмотря ни на какие боли, а он и руку ломал, и ногу, и позвоночник даже, он никогда в этом состоянии не впадал ни в какую депрессию», — отозвался о зоологе Дмитрий Дунаев.

Сам Дроздов объясняет многочисленные травмы активным образом жизни и почтенным возрастом. Однако уже в больнице выяснилось, что в организме Николая Николаевича катастрофически не хватает жизненно важных элементов — натрия и калия, которые влияют на хрупкость костей. Это результат его многолетнего вегетарианства.

«Если ограничивать питание, исключать какие-то продукты животного происхождения (молочные, мясные), это может привести к нарушению плотности костной ткани и к развитию остеопороза», — предупредил врач Беляк.

После выписки Николая Дроздова ждет двухмесячный курс реабилитации. Поклонники желают ему скорейшего выздоровления и надеются, что на этот раз ведущий станет более внимательным к себе.