Это уникальный случай: врач оценил состояние здоровья Николая Дроздова

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При каких показателях случаются множественные переломы и как это скажется на выздоровлении, прокомментировал специалист.

Ученый, путешественник и телеведущий Николай Дроздов живет на ресурсах организма без дополнительной поддержки, считает эндокринолог Алексей Калинчев.

Почему 85-летний Дроздов получил так много переломов и могло ли питание сказаться на его здоровье, врач объяснил эксклюзивно для Пятого канала.

Состояние здоровья Николая Дроздова

Зоолог попал в больницу после неудачного падения. Он возвращался домой из МГУ и поскользнулся, выходя из машины. Сразу к врачам обращаться не стал, лишь спустя дней поехал в больницу, когда боль стала нестерпимой. Медики диагностировали перелом восьми ребер, несколько дней он провел в палате интенсивной терапии, но уже чувствует себя хорошо.

Переломы ребер могут привести к мгновенной смерти

По словам эндокринолога, наиболее частая причина падения в таком возрасте — это нетренированный и недостаточно развитый опорно-двигательный аппарат вкупе с вестибулярной патологией. Подобные симптомы очень часто встречаются у пожилых пациентов.

«Надо понимать, что до 85 лет мужчины практически не доживают в нашей стране, и данный случай, что ведущему Николаю Николаевичу Дроздову 85 лет, это уникальный случай. Это уникальная генетика, уникальное состояние здоровья, что человек смог дожить до такого преклонного возраста и еще продолжает активно работать. Поэтому генетика тут потрясающая», — подчеркнул Калинчев.

Кроме того, причиной множественных переломов могла стать слабость мышц. Хотя не стоит забывать про банальный вариант неудачного падения.

«У него явно отсутствует какая-то ежедневная физическая работа, то есть занятия лечебной физкультурой или гимнастикой, посещение тренажерного зала или занятия дома на тренажерах», — предположил врач.

Сказалось ли вегетарианство на здоровье Дроздова

Вот уже 53 года Николай Дроздов не употребляет мясо. После поездки в Индию он выбрал вегетарианство как свою жизненную философию. Телеведущий неоднократно объяснял, что отказ от мяса положительно сказывается на пищеварении и настроении человека, а также позволяет избежать забоя животных.

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Неизвестно, употребляет ли ученый достаточно растительного или сывороточного белка, но большое количество переломов заставляет усомниться в этом.

«Я посмотрел последние видео с ним. Видно, что питание неполноценное — по внешним признакам. И везде он стоит, скрючившись. У меня такое впечатление, что он живет на своих ресурсах без дополнительных медицинских технологий», — прокомментировал специалист.

По его словам, пациент после 60-70 лет особенно нуждается в возрастной терапии — компенсация дефицита тестостерона, микро-, макроэлементов, например, нехватки железа и так далее.

«По внешним признакам нет никакого намека на то, что он получает необходимую возрастную терапию, которая, конечно же, в таком возрасте должна быть у любого человека. Насколько здесь критично неполноценное питание? Тоже играет, конечно, роль. Дольше будет восстановление, но с помощью современных продуктов питания и препаратов это, в принципе, можно компенсировать», — добавил Калинчев.

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