Как связаны вегетарианство и переломы Николая Дроздова?

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Именно животный белок, который содержится в мясе, яйцах и кисломолочных продуктах способствует крепости костей.

Совсем недавно известный телеведущий Николай Дроздов поскользнулся возле своего дома, упал и сломал восемь ребер. Сейчас Николай Николаевич проходит лечение и уже идет на поправку. Однако телеведущего ожидает долгий реабилитационный период. Врач-эндокринолог, диетолог Виктор Жиляев рассказал, повлияло ли то, что Николай Дроздов уже долгое время соблюдает вегетарианскую систему питания на недостаток микроэлементов и хрупкость костей.

«Однако, это лишь догадки, так как нет официальных подтверждений этой информации», — подчеркивает врач.

При этом Жиляев отмечает, что с возрастом у человека повышается риск развития остеопороза. Это заболевание, при котором кости становятся более хрупкими и при даже при незначительной травме, человек может получить серьезные переломы. Чтобы предупредить развитие остеопороза, необходимо в достаточном количестве употреблять кальций, полноценный белок, а также витамин D.

Виктор Жиляев рекомендует съедать ежедневно две три порции продуктов богатых кальцием. Например, одна порция это 150 граммов творога или 30 граммов сыра или один стакан жидкого кисломолочного продукта. Что касается белка, то именно животный белок, содержащийся в мясе, рыбе, яйцах, кисломолочных продуктах является полноценным по составу незаменимых аминокислот, которые не могут самостоятельно образовываться у нас в организме.

«То что мясо может вызывать рак — это миф. Впервые об этом заговорили после исследования. Однако ученые говорили не про обычное мясо, а про обработанное, которое содержится в колбасах, сосисках, ветчине, консервах, а также полуфабрикатах. Употребление именно такого мяса необходимо ограничить», — заявил Жиляев.

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Если человек использует вегетарианскую систему питания, то очень важно выстроить свой рацион так, чтобы в нем было достаточно микроэлементов, витаминов, а также незаменимых аминокислот. Но если за счет питания это не получается, то здесь на помощь приходят различные препараты, а также качественные добавки.

Врач также дополнил, что если питание разнообразное, то в целом человек получает все необходимые вещества. Единственное, большинству людей необходимо дополнительно употреблять витамин D, потому что в еде его содержится мизерное количество, а в нашей стране от солнца даже в летнее время он вырабатывается в недостаточном количестве.

Также важно регулярно проходить обследования, чтобы не упустить развития дефицитов, а также различных заболеваний на ранних стадиях их развития.

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