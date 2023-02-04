Онколог Копосов: чаще всего болеют раком люди в возрасте от 45 до 50 лет

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Когда особенно важно уделять внимание профилактике болезни?

Чаще всего онкологические заболевания развиваются у людей 45-50 лет. Такие данные предоставил онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов. Об этом во «Всемирный день борьбы против рака» сообщает издание «Российская газета».

«Дело в том, что с возрастом наш организм изнашивается. Кроме того, к этому моменту среднестатистический пациент обычно имеет хронические заболевания», — сообщает врач.

Гепатиты В и С способствуют развитию рака печени, а вирус папилломы человека провоцирует развитие рака шейки матки у женщин.

Также негативно влияют факторы: курение, инсоляция, неправильное питание. Например, чрезмерное потребление переработанного красного мяса может поспособствовать развитию рака желудка, поджелудочной железы и желчевыводящих потоков.

Эти долгоиграющие факторы начинают «играть» не в пользу пациентов, когда человек подходит к порогу биологического старения. Чем старше человек, тем выше у него риск развития онкологических заболеваний.

Часто можно услышать посыл, что раньше люди почти не болели раком. Эксперт отвечает, что люди болели раком всегда. Просто сейчас увеличилась продолжительность жизни по сравнению с тем, какой она была еще сто лет назад. Поэтому люди пожилого возраста начали сталкиваться с онкологией, а раньше до онкологии просто не доживали.

В организме ежедневно образуются десятки тысяч клеток с мутациями на уровне ДНК, которые становятся причиной развития рака.

«На протяжении всей жизни наш организм ежедневно борется с ними. Но с возрастом совокупность общего снижения иммунитета дает о себе знать. Поэтому у людей пожилого возраста онкологические заболевания обнаруживаются намного чаще», — подытожил Павел Копосов.

Но нельзя исключать появления рака и у молодых. Раковые опухоли могут появиться и в молодом возрасте из-за генетических факторов, как правило, это наследственные мутации в генах.

Ранее 5-tv.ru писал, что онколог назвал ТОП-5 симптомов развития рака.