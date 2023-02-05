Шокирующий эффект: чем Белле Хадид придется расплачиваться за худое лицо

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nick Zonna ; Личный архив Ольги Забненковой; 5-tv.ru

Мода на впалые щеки через некоторое время обернется большой проблемой, предупреждает косметолог Забненкова.

Лицо американской модели Беллы Хадид стремительно худеет. На месте щек теперь красуются настоящие «впадины». Хотя в юности природа одарила Беллу довольно широким лицом квадратной формы. По модельным канонам это было совершенно неприемлемо.

Поэтому звезда палестино-голландского происхождения начала усердно «трудиться» над своим образом, шаг за шагом приближая его к идеалам фэшн-индустрии. Поклонники запереживали, что на этот раз Хадид переусердствовала, «откачав» последний жир из щек.

Однако противники эффекта «раздутого бэби-фейс» в один голос трубят про начало новой эры. Нездорово заострившиеся черты лица у Хадид уже успели окрестить модным трендом.

Действительно ли уколы красоты уходят на второй план? Чем может грозить здоровью искусственное «похудение» лица с помощью пластической хирургии — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры РУДН Ольга Забненкова.

Как получается эффект худого лица

Современная эстетическая медицина с каждым годом все больше расширяет свои возможности. Теперь не обязательно иметь правильные черты лица, чтобы стать всемирно признанным идеалом красоты. Например, та же Белла Хадид за пять лет сделала порядка 150 пластических операций и различных косметических инъекций, чтобы кардинально изменить пропорции лица и тела. Судя по всему, некоторые она сделала повторно, в частности скульптурирование лица.

В хирургии эта операция подразумевает коррекцию рельефа, чтобы сделать острее скулы, уже и тоньше нос, убрать второй подбородок и привести лицо к овальной форме. Поэтому похудевшее лицо символа поколения миллениалов — не заслуга новомодной диеты или фейсбилдинга.

«Можно худеть только целиком. Если худеть отдельными участками — это всегда искусство хирурга. Поэтому то лицо, которое мы видим, это хирургическая коррекция от начала до конца: от лифтинга бровей, до формы скул и четкости подбородка», — объяснила доктор Забненкова.

Специалисты также единогласно отмечают, что модель при этом еще и удалила комки Биша, избавляясь от юношески пухлых щек. Этим термином называют жировые скопления в щечной области. В младенчестве они помогают новорожденному сосать грудное молоко матери. Свое название комки получили в честь анатома Мари Франсуа Ксавье Биша, который их обнаружил.

По поводу функциональности комков Биша врачи ломают копья до сих пор. Одни считают, они теряют первоначальную функцию и становятся ненужными в организме. Другие настаивают на том, что жировые комочки выполняют роль амортизатора жевания могут быть потенциальным запасом жировой ткани. При необходимости его можно использовать для коррекции возрастных «западающих» областей на лице. В том числе, чтобы избежать эффекта ввалившихся глаз и старческого лица.

«Мы сейчас точно знаем, что те люди, которые удаляют комки Биша сейчас, через 10-15 лет начнут искать возможности восстанавливать объемы. Дефицит объема будет приводить к тому, что лицо становится изможденным, усталым, старым. Провисание тканей будет нарастать быстрее. Это тоже самое как в угоду моде удалить свои зубы и заменить их имплантами — винирами. Лучше не терять свое!» — посоветовала эксперт по антивозрастной медицине.

Что будет с лицом, если удалить весь жир

В погоне за модельными скулами, «острыми, как сабли», красавицы могут столкнуться с подводными камнями этой процедуры. Возможно кровотечение, инфицирование, повреждение лицевого нерва или слюнного протока.

Кроме того, у пациентов через некоторое время могут образоваться впадины, которые многие пытаются заполнить филлерами или липофилингом (пересадка дополнительного жира). Однако ни одна из этих методик после хирургического удаления уже не сможет адекватно заменить потерянную жировую ткань.

Может ли лицо раздуться от филлеров

В битве за молодость и красоту звездные красавицы буквально «садятся на иглу». Желая разгладить морщины и скорректировать овал лица, они увлекаются инъекциями красоты и прекращают быть похожими на самих себя.

Обратный эффект — округлившееся, отекшее лицо, напоминающее подушку — демонстрирует 25-летняя модель Кайли Кардашьян-Дженнер. Доктор Забненкова напоминает, что больше — не всегда означает лучше. И грешить на филлеры с гиалуроновой кислотой в этой ситуации не стоит.

«Эпоха филлеров рано или поздно у всех подойдет к концу, если их вводить не по показаниям и в большом количестве. В данном случае мы видим повторные введения. Важно помнить и о том, что все дополнительные „вредности“, в частности избыточный прием алкогольных напитков, приводит к отекам. Если в лицо введены филлеры, мы это видим. Поэтому здесь вопрос скорее всего не в филлерах, а образе жизни», — подытожила дерматолог.

Пренебрегая этим правилом, есть риски измениться до неузнаваемости. А последствия таких вмешательств, как показывает практика, необратимы.