Отчаянные домохозяйки: россиянки рискуют жизнью, вкалывая сами себе липолитики

Мода на самостоятельное вкалывание липолитиков привела к опасным для здоровья последствиям

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez; 5-tv.ru

Препараты для сжигания жира наводнили всевозможные интернет-магазины. Их скупают тысячи бесстрашных девушек. Продавцы твердят — колите сами!

Все реже в показах используют моделей оверсайз, все чаще работают с привычными 90-60-90 и даже более скромными параметрами. Некоторые связывают это с влиянием пандемии — когда лишний вес стал восприниматься, как одно из отягчающих обстоятельв при болезни.

И здесь два пути к совершенству — либо привлечь искусственный интеллект и «фотошопить фотографии», либо худеть. В топе на начало 2023 года — Дэш Диета, Майнд диета, Волюметрическая и флекситарианская. Суть, впрочем, одна — потреблять меньше калорий, больше тратить.

Есть экспресс-вариант — медикаментозное похудение — до минус десяти килограммов всего за неделю. «Липолитики» позволяют самым отчаянным домохозяйкам сжигать жир, не вставая с дивана. Насколько это безопасно? Проверилиа Алиса Паршакова.

Сам себе косметолог за 300 рублей.

«Ну, начнем, опля!»

«Нужно очень постараться, чтобы не попасть в вену. Надеюсь, не попаду».

«Сами себе делаем всегда», — демонстрируют в сети женщины опасный метод.

А затем кровоизлияния, слепота, анафилактический шок, гнойники размером с яйцо. Липолитики для сжигания жира наводнили всевозможные интернет-магазины. Их скупают тысячи бесстрашных девушек. Продавцы твердят — колите сами!

«Да, да. Именно так. Сказали сами все можно, все делаете сами. Вот шрам после хирурга», — показывает пострадавшая.

Пытаясь сэкономить четыре тысячи, Светлана попала на хирургический стол. Сразу после пробной процедуры. Уколы в живот поставила слишком глубоко.

«У меня начали уплотнения сильные такие, как шарики внутри. Боль, жгучая такая боль», — рассказывает пострадавшая Светлана Шляма.

По закону инъекционные профпрепараты, особенно липолитики с ядерным составом — с фосфатидилхолином, могут отпускать только врачам с лицензией косметолога. Иначе продавцу грозит до пяти лет тюрьмы.

«Его 100% можно колоть. Он именно как раз и колется, а не мажется», — говорит продавец.

Но нам удается с легкостью приобрести инъекции прямо на складе интернет-магазина. Про лицензию и диплом никто даже не спросил. Оказывается, по документам, липолитик здесь называют лосьоном для тела!

«По факту это у нас инъекция. Но в документе она написана, как лосьон– верно?»

«Я не говорил, что это у вас инъекция…»

«Мне ваши девочки сказали, что его можно колоть».

«Ну, они ошиблись, потому что это лосьон. Его можно втирать в кожу».

Уже не на камеру директор магазина сетует, что в Москве официальный препарат не достать.

«Палка о двух концах. Все медики работают. Знают, что это делаются лосьоны или концентраты. А зарегистрировать в России невозможно. В Росздравнадзор делают запрос. И нас просто оттуда турнули. Поэтому всех в принципе это устраивает».

В России меньше десятка легальных липолитиков и мезопрепаратов вместе взятых. Аналогичная ситуация и с филлерами. В столице мы нашли только пару клиник, которые используют именно «медицинское изделие». Чтобы его признать медицинским — необходимо провести клин испытания с людьми на территории России. А многие иностранные фирмы считают это не целесообразным.

«Отнимает достаточно много времени. Это два-три года с обязательным проведением клинических исследований обходится компании в среднем не менее пяти миллионов. Порядка 98% — это рынок черной и серой косметологии», — поясняет юрист, кандидат юридических наук Сергей Бреус.

Липолитики — это фактически химическая липосакция. Препарат вводится под кожу, он быстро расщепляет жировые клетки. И затем выводится из организма естественным путем. В этот момент тело испытывает огромный стресс, происходит сильнейшая интоксикация.

«Последствия может быть от побочных эффектов — зуд, покраснение, крапивница. До некроза подкожно-жировой клетчатки, впроть до даже анафилактического шока и, естественно, смерти», — поясняет главный врач клиники Мак, научный руководитель московской ассоциации косметологов Елена Кузнецова.

Из-за высокого риска осложнений липолитики запрещены в некоторых странах, среди которых Франция и США. В России процедуру могут делать только врачи-косметологи, которые прошли дополнительное обучение. Если смертоносный препарат попадет в дерму, то разорвет все вокруг.

«Введенное вещество непонятного происхождения и совершенно непонятного состава вызовет разрушение тканей. Любое разрушение тканей приведет к необратимым последствиям», — говорит врач косметолог-дерматолог Елена Артемьева.

Если вы действительно хотите измениться, обращаться стоит только к профессионалам. Ведь у тех же липолитиков множество противопоказаний. Например, больные почки и печень, сахарный диабет, проблемы с щитовидкой. Если вы склонны к инфарктам и инсультам, то липолитики приведут к этому быстрее.

Перед процедурой настоящий врач должен вам назначить анализы, обязательно выписать препараты для почек, печени. Процедуры для улучшения лимфасистемы. Иначе без подготовки — ваш организм, как у Любови, не справится.

«Шарики они видны. Такое ощущение, что яблоко там висит у меня. Это на животе, когда гной выходил», — поясняет пострадавшая.

В итоге у девушки появились несколько огромных опухолей: на подбородке и животе. Воспалились лимфоузлы. Косметолог после того, как получила деньги — на связь выходить перестала. Уже в суде Любовь выяснила, что та ей должна была назначить анализы и вколоть чистый препарат. А врач его разбавила.

«По заключению судмедэксперта, это нарушение протокола по введению препарата. Его категорически нельзя смешивать с чем-либо», — поясняет пострадавшая.

За процедуру Любовь отдала 11 тысяч, а на операции и восстановление уже потратила полмиллиона. Сейчас дело в суде, косметолог его игнорирует. Продолжает работать. Сама клиника отмалчивается.

По законодательству за использование лже-липолитиков ответственность несут и продавцы, и перекупщики, и косметологи. Но это лишь в теории. На практике никого не наказывают.

«Полное отсутствие контроля и надзора со стороны государства. Концов найти невозможно. Плюс огромное количество поддельных документов, поддельных сертификатов», — говорит юрист Алишер Захидов.

В итоге в погоне за быстрой красотой девушки все чаще пытаются сэкономить и силы и средства. Забывая, что чудес не бывает. Даже те самые — правильные липолитики дают эффект только, когда вы держите диету и занимаетесь спортом. Иначе все «возвращается на жиры своя».