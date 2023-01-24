Девять операций только на груди: Айза разоткровенничалась о пластике

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Экс-супруга Гуфа не скрывает пристрастия к радикальным процедурам красоты. Хирург знаменитости даже выгонял ее из кабинета, услышав о желании в очередной раз подправить нос.

Айза-Лилуна Ай (Долматова) — экс-супруга рэпера Алексея Долматова (Псевдоним Гуф. — Прим. ред.) изменилась до неузнаваемости за годы карьеры в шоу-бизнесе. Она известная поклонница пластической хирургии, нисколько не скрывающая своего пристрастия. Звезда увеличивала ягодицы и грудь, делала уколы с филлерами, меняла форму глаз и овал лица, приподнимала брови.

Над Айзой нередко посмеиваются, отмечая, что еще немного — и она станет копией другой знаменитой любительницы пластики Людмилы Гурченко. Сходства находят уже сейчас. Телеведущую предупреждают: скоро нечего будет резать, кожа и так натянута до предела. Но Долматова хейтеров не слушает, результатами каждой процедуры, а также деталями реабилитации после вмешательства, делится со всеми заинтересованными поклонниками.

Недавно в одном из Rutube-шоу в компании экс-участницы «Дома-2» Виктории Бони и блогера Натальи Красновой Айза откровенно рассказала о своем опыте. Ведущие с удивлением отметили: налицо и на лице позитивные изменения. Его черты уже не кажутся утрированными и неестественными, а контур стал более четким. И никаких бровей на лбу! Оказывается, последнее вмешательство просто требовало длительного восстановления и «усадки».

«Потому что так и происходит. Это операция, после которой нужна долгая реабилитация. Плюс я очень отекаю. Он (хирург) сказал, что так будет год. Результатом довольна. Знала, что это будет моя последняя пластическая операция. Дальше буду переживать за сердце», — ответила Долматова.

Айза подчеркнула, что ей повезло познакомиться с профессиональным врачом, которому она всецело доверяет. Доктор предупредил о целых 12 месяцах восстановления после процедуры, и ради результата звездная пациентка была готова потерпеть. В его уверенных руках она также попробовала липоскульптурирование. Как объяснила сама, это когда «жир из одного места перетягивают в другое».

«Однажды пришла и сказала: „Делай что хочешь“. Три дня назад попросила уменьшить нос, он меня выгнал», — посмеялась Айза.

Был у селебрити и неудачный опыт. Она призналась, что перенесла девять операций на груди из-за последствий первого неграмотного вмешательства. Пришлось снова и снова ложиться под нож и исправлять «косяки», а позже была обнаружена непереносимость — тело отторгало импланты. Но ничто не останавливает женщину на пути к совершенству. Ни боль, ни смех окружающих. Своей внешностью Айза довольна.

Ранее программа Пятого канала «Светская хроника» выясняла, какие пластические операции делал народный артист РФ Филипп Киркоров.

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