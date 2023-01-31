«Деремся до крови»: почему Вдовиченков больше не снимается вместе с женой

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, как складываются отношения звезды «Бригады» с женой Еленой Лядовой.

Владимир Вдовиченков мечтает стать дедушкой! Когда дети осчастливят знаменитого отца? Правда, что Елена Лядова загнала под каблук артиста? И почему звезда «Бригады» принципиально не снимается вместе с женой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Настоящую популярность Владимиру Вдовиченкову принесли роли в культовом сериале «Бригада» и в фильме «Бумер». Чтобы не стать заложником образа бандита, актеру пришлось долгое время отказываться от предложений режиссеров. Артист признается: он и сейчас избирателен в работах.

«Отказываюсь много, почти всегда. Сценарии — говно. Есть некоторые артисты, которые снимаются только ради денег (не будем называть их фамилии). Я снимаюсь там, где мне интересно», — признался актер.

Вдовиченков воплощал на экране образы военных, политиков, космонавтов. Но знаковым фильмом для него стал «Левиафан», ведь на съемках он познакомился со своей будущей супругой Еленой Лядовой. Владимир вспоминает: с первой минуты общения он понял, что нашел родного человека. И вскоре сделал возлюбленной предложение.

«Конфликтуем, конечно, деремся до крови (смеется. — Прим. ред.). Всякое бывает: иногда ты не в настроении, что-то не то сказал. Как миримся? Подходишь, целуешь, говоришь: „Любимая, иди ко мне“. И все хорошо», — поделился Вдовиченков.

Звездная пара вместе уже восемь лет. Несмотря на занятость в кино, Лядова стала личным агентом Вдовиченкова. Актриса сама подбирает ему роли в фильмах, составляет договоры с продюсерами и везде сопровождает.

«Она беспокоится даже о том, чтобы у меня вагончик был не холодный, чтобы кофе мне принесли с утра… До этого у меня были агенты, но я для них был лишь способом заработать деньги», — уточнил актер.

Жена Владимира подтверждает слова второй половинки.

«Мы очень хорошие партнеры, поддерживаем друг друга», — дополнила она.

Елена тщательно следит за собой: регулярно занимается спортом, правильно питается. Владимир гордится супругой, но брать с нее пример не хочет.

«Не могу стать вегетарианцем, потому что жена прям совсем худая. Я не хочу быть таким. У нее своя еда, я посмотрю и говорю: «А можно мне сосисочку?» — развил мысль Вдовиченков.

Супруги уверяют: они все время вместе, но совершенно не устают друг от друга. Однако актер признался, что больше с женой сниматься не хочет. Это было их совместное решение.

«Секунду назад я говорю женщине, что ненавижу и стараюсь сделать это честно. И после этого сказать „Милая, пойдем домой“ тяжело, потому что приходится как-то переключаться. Да и не хочется. Зачем я буду любимой говорить какие-то грубости или еще что-то?» — объяснил актер.

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Единственное, что огорчает пару, — это отсутствие общего ребенка. Но Владимир надеется, что однажды случится чудо, и он в третий раз станет отцом.

«Всего себя отдашь. Отношение к жизни меняется, другие акценты, гормоны, уже тестостерона поменьше. От этого и цели, и задачи человеческие», — считает Вдовиченков.

Поддерживают желание артиста и коллеги по цеху.

«Если он в себе чувствует силы, то почему бы и нет», — заявила актриса Елена Борщева.

«Мне кажется, для детей никогда не поздно. Тем более с такими возможностями, которые сейчас есть в медицине, науке», — высказалась актриса Евгения Синицкая.

У актера уже есть двое взрослых детей: 29-летний сын Леонид от второй жены Анны Коневой и 17-летняя дочь Вероника от предыдущего гражданского брака с Ольгой Филипповой. Вдовиченков регулярно с ними видится и помогает наследникам финансово.

«Я ей (дочери. — Прим. ред.) подарил квартиру большую. Она не нуждается в жилье в Москве», — поделился Владимир.

Дети не пошли по стопам знаменитого отца. Леонид отучился в университете аэрокосмического приборостроения, Вероника заканчивает 11-й класс и мечтает стать врачом. Из-за поведения и неформального внешнего вида наследница сменила уже не одну столичную школу.

«Я ее люблю и всегда на ее стороне, при любых раскладах. Я ей помогаю, поддерживаю и считаю, что в детстве нужно чемоданчик любви дать, потому что вся жизнь будет у нее эту любовь забирать», — уверяет артист.

Звездный отец к наследнице не строг и даже снисходительно относится к ее поклонникам.

А прошлым летом артист намекнул, что его сын Леонид нашел свою любовь и намерен связать себя узами брака. Владимир уже давно мечтает стать дедушкой.

«Внуки будут меня обожать. Буду их баловать, разрешать им хулиганить. Я могу все позволять», — заявил актер.

Правда, пока наследники не спешат подарить ему внуков. Вдовиченков надеется, что они не станут затягивать с этим вопросом.