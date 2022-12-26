«Совсем не было денег»: Вдовиченков боится показывать детям свои фильмы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

Наследники еще слишком малы, чтобы понять тяготы взрослых, считает знаменитость.

Актер Владимир Вдовиченков раньше славился железным характером и боевым нравом, поэтому артист отлично вживался в особо опасные роли, где приходилось показывать суровость и мрачность. Так поклонники увидели его потрясающую игру в «Бригаде», «Бумере», «Параграфе 78» и других культовых работах, где мужчина проявил талант.

Однако с появлением детей непреклонность и твердость звездного папы быстро сошли на нет, артист пересмотрел жизненные ценности и приоритеты. Теперь мужчина понимает, что образ жизни его экранных героев подает плохой пример наследникам, поэтому показывать свое творчество Вдовиченков не спешит.

«Дети, кстати, — хорошее мерило тому, что ты делаешь. К сожалению, мне приходилось сниматься в тех фильмах, которые я боюсь им показывать. И оправдаться нечем. Они могут прийти и спросить: „Папа, а это зачем?“ И что ответить? Что совсем не было денег?», — признался артист проекту «Караван историй».

К слову, Владимир продолжает играть брутальных парней, правда род их деятельности слегка изменился. Теперь знаменитость появляется на экранах в роли родителя, сменив криминальные замашки на отцовский авторитет.

Однако не только дети помогли Вдовиченкову остепениться. Жена актера Елена Лядова очень положительно повлияла на него. Друзья заметили, что после знакомства с ней мужчина стал мягче и добрее.

«У нее IQ выше 170, это правда. Я еще не успел подумать, а она уже сделала. И сразу мне выдает весь расклад: как, что, где и куда. Я, как мальчик, слушаю ее и все выполняю. В 100 из 100 случаев она бывает права», — объяснил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вдовиченков не любит видеть себя на экране.