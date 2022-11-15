«Худшие варианты»: чем грозит актеру Вдовиченкову его диагноз

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Zurab_Javakhadze; Личный архив Марии Медведевой; 5-tv.ru

Эксперт списывает состояние знаменитого артиста на усталость. Но что будет, если диагноз подтвердится?

У актера Владимира Вдовиченкова диагностировали синдром вертебро-базилярной недостаточности. Однако артиста серьезный диагноз не испугал, и он отказался от госпитализации. Врач-невролог Мария Медведева рассказала 5-tv.ru, насколько опасно это заболевание и к чему оно может привести, если не начать лечение.

Специалист отметила, что Вдовиченков очень занятой и востребованный артист, трудоголик. По ее словам, усталость могла сыграть основную роль в этой истории, однако остальные симптомы — головокружение, тошнота, шаткость и головные боли могут указывать на диагностированную болезнь.

«Здесь стоит сказать, что сам диагноз вертебро-базилярная недостаточность — непростой. Много есть симптомов и жалоб со стороны пациентов, которые позволяют выявить этот диагноз», — подчеркнула Мария Медведева.

Невролог добавила, что нельзя проявлять равнодушие к данному недугу, потому что последствия халатности могут носить тяжелый характер.

«Если брать самые худшие варианты, то это развитие нарушения мозгового кровообращения, о котором мы знаем под названием „инсульт“», — объяснила эксперт и добавила, что инсульт сейчас «молодеет» и все чаще встречается у мужчин в расцвете сил.

Врач считает, что стоит быть внимательнее к своему здоровью и проходить плановые осмотры не реже чем раз в год, По словам Медведевой, существует много факторов которые, могут привести к синдрому вертебро-базилярной недостаточности.

«Это и повышенный холестерин, и артериальная гипертензия, и тахикардия», — перечислила эксперт.

В заключение невролог порекомендовала Вдовиченкову не тянуть с обращением к квалифицированным специалистам. Она надеется, что они не подтвердят страшный недуг актера и спишут все на усталость от интенсивной работы.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал об обнаруженном у Владимира Вдовиченкова заболевании.