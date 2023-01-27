Опасность в каждой десятой банке: как выбрать качественную печень трески

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Zurab Javakhadze; 5-tv.ru

Печень трески — полезный продукт, особенно в зимнюю пору. Но недобросовестные производители часто продают фальсификат. Узнать качество консервов просто: надо лишь рассмотреть упаковку.

Для многих печень трески — это в первую очередь вкус детства. Однако совершить гастрономическое путешествие в прошлое не так просто. Эксперты утверждают, что каждая десятая банка на прилавке — подделка.

За деликатес злостные производители выдают все, что угодно: печень минтая, горбуши или вообще молоку. Пользуясь любовью потребителей к этому продукту, консервы низкого качества еще и продают втридорога. А чтобы покупатель не заметил разницы, фальсификат маскируют, добавляя в него побольше соли. Как не попасть на уловки изготовителей, выяснила «Самая полезная программа».

Как определить качество печени трески по упаковке

Чтобы проверить производителя на честность, в первую очередь нужно взглянуть на упаковку. Многие любители деликатеса считают, что лучше приобретать продукт в стеклянной таре, так как в этом случае сразу видно, что скрывается внутри. Но эксперты предостерегают: через прозрачные стенки проходят солнечные лучи, которые способствуют быстрой порче товара.

«Ультрафиолет в любом случае воздействует (на содержимое банки. — Прим. ред.). Конечно, меняется цвет в первую очередь, то есть происходит почернение или выцветание и, конечно же, будет меняться вкус», — отменил пищевой технолог Александр Гришин.

Консервам в жестяных банках ультрафиолетовое излучение не страшно. Но сам продукт уже разглядеть не получится. Чтобы не нарваться на подделку, стоит обратить внимание на упаковку и найти три цифры.

«Есть жесткие требования по маркировке. На крышке банки первые три цифры во втором ряду — это ассортиментный знак или ассортиментный номер. Печень трески натуральная имеет шифр 010», — сообщил эксперт.

Еще одно правило при оценке товара в магазине — обращать внимание на место производства. Лучше всего, если на этикетке стоит пометка: «Сделано в море». Это значит, что печень обработали и закатали в банку прямо на корабле. Она самая свежая. Или необходимо выбрать тот товар, который изготовлен близко к районам рыбной ловли.

«В России два основных места производства. Это, собственно говоря, территория Баренцева и северных морей <…> и Дальневосточный регион. Там тоже печень трески выпускается. Вы должны смотреть, что производство должно быть расположено все-таки ближе к месту добычи данного сырья. Потому что печень не подвергается длительному хранению и перевозкам», — предупредил специалист.

Как определить качество печени трески по маркировке

Чтобы выявить признаки качественных консервов, провели эксперимент. В нем приняли участие четыре образца разных ценовых категорий и технологий производства. Два образца сделаны из замороженного сырья. За них отдали 190 и 270 рублей. Другие два произведены из охлажденного продукта. Они стоят дороже — 300 и 500 рублей.

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Удивительно, но самый дорогой образец сходу вызвал у эксперта больше всего вопросов. Маркировка на крышке не выбита, а напечатана на принтере. Стоит потереть ее пальцем — и она стирается. Так быть ни в коем случае не должно.

«Если вы видите, что у вас краска стирается, а маркировка нечитабельной становится, допустим, затерты какие-то цифры, то это может говорить, что перед вами просто напросто фальсификат или подделка», — предостерег пищевой технолог.

Упаковка должна выглядеть неповрежденной и герметичной. Тогда больше шансов, что продукт окажется качественным.

Как определить качество печени трески по внешнему виду

В производстве данных консервов используют всего четыре ингредиента: печень трески в собственном жиру, соль, перец и лавровый лист. Продукт выпускается строго по ГОСТу, поэтому больше в банке содержаться ничего не должно, а содержание компонентов должно быть определенным.

В ходе эксперимента открыли банки с консервами, слили жир в стаканы, а печень выложили на тарелки. После этого пищевой технолог рассказал о нескольких способах оценить качество продукта до дегустации.

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Один из них посмотреть на то, чем залит продукт. У правильной консервы жир должен иметь золотистый оттенок, как у таблеток с рыбьим жиром, а также не содержать посторонних примесей. Такой оказался только у образца за 300 рублей.

Заливка второго образца из замороженного сырья оказалась не такой прозрачной. Все потому что, по словам специалиста, печень в банке не целая: ее порезали на кусочки перед консервацией.

«Измельченная ткань начала переходить просто бульон в процессе изготовления консервов», — сообщил пищевой технолог.

У самого дешевого образца жир оказался совсем плохого качества. Примесей так много, что на дне стакана выпал осадок толщиной в сантиметр.

«Рыбий жир данного образца показывает, что печень до момента ее обработки и изготовления консервов прошло довольно много времени, и продукт начал чуть-чуть изменяться, начал портиться», — пояснил Гришин.

Это наблюдение подтверждает и желтый оттенок самой печени. Скорее всего, она так долго лежала в морозильной камере, что успела окислиться. Но больше всего разочаровала самая дорогая консерва. Жир у нее оказался темный, как чайная заварка. Похоже, подозрения эксперта оправдались: за 500 рублей потребителям продали подделку.

«Это не печень трески, потому что начинает застывать липидный жир, который не должен застывать. Второе — это цвет характерный для печени сельдевых», — прокомментировал специалист поведение жира самого дорогого образца.

Пищевой технолог считает: производитель не только использовал печень дешевой рыбы, но и сэкономил на качестве сырья. На кусочках присутствуют желтые пятна и неприятные хлопья. Это говорит, что продукт стерилизовали дважды.

«Первый раз стерилизовали, допустим, не реализовали, а срок реализации подходил к концу. Второй раз перестерилизовали. Либо нарушен режим хранения, то есть, соответственно, требовалось подстраховаться, чтобы <…> не отравить человека», — прокомментировал эксперт.

Подтвердила выводы специалиста и дегустация. Обе консервы из замороженного сырья показались эксперту слишком солеными. А самый дешевый образец еще и горчил.

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«Здесь очень много соли. То есть ее уровень явно превышает ГОСТ. Это, скорее всего, связано с тем, что необходимо было вскрыть дефекты, закрепить эту печень до стерилизации и, соответственно, снизить влияние вкуса горечи и окисления небольшого, которое, в принципе, мы видим во внешнем виде», — заявил эксперт.

А вот самая дорогая оказалась настоящей подделкой. Оказалось, что производитель даже использовал в производстве другую рыбу.

«Вкус, честно могу сказать, отвратительный, горький, соленый. Напоминает мне селедочный <…> либо сардиновый. Присутствует горечь черной пленки», — рассказал специалист.

На этом этапе тестирования с лучшей стороны показала себя только печень из охлажденного сырья за 300 рублей. Она имеет мягкую, нежную и плотную структуру.

Эксперименты показали: высокая цена на печень трески еще не гарантирует качество. Даже за 500 рублей в магазине могут продать подделку. Но теперь распознать фальсификат станет гораздо проще. Главное — всегда смотреть на упаковку.