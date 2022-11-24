Опасны не только для талии: какие макароны вредят здоровью

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Экономные производители стремятся сократить затраты на производство макарон, но красители и консерванты опасны для здоровья. Распознать некачественные изделия довольно просто, надо лишь присмотреться.

Макароны — простое и полезное блюдо, поклонники которого есть в каждой стране. Особой популярностью продукт пользуется и в России. О

днако любовь — коварная вещь. Недобросовестные производители, стремясь нажиться на потребителях, могут добавлять в продукты некачественные ингредиенты. На что нужно обращать внимание при покупке макарон, узнала «Самая полезная программа».

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Весной 2022 года на мировом рынке резко выросли цены на пшеницу. Из-за резкого скачка многие производители макаронных изделий стали экономить и вместо пшеницы твердых сортов начали использовать обычную дешевую муку. Однако подобная смена рецептуры, по мнению эксперта, приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

«Это ведет, в свою очередь, к росту сахара в крови. И для людей, склонных к диабету, или которые имеют повышенный уровень сахара в крови, это (готовить некачественные макароны. — Прим. ред.), конечно, не рекомендуется», — рассказала Кристина Власова, технолог пищевой промышленности, кандидат технических наук, доцент МГУТУ им. К. Г. Разумовского.

Один из самых известных методов проверки макарон — поджечь их. Если производитель не нарушал технологию и использовал качественные ингредиенты, то изделия будут гореть, так как в них мало влаги. Но чтобы выбрать полезные макароны из твердых сортов пшеницы, не обязательно предавать их огню.

Как выбрать качественные макароны в магазине

Сделать правильный выбор можно еще в магазине. Для того чтобы определить качество макарон перед покупкой, достаточно проделать несколько простых шагов:

Посмотреть на упаковку. Изделия из твердых сортов пшеницы маркируются буквой А. Попытаться сломать макаронину. Продукты из твердых сортов пшеницы при воздействии не раскрошатся, чего не скажешь о фальсифицированных. Обратить внимание на цвет изделия. Макароны из твердых сортов пшеницы должны иметь приятный золотистый оттенок, тогда как изделия из обычной хлебопекарной муки будут кремовыми или даже серыми.

Но чтобы замаскировать непрезентабельный цвет, производители могут добавлять в муку синтетические красители. Самый опасный из них — тартразин. Он, конечно, придает макаронам красивый ярко-желтый оттенок, но, попав в организм человека, серьезно влияет на его здоровье.

«Тартразин является отходом производства каменного угля. Поэтому данный краситель, конечно же, оказывает негативное влияние на здоровье человека. У детей начинается нервная перевозбудимость. У них несосредоточенное внимание. У аллергиков (побочная реакция. — Прим. ред.) — это зуд, крапивница, различные виды дерматитов», — пояснила эксперт.

Как ведут себя качественные макароны во время варки

Главное испытание для макарон из твердых сортов пшеницы — процесс варки. Именно там даже самые замаскированные некачественные продукты покажут себя в истинном цвете. Обратить внимание стоит на то, слипаются ли изделия, поменяли ли они цвет, сколько воды осталось в кастрюле и есть ли осадок.

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«Самая полезная программа» протестировала макароны трех брендов, имеющих разную стоимость: 40, 90 и 300 рублей за полкилограмма. Если верить производителям, состав у всех образцов одинаковый, они изготовлены только из твердых сортов пшеницы и воды.

Для испытаний взяли 100 граммов макарон каждого бренда и варили их в течение десяти минут. После обработки воду из-под макарон слили в отдельные миски и увидели, как повели себя изделия.

В ходе эксперимента стало ясно, что некачественными ингредиентами пользовались производители как самых дешевых макарон, так и самых дорогих. Изделия этих брендов слиплись, а это явный признак, что производитель сэкономил на муке.

«Те макароны, в которых добавлена мука из мягких сортов пшеницы будут больше склеиваться, больше будет питательных веществ переходить в воду», — считает технолог.

Также при изготовлении макарон дешевой марки явно использовали красители. После взаимодействия с водой изделия утратили свой золотистый оттенок и стали бледно-желтыми. Но следует отдать должное производителю, краситель применялся натуральный, так как вода не поменяла цвет.

Сразу после варки воду слили в отдельные миски. Жидкость также многое «сообщала» о качестве макарон. Несмотря на то, что все образцы варились в одинаковом количестве воды, остаток в каждой кастрюле был различный. Это зависит от содержания крахмала в продукте, который хорошо впитывает влагу. В изделиях из дешевой муки его больше. От этого образцы разварились и слиплись, а количество воды в кастрюле намного сократилось.

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Меньше всего жидкости осталось после макарон за 40 рублей. В этой воде также образовался осадок, что еще раз говорит: этот продукт не из твердых сортов пшеницы.

Лучше всех эксперимент выдержал образец за 90 рублей. Выходит, что покупать слишком дешевые макароны из якобы твердых сортов пшеницы нет смысла — слишком большой риск нарваться на подделку. Высокая цена тоже, как оказалось, не гарантия качества. Следует выбирать макароны средней ценовой категории. Но все равно стоит обращать внимание на цвет и прочность изделий.

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