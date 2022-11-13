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При выборе зонта важно учитывать не только дизайн, но и его устойчивость против ветра и влаги.

Первые зонты появились еще в XI веке до нашей эры. Причем изобрели их в разных концах света — в Древнем Китае и Египте. Этот аксессуар олицетворял высокий статус владельца: носить его могли только фараоны или императоры, а также знать. Древние модели весьма отличались от привычных: они были 1,5 метра в высоту и весили почти два килограмма.

Мода на зонты затем перекочевала в Древнюю Грецию и Рим, распространившись по всей Европе. В конце XIII века зонт становится символом папской власти, а в XVII веке французы и англичане подчеркивают с помощью этого атрибута свое аристократическое происхождение и безупречный вкус. Кроме зонтов от дождя появляются элегантные парасоли, защищающие бледную кожу от «крестьянского» загара.

Сегодня зонты доступны каждому человеку, а многообразие моделей может поставить в тупик даже искушенного модника.

Из чего изготавливают ткани для зонтов? Как выбрать модель, способную выдержать порывы ветра и ливень? Где чаще всего ломаются зонты и как следует их сушить, чтобы они прослужили дольше?

На эти вопросы ответили эксперты «Самой полезной программы».

Какой зонт точно не следует покупать

В магазинах чаще всего продают три типа зонтов (за исключением коллекционных моделей и на заказ): механические, полуавтоматические и автоматические.

Зонт-автомат считается самым удобным: он открывается и складывается одним нажатием кнопки. Но из-за большого количества механизмов внутри автоматические модели ломаются чаще других. Как правило, заедает кнопка или ломается пружина, которая может треснуть, лопнуть или прогнить.

Поскольку зонт может сломаться даже от небольшого ветра, лучше всего выбирать модели со спицами из стеклопластика. Они легкие, прочные и, главное, гибкие.

«Благодаря гибкости в гнущейся части зонта он не ломается от ветра. Как правило, спицы и сам шток делаются из стали с добавлением меди. Чем больше стали, тем он более прочный, но более тяжелый», — объясняет менеджер по продаже зонтов Дарья Абанина.

На качество зонта также влияет и ткань, из которой сшит купол. Его изготавливают из нейлона, полиэстера или эпонжа.

Зонты из нейлона хоть и дешевые, но быстро рвутся и выцветают, поэтому их точно не следует покупать. Лучше выбрать полиэстер или эпонж.

«Эпонж — это то же самое, что и полиэстер, но только с добавлением хлопка. За счет добавления хлопка эпонж является более прочным. И также капельки не впитываются в материал, они скатываются», — поясняет продавец Абанина.

Таким образом, при выборе зонта следует обратить внимание на:

Механизм работы зонта;

Влагостойкость материала купола;

Прочность конструкции;

Гибкость спиц и устойчивость штока;

Дизайн.

Из какого материла должен быть сшит хороший зонт

Чтобы определить, какая модель лучше защитит от дождя и ветра в реальных условиях, ведущий «Самой полезной программы» Владимир Щеглов лично протестировал зонты. Для эксперимента были выбраны два механических и два полуавтоматических, сшитые из полиэстера и эпонжа. Проверить влагостойкость четырех экземпляров можно, полив их из лейки покрашенной водой. Таким образом, будет видно, просачиваются ли капли через ткань и как сильно они попадают на одежду стоящего под зонтом человека.

Первый образец, механический зонт из полиэстера за 800 рублей, поначалу показал себя неплохо. Цветных капель на защитном халате совсем мало, однако купол зонта промок изнутри. Это значит, что в швах появились зазоры. Скорее всего, производитель плохо соединил клинья, и такой зонт со временем начнет протекать.

«Там все-таки просачивается жидкость», — продемонстрировал ведущий, протерев салфеткой с обратной стороны.

Такие же зазоры появились и у механического экземпляра из эпонжа, хотя стоит он почти две тысячи рублей. Почти сразу купол «дал течь».

«Могу сразу сказать, что пока у нас лил дождь, я чувствовал, как мне капает вода на темя. И вот сейчас я вижу, что у меня на очках синяя капля. Даже не одна, а целых две», — пожаловался Щеглов.

Теперь пришла очередь автоматических моделей. Бюджетный вариант за 800 рублей выдержал все испытания: вода попала только на нижнюю часть халата, а купол при этом остался сухим. Внутри зонта не было обнаружено никаких протечек.

«Смотрите, абсолютно сухая салфетка», — убедился после проверки экспериментатор.

И, наконец, самый дорогой образец из эпонжа должен был превзойти ожидания, однако на деле все оказалось ровно наоборот.

«Это называется подстава. Я весь в красной краске. Вместо надежного зонта за три тысячи рублей мы получили дуршлаг. Даже не представляю, как буду отмываться. А зонт — у меня нет цензурных слов оценить его качество», — подытожил Щеглов.

Какая модель зонта выдержит напор ветра

Но дождь — не единственное испытание для зонта. При сильных воздушных бурях конструкция может попросту не выдержать и сломаться. На этот раз протестировать модели зонтов решили на мотоциклах: предстоит разогнаться до 60 километров в час — это почти 17 метров в секунду. Именно с такой скоростью обычно дует ветер во время сильных гроз.

Самый бюджетный вариант, механический зонт из полиэстера, испытания не пережил, сломавшись на скорости 56 километров в час.

«Все спицы искривились!» — показал Щеглов.

Еще слабее оказался механический зонт из эпонжа. Его спицы сломались, когда спидометр показал всего 44 километра в час.

Лучше всего себя показал третий образец. Зонт-полуавтомат из полиэстера уцелел даже на скорости 60 километров в час. Им можно смело пользоваться во время грозы и даже урагана.

«Вот это да! Его так болтало в воздухе, а ему хоть бы хны. А все потому, что спицы очень гибкие», — объяснил ведущий.

Чуть хуже справился четвертый экземпляр из эпонжа три тысячи рублей. Если спицы и сам купол остались целыми, то ручка на скорости 60 километров в час не выдержала нагрузки. Учитывая, что это зонт-полуавтомат с кнопкой на ручке, носить его после поломки придется всегда раскрытым.

На что еще обратить внимание при выборе зонта

В результате эксперимента самыми прочными и удобными зонтами были признаны полуавтоматические зонты. Причем не стоит гоняться за модными и дорогими новинками из эпонжа, так как этот материал пропускает воду. Лучше выбирать купол из полиэстера. Отдельное внимание уделите спицам, чтобы они были прочные и гибкие.

А чтобы складной зонт прослужил дольше, ни в коем случае не стоит сушить его в открытом виде. В противном случае влажная ткань растягивается, а спицы начинают шататься. Не стоит закреплять зонт липучкой или кнопкой. Просто сложите и положите его обязательно куполом вниз.