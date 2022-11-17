Вкусно, как в детстве: как выбрать качественные шпроты для новогоднего стола

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn; 5-tv.ru

Любители консервированной рыбы перед праздниками мучаются с тем, как правильно выбрать шпроты. Для них есть несколько полезных советов.

Еще с советских времен шпроты занимают почетное место на праздничном столе в Новый год. Народная любовь к консервам по-прежнему крепка, чем иногда пользуются недобросовестные продавцы и преподносят потребителю не всегда качественный продукт. «Самая полезная программа» выяснила, как выбрать в магазине классические шпроты для праздничного стола.

Как проверить качество шпрот

Копченая рыба, масло и соль — вот классический рецепт шпрот. Именно этот вкус многие помнят с детства и пытаются найти к Новому году консервы, которые позволят его ощутить вновь. Но далеко не все производители соблюдают традиционную рецептуру.

Читайте также Греческий гюветси— простой пошаговый рецепт с фото

Чтобы не прогадать и выбрать к новогоднему столу качественный продукт, существует два показателя, которые определяют качество консервированной рыбы.

1. Внешний вид шпрот

После вскрытия банки со шпротами потребитель должен увидеть рыбу в бульоне легко-золотистого цвета без мелких частиц (хлопьев белка) и осадка.

Лишние детали, плавающие в бульоне, говорят о нарушении технологии производства и добавлении различных консервантов, за которыми производитель решил скрыть низкое качество продукта.

2. Количество рыбы в банке

Жидкости в консервах не должно быть много. Как правило, количество рыбы в качественных консервах составляет не менее 75% от общего объема продукта. Шпроты не разваливаются, когда человек достает их из банки.

Как проверить качество шпрот дома

Несмотря на то, что с виду консервы могут быть неплохими, существует еще один способ проверить их перед тем, как поставить продукт на стол в Новый год.

Протестировать производителя на добросовестность довольно просто. Для этого достаточно:

взять стакан с водой;

вылить в него жидкость из консервной банки;

помешать;

посмотреть, как бульон от шпрот себя поведет.

Если масло осталось на поверхности, то производитель коптил рыбу натуральным способом, без всяких добавок. Этот продукт качественный и вкусный. Помутневшая вода — явный признак, что во время приготовления использовался жидкий дым. Такой продукт употреблять не рекомендуется.

Как выбрать качественные шпроты в магазине

Казалось бы, определить качество продукта просто, но для этого сначала нужно купить шпроты, потому что чаще всего их продают в непрозрачных жестяных банках.

Однако есть возможность вывести производителей рыбных консервов на чистую воду перед покупкой.

1. Узнать сорт консервов

Чтобы выбрать качественные шпроты, следует обратить внимание на сорт консервов. Согласно государственному стандарту (ГОСТ), их всего два: экстра и первый. Шпроты экстракласса производят из балтийской кильки, которая богата жирными кислотами и витамином D.

А вот в банке с маркировкой «первый сорт» может оказаться абсолютно любая мелкая рыба. Чаще всего — салака. Она заметно крупнее кильки, поэтому проще в обработке, что снижает затраты на производство.

«Если вы хотите получить классический, приближенный к старым технологиям продукт, то килька должна быть балтийской сорта экстра. Количество рыбы должно быть не менее 75 процентов», — отметил пищевой технолог Александр Гришин.

Несмотря на то, что ГОСТ допускает использование разных сортов рыбы, классический вкус потребитель сможет почувствовать, если отдаст предпочтение консервам из балтийской кильки. Если потребитель — любитель классики, то стоит выбрать консервы именно этого сорта.

2. Внимательно ознакомиться с маркировкой

Читайте также Готовим с удовольствием: как почистить рыбу без лишних хлопот

Лучшие шпроты делают из свежей рыбы, поэтому первым делом при покупке консервов перед Новым годом нужно узнать место их производства. Заводы, которые находятся далеко от прибрежной зоны, используют замороженное сырье. Это серьезно влияет на вкус продукта.

«Если сырье морожено или было задержано в процессе вылова, происходит окисление липидов, начинает разваливаться брюшко, соответственно, у вас рыба начнет уже в консервах разваливаться», — сообщил эксперт.

Еще один способ проверить консервы, не отходя от прилавка, — взглянуть на маркировку. Штамп на банке должен быть выдавлен изнутри жестяной банки или напечатан нестираемой краской.

Около даты производства также всегда должен быть указан индекс, который помогает безошибочно определить, из какого сырья произведены консервы. На шпроты экстра-класса указывает код — 534.

3. Потрясти банку и не обращать внимание на цену

Чтобы узнать, сколько рыбы в банке, достаточно просто потрясти ее. Это поможет определить количество рыбы в банке и ее качество.

«Если „бульк“ ощутимый, то вы должны понимать, что там будет больше воды, масла и, может быть, в том числе развалившиеся рыбные кусочки», — подчеркивает эксперт.

Ценовая политика на консервированные рыбные продукты неоднозначна. Самая дешевая банка может обойтись в сумму около 40 рублей за 100 граммов, а дорогие шпроты можно увидеть за 120 рублей и больше. Однако высокая цена не всегда говорит о качестве товара.

Выбрать шпроты — сложная задача в предновогодних хлопотах. Порадовать вкусными консервами близких и знакомых можно, если подходить к этому вопросу со знанием дела. Эти простые советы, несомненно, помогут определить лучший продукт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому противопоказано есть суп.