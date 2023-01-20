Своя революция: какие разработки Сергея Эйзенштейн до сих пор используют в кино

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Сергей Эйзенштейн влюбился в кино в детстве. Благодаря невероятной интуиции и таланту, режиссер смог задать тренды на сто лет вперед. По заветам гения и сегодня живут знаменитые кинематографисты.

В советское время кинематографу была отведена особая роль. Из средства развлечения оно превратилось в орудие пропаганды. Кажется, в таких условиях сложно творить и создавать фильмы, которые способны будоражить сердца людей столетиями, но талант везде найдет себе дорогу.

Для легендарного режиссера Сергея Эйзенштейна условия первого десятилетия советской власти стали вызовом. Придя в мир кино из живописи и театрального искусства, он искал средства художественной выразительности на экране и открыл приемы, которые уже практически сто лет используют знаменитые режиссеры мирового уровня.

Иванов-Аллилуев Сергей / ТАСС

В 2023-м исполняется 125 лет со дня рождения Сергея Эйзенштейна. С самого детства его жизнь не была простой, но именно трудности закалили его характер и помогли добиться успеха.

«Четыреста проделок дьявола»: детство Сергея Эйзенштейна и начало любви к кино

Будущий знаменитый режиссер родился в Риге 10 (22) января 1898 года. Родителями Сергея были представители интеллигенции — отец работал архитектором и мог похвастаться тем, что многие постройки в городе принадлежали ему, а мать происходила из купеческого сословия. Эйзенштейны жили в достатке, сын мог посвящать все свое время книгам и изучению иностранных языков. Семья даже позволяла себе поездки за границу. Но только счастья в доме не было.

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Родители постоянно ссорились. Отец упрекал мать, а сын, пытаясь защитить женщину, заявлял, что все постройки главы семьи отличаются безвкусицей. Уязвленный родитель часто наказывал не по возрасту смышленого ребенка. Но Сергею нередко доставалось и от матери.

Когда мальчику исполнилось десять, родители развелись. Сын остался с отцом. Мать и бабушку, обосновавшихся в Санкт-Петербурге, он навещал лишь по праздникам. Отец дал наследнику прекрасное образование. Сергей постигал гуманитарные науки, учился верховой езде и живописи. Именно умение рисовать открыло ему дорогу в мир кино.

Интерес к экранному искусству появился у малыша рано. В восемь лет Сергей вместе с отцом посетил Париж. Самое яркое впечатление во время поездки оказал на Сергея поход к кино. Будущий режиссер увидел ленту Жоржа Мельеса «Четыреста проделок дьявола» и понял, что тоже хочет снимать.

«Монтаж аттракционов» Сергея Эйзенштейна: живопись, театр и приход в кино

Революцию 1917-го Сергей Эйзенштейн встретил, обучаясь в школе инженерных прапорщиков. Отец очень хотел, чтобы сын пошел по его стопам и стал архитектором. Но после произошедших событий учебное заведение развалилось.

Будущий революционер кинематографа оказался в центре событий, но политика его мало интересовала. В 1918-м он вступил в ряды Красной Армии. Это решение оказалось продиктовано не идейными соображениями, а необходимостью помочь семье выжить в непростых условиях.

В Гражданской войне Эйзенштейн служил в агитпоезде, где рисовал декорации и выступал в театрально-политических постановках на злобу дня. В это время режиссер начал вести дневник, где подробно излагал мысли по поводу развития революционного театра.

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После окончания Гражданской войны Сергей приехал в Москву и поступил в Государственные высшие режиссерские мастерские, которые возглавлял талантливый театральный деятель Всеволод Мейерхольд. Именно он стал наставником и учителем Эйзенштейна. В 1922-м вышел первый спектакль Сергея — «Смерть Тарелкина». Одну из главных ролей режиссер отдал своему преподавателю. Именно в театре он подсмотрел приемы, которые помогли ему воплотить задуманное на экране.

Свой метод Эйзенштейн назвал «монтажом аттракционов», согласно которому идеи, объекты и символы должны быть показаны в столкновении друг с другом. Благодаря этому методу, зрителю предоставили возможность самостоятельно искать идею фильма.

Уже через год Эйзенштейн смог применить свои теоретический воззрения на практике. Он создал первую полнометражную картину «Стачка», перевернувшую взгляд на кинематограф.

По замыслу режиссера в фильме нет главного героя, но есть народ, которому и отводится основная роль. Такой выбор характерен для авангардного кино и идеологии 20-х годов. Но такой эксперимент не только диктовали Госкино и ситуация, сложившаяся в стране.

Это был вызов прежде всего перед самим создателем. Он хотел выдвинуть на первый план непривычное и создать нечто монументальное. И ему это удалось. Но все равно цензура нашла к чему придраться — ленту пришлось корректировать. Зато уже следующий фильм «Броненосец „Потемкин“», вышедший в 1925-м, никаких нареканий не вызвал. Более того, прославил своего создателя.

Как Сергей Эйзенштейн снимал «Броненосец «Потемкин“»

Именно на «Броненосце „Потемкине“» 27-летний Сергей Эйзенштейн вошел в историю мирового кинематографа. Эта картина стала эталоном революционного экранного искусства. Для создания фильма потребовалось много сил. Воспоминания об этих легендарных съемках Эйзенштейн оставил в статье «Двенадцать апостолов».

«Для того чтобы сделать картину вокруг броненосца, нужен… броненосец. А для воссоздания истории броненосца в 1905 году надо, чтобы он еще был именно такого типа, какие существовали в девятьсот пятом году. За двадцать лет — а дело было летом 1925 года — облики военных кораблей категорически изменились», — писал Эйзенштейн.

Съемочной площадкой стало неповоротливое и давно списанное судно «Двенадцать апостолов», которое развернули на 90 градусов к берегу так, чтобы казалось, что корабль находится в открытом море. Обстановку на площадке ухудшала не только неповоротливость судна, но и наличие в нем старых мин. Каждый кадр на борту был снят с риском для жизни. На броненосце запрещалось курить, быстро ходить и вообще просто прогуливаться по палубе вне съемочного процесса.

Кадр из фильма «Броненосец „Потемкин“», режиссер Сергей Эйзенштейн, 1925г

В своем фильме Эйзенштейн использовал несколько приемов, которые навсегда вошли в учебники по кинорежиссуре. Легендарной стала сцена на Одесской лестнице. Можно сказать, что режиссеру одному из первых удалось создать саспенс на экране, то есть вызвать высокое эмоциональное напряжение у зрителей.

Сцена с паническим бегством разделена на детали и крупные планы, из-за чего она кажется невероятно долгой, но зрителю это не заметно. Он с увлечением разглядывает каждого персонажа и сопереживает женщинам и детям, особенно малышу, находящемуся в катящейся, словно в пропасть, коляске. Подобный прием сейчас стал классическим. Стоит лишь вспомнить эпизоды в боевиках, когда рядом с персонажами находится бомба, которая вот-вот должна взорваться.

С помощью монтажных приемов Эйзенштейну удалось «разбудить» спящего каменного льва. Находясь в Алупке, он снял трех разных львов и последовательно смонтировал их, из-за чего получился эффект пробуждения. Правда, этой детали могло и не оказаться в картине. Неприветливый местный сторож настойчиво мешал, повторяя, что здесь запрещено снимать. Мужчина даже сел на голову одного льва, надеясь сорвать съемку. Но испортить кадр ему не удалось. Подобный эффект можно сравнить со стоп-моушн анимацией, которую до сих пор часто используют.

Рекордсмены по наградам, сборам и длительности: самые громкие ленты мирового кино

Самым запомнившемся эпизодом в картине стала сцена с поднятием флага. Подобно Жоржу Мельесу, который также пытался сделать черно-белые ленты цветными при помощи красок, Эйзенштейн раскрасил флаг в алый цвет вручную. Это создало невероятный успех. Некоторые даже называют «Броненосец „Потемкин“» первым цветным фильмом на отечественном экране.

Зрители по достоинству оценили картину, но после выхода ленты режиссера обвинили в плагиате.

«Как непосредственный участник реальных событий он (человек, заявивший о плагиате, — Прим. ред.) считал себя вправе претендовать на часть авторских, причитавшихся нам со сценаристкой Агаджановой. <…> Означенный товарищ утверждал, что „он стоял под брезентом“. Но позвольте… Фактически же никто под брезентом не стоял. Да и стоять не мог. По той простой причине, что никто никогда никого на „Потемкине“ брезентом не накрывал! Сцена с матросами, покрытыми брезентом, — была… чистой выдумкой режиссуры!» — смеясь, признавался потом Эйзенштейн в своих мемуарах.

Мифотворчество: как Эйзенштейну удалось создать легенду о штурме Зимнего дворца

Фильм к десятилетнему юбилею революции тоже доверили снимать Эйзенштейну.

Режиссеру удалось создать не просто картину, а легенду. Именно образы из этого фильма прочно укоренились в сознании народа. Например, штурм Зимнего дворца, занимающий центральное место в фильме «Октябрь», согласно историческим данным, не являлся столь значимым, как показал его режиссер.

Как признанный мастер Сергей мог позволить себе некоторую вольность в повествовании ради создания эффекта. Нельзя сказать, что история в фильма полностью вымышленная, просто художник смог преподнести ее в намеренно патетическом виде и снять с удивительной правдивостью. До сих пор ни один фильм о революции не может обойтись без кадров, снятых Эйзенштейном в «Октябре».

«А вы все-таки большевик»: сложная кинематографическая судьба Сергея Эйзенштейна

Новаторство Эйзенштейна отметили и западные коллеги. Режиссера пригласили в Голливуд снимать «Американскую трагедию» по роману Теодора Драйзера.

В США советский кинематографист познакомился с Чарли Чаплином, Уолтом Диснеем и другими мировыми знаменитостями той эпохи. Но коммунистические взгляды смутили зарубежных кинематографистов, поэтому до съемок дело не дошло. Режиссер отправился в Мексику, снимать новую картину. Однако фильм так и остался незавершенным. В правительстве СССР решили вернуть Сергея на родину.

Сергей Эйзенштейн в Мексике. © РИА Новости

Но и в стране у кинематографиста работы не оказалось. Несколько работ так и не были доведены до конца. Повезло лишь фильму «Александр Невский» 1938-го. Картина получила и Сталинскую премию, и народную любовь. По сути, Эйзенштейн создавал миф о полководце, отважно заявляющем: «А если кто с мечом к нам войдет, тот от меча и погибнет». Говорят, что после просмотра картины Сталин сказал Эйзенштейну: «А вы все-таки большевик!».

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Но потом опять наступила пора, когда режиссеру не давали работать. Но и тут Эйзенштейн нашел свою нишу, правда не в кино, а в опере. В 1940-м, спустя два года после «Александра Невского», в Большом театре он поставил «Валькирию» Вагнера.

Последний фильм Эйзенштейна

Последней работой и поистине монументальной стала картина «Иван Грозный», созданная в 1944-м.

Для съемок Эйзенштейн специально изучал исторические документы и стремился понять суть личности своего заглавного персонажа. Но царь не впечатлил руководство страны. Слишком рефлексирующим и нерешительным он был на экране. Эйзенштейн рассчитывал снять несколько серий, но смог создать только две. Из-за этого история получилась с открытым финалом.

Фильм «Иван Грозный», режиссер Сергей Эйзенштейн, 1944 г. www.globallookpress.com / Russian Look

Зрители увидели первую серию в 1944-м. Однако вторая долгие годы находилась под запретом. После разгромной критики к показу запретили и первую серию. Начались пересъемки второй части, но в связи с болезнью и смертью режиссера работа остановилась. В изначальном варианте вторую часть показали только в 1958-м. Костюмы, созданные для съемок этого фильма, вновь появятся на экране в 1973-м в картине «Иван Васильевич меняет профессию».

Причиной смерти легендарного советского режиссера стал сердечный приступ в феврале 1944-го. Сергею Эйзенштейну было 50 лет.