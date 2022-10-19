Рекордсмены по наградам, сборам и длительности: самые громкие ленты мирового кино

Над созданием технологии, которая смогла бы «оживить» рисунок, работали многие изобретатели в США, Европе и даже России. Официально история кинематографа началась во Франции в 1895 году и связана с братьями Люмьер. Они не только представили аппарат под названием «Синематограф», но и организовали первые киносеансы.

Однако съемки «движущихся изображений» велись и за несколько лет до этого с помощью других прародителей современных кинокамер. Например, в 1891 году Уильям Диксон (коллега знаменитого Томаса Эдисона) представил прототип кинетоскопа. Устройство походило на шкаф с отверстиями для глаз. Зритель мог заглянуть внутрь и наблюдать кадры, которые прокручивались и создавали иллюзию движения.

Уже с первых лет существования кино совершались попытки совместить картинку и звук, например, с использованием фонографа. К сожалению, сделать это было очень трудно. Какое-то время даже сами актеры из некоторых картин присутствовали в зале во время показа и озвучивали свои реплики в реальном времени. Прорыв в этом вопросе произошел в 1927 году, когда увидела свет картина «Певец джаза». После ее премьеры начался закат эры немого кино.

Развитие технологий не останавливалось, изобретатели создавали все более сложные камеры, разрабатывались новые способы съемки. Кинематограф стал одним из ключевых элементов культуры.

Массовый интерес со стороны общества и государства привел к появлению многочисленных студий и центров кинематографа, самым известным из которых является Голливуд. В начале XX века это был небольшой поселок в пригороде Лос-Анджелеса. В 1911 году компания «Кентавр» арендовала там заброшенную придорожную закусочную. Ее переоборудовали под киностудию и дали название — «Студия Нестор».

Голливуд набирал обороты как центр кинопроизводства, выпуская сначала десятки, а потом и сотни фильмов ежегодно. Еще в 30-е появилось цветное кино. В это время уже работали гиганты индустрии: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Paramount Pictures, Warner Brothers, 20th Century Fox, Universal Pictures и RKO Pictures.

В других странах кинопроизводство тоже не стояло на месте. Старейшая киностудия России появилась еще в 1914 году — «Ленфильм». После Гражданской войны и образования СССР работа над созданием отечественных картин продолжалась. В 20-е творили Сергей Эйзенштейн и Лев Кулешов — культовые фигуры в истории кино, которые привнесли немало нового в подходы к проведению съемок.

После Второй мировой войны начался расцвет независимых фильмов, которые создавались небольшими студиями. Они заняли свою нишу в мировом киноискусстве.

К концу XX века кинематограф приобрел привычный вид: множество жанров, большой масштаб съемок, активное применение спецэффектов и все большее внедрение компьютерной графики.