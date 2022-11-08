95 лет без Эльдара Рязанова: как были сняты знаменитые сцены советского кино

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Съемочный процесс картин знаменитого режиссера сопровождался противостоянием бюрократии советских министров.

18 ноября 1927 года родился легендарный режиссер, мастер комедии и народный артист СССР Эльдар Рязанов. За свою карьеру он снял около 30 кинокартин, подарив стране «Карнавальную ночь», «Служебный роман» и «Иронию судьбы». Почти сразу они заслужили любовь публики, благодаря блестящему актерскому составу, искрометному юмору, атмосферной музыке, интригующему сюжету и диалогам, передающим быт и романтику прошлого.

Большинство его работ почти сразу были разобраны на цитаты, ставшие культурным кодом, которым обменивается не одно поколение советских зрителей. И сегодня россияне с удовольствием пересматривают ленты с любимыми актерами.

В 95-летний юбилей режиссера, 5-tv.ru рассказывает о том, как проходил творческий процесс на съемках знаменитых картин Эльдара Рязанова, а также истории, которые остались за кадром.

«Карнавальная ночь», 1956 год

Кадр из фильма "Карнавальная ночь", режиссер Эльдар Рязанов, 1956г.

Комедия «Карнавальная ночь» принесла славу начинающему режиссеру Эльдару Рязанову и открыла путь в кино начинающей актрисе Людмиле Гурченко. Поначалу он вообще не хотел браться за сценарий Бориса Ласкина и Владимира Полякова, несколько лет пылившийся на полках «Мосфильма». Ранее Рязанов работал в соавторстве, поэтому в качестве самостоятельной работы он видел что-то серьезное, а не попурри из эстрадных номеров. Молодой человек мечтал снять драму «Встречи на Камчатке», однако директор «Мосфильма» Иван Пырьев проявил настойчивость.

Поначалу Рязанов взялся за дело без особого энтузиазма: ему пришлось переделать фабульные нестыковки и прописать характеры персонажей.

«Честно говоря, сценарий был очень неважный. Пырьев понимал, что мне будет сложно, поэтому окружил меня профессиональной съемочной группой», — вспоминал режиссер.

Особенно сложно шел кастинг актеров. Центральная роль в сценарии была отведена товарищу Огурцову, который по сюжету отличался бюрократизмом и исполнительностью в должности временного заместителя директора Дома культуры. Рязанов видел в этом образе актера Петра Константинова, однако Пырьев отрезал: «Роль Огурцова должен играть Игорь Ильинский!» Молодой режиссер опасался работать со знаменитым актером и в душе надеялся, что предложение его не заинтересует. Однако результат его удивил.

«У нас с Пырьевым был поединок, который я все время проигрывал. Дело в том, что он понимал в какой стране мы живем, и что с Константинвым нашу ленту положат на полку. Это была бы сатира в духе Салтыкова-Щедрина. И вот я пошел к Игорю Владимировичу. Я полагал, что чем крупнее и известнее артист, тем больше он склонен к пьянству и дебошу. Я боялся просто не справиться с ним. Когда он сказал, что уже играл бюрократа в „Волге-Волге“, я подумал, что он откажется, но на пробах он сыграл такого активного и благонамеренного дурака, в котором очень угадывались черты уходящей сталинской эпохи, [что я изменил мнение]», — делился Рязанов в интервью.

Людмила Гурченко, сыгравшая организатора новогоднего торжества Леночку, поначалу провалила пробы. И снова Пырьев, очарованный грацией молодой актрисы, уговорил Рязанова взять ее в проект и расширить роль.

«Когда я подошел к Пырьеву сказать, что очередная актриса не тянет, он сказал: „Возьми Гурченко“. У нее была замечательная проба, но молодой оператор ее так снял, что на экране она была как обезьянка. И я тогда подумал, что эту девушку, несмотря на талант, в кино снимать никогда не будут», — объяснял режиссер.

Когда у камеры встал опытный оператор Аркадий Кольцатый, Гурченко выглядела в кадре более выигрышно, чем в предыдущий раз. Но в то же время в процессе съемок Рязанов не раз делал замечания актрисе, чтобы она поменьше гримасничала и посоветовал избавиться от говора. Несмотря на это, отношения у них из рабочих скоро переросли в дружеские. Другая заслуга Кольцатого в том, что он совершил инновацию для того времени — снимал на цвет в интерьерах, что до него не делал никто.

Забавный эпизод с лектором по астрономии, рассказывающим о жизни на Марсе, — результат режиссерской импровизации. Подобных счастливых случайностей в «Карнавальной ночи» оказалось много.

Знаменитая сцена, в которой Гурченко поет «Пять минут», была записана как «Леночка поет песенку-приветствие». Для Рязанова эта фраза не имела никакого смысла, поэтому он стал додумывать сам. Когда приглашенный композитор Владимир Лившиц отдыхал, напевая «Пять минут, пять минут…», режиссер попросил развить эту мелодию. Тогда же ему пришла идея поставить на сцену огромные часы, показывающие без пяти минут полночь.

«Традиция устраивать „Новогодние огоньки“ появилась благодаря этой сцене. В сценарии было много промахов, поэтому я видел спасение в лихорадочном ритме и стремительных сменах номеров, чтобы зритель не успел опомниться», — пояснял творческий процесс Рязанов.

Впоследствии режиссер признавался, что съемки «Карнавальной ночи» стали для него настоящим испытанием, поскольку ему приходилось на ходу набирать опыт и отстаивать свой авторитет.

«Пырьев давил на меня своим знанием комедии и ситуации в стране. Я тогда был неумехой. У меня было много пересъемок и перерасхода пленки. Было ощущение, что все вокруг в курсе, как делать музыкальную комедию лучше меня. Когда мне начинали советовать, я старался не спорить, а кивал и просто делал, как хотел», — признавался он.

Когда фильм был почти готов, худсовет назвал его скучным и бездарным, поэтому премьеру не рекламировали.

Вопреки опасениям советский мюзикл ждал оглушительный успех. «Карнавальную ночь», стартовавшую на экранах 29 декабря 1956-го, посмотрело более 48 миллионов зрителей, а песню «Пять минут» пели на застольях в каждом доме. Тогда Рязанов осознал, что его путь — не документалистика, c которой он начинал карьеру, а именно комедии.

«Берегись автомобиля», 1966 год

Кадр из фильма "Берегись автомобиля", режиссер Эльдар Рязанов, 1966г.

Детективная трагикомедия «Берегись автомобиля» стала хитом в СССР. Сюжет появился стихийно: после съемок «Гусарской баллады» Рязанов перебирал идеи для следующей картины со сценаристом Эмилем Брагинским. И вот на память им пришла некогда услышанная история о «советском Робин Гуде», который крал машины, продавал и вырученные деньги отправлял в детский дом. Оба были убеждены, что этот случай произошел в реальности, поэтому для выяснения подробностей даже привлекли прокуратуру. Однако никаких следов найти не удалось.

«Тогда мы поняли, что народ выдает желаемое за действительное, и приступили написанию сценария с рабочим названием „Угнали машину“. Была даже идея сделать вестерн, где вместо лошадей будут „скакать“ автомобили. Однако по такому пути мы не пошли. Мы решили снять, одновременно добрую, грустную и смешную картину, где главный герой сочетал бы в себе чаплиновские черты, князя Мышкина и Робин Гуда», — говорил о своем замысле режиссер.

В процессе разработке сценария его даже консультировали следователи на Петровке-38, в результате чего в фильме появились эпизоды с автокраном и капканом, случившиеся в реальности.

Главную роль похитителя автомобилей Деточкина писали специально под Юрия Никулина, однако из-за цирковых гастролей артист не смог принять участие в съемках. Чтобы отпросить его, Рязанов даже отправился к председателю ЦК КПСС и Комитета по кинематографии Алексею Романову, но тот отказался пойти навстречу, поскольку ему не понравился сценарий: якобы из-за этого в стране участятся кражи автомобилей. В итоге министр призвал свернуть съемки картины. Рязанов и не думал так легко сдаваться.

«Нам было жалко, что такой хороший сюжет пропадает. Вместе с Брагинским решили написать повесть и отдали ее в журнал „Молодая гвардия“, который ее с восторгом принял. Затем историю опубликовали в издании „Советская Россия“. Было много хвалебных отзывов. Через 2,5 года в Госкино сменилось начальство и, получив одобрение, мы приступили к экранизации», — рассказывал он.

После того, как Никулина получить для фильма не удалось, Рязанов подумал об Иннокентии Смоктуновском. Когда съемки «Берегись автомобиля» были почти готовы, все тот же Романов вызвал на ковер режиссера, желая забраковать фильм под предлогом того, что после того, как Смоктуновкский сыграл Ленина, ему не положено перевоплощаться в жулика. Однако в этот раз Эльдару Рязанову улыбнулась удача — и жалобы не последовало, поэтому фильм все-таки был завершен.

На роль следователя Подберезовикова утвердили Олега Ефремова, который изначально пробовался на роль Деточкина. Также в картине сыграли такие известные актеры, как Андрей Миронов, Ольга Аросева, Анатолий Папанов, Евгений Евстигнеев и Вячеслав Невинный. Эпизоды с автокраном и капканом Рязанову рассказали следователи на Петровке-38.

«Невероятные приключения итальянцев в России», 1973 год

Кадр из фильма "Невероятные приключения итальянцев в России", режиссер Эльдар Рязанов, 1973г.

Сложными для Эльдара Рязанова оказались съемки комедии «Невероятные приключения итальянцев в России», однако все усилия окупились сторицей: только в первый год проката его посмотрели около 50 миллионов зрителей. В Италии лента вышла под названием «Одна безумная, безумная, безумная гонка по России».

Сценарий под рабочим названием «Спагетти по-русски» (по аналогии с жанром спагетти-вестерн) был написан режиссером в соавторстве с Эмилем Брагинским еще в 1970-м. Неожиданно проект стал актуальным, когда итальянская компания, возглавляемая продюсером Дино Де Лаурентисом, задолжала «Мосфильму» деньги после работы над фильмом «Ватерлоо». Поначалу зарубежный коллега не оценил задумку, поэтому поставил условие добавить больше трюков в ленту. Кроме того, в фильме должен присутствовать настоящий лев. Съемки проходили в Италии и СССР в сжатые сроки и при крайне ограниченном бюджете.

Де Лаурентис старался сэкономить на всем, поэтому русских актеров разместили в дешевых гостиницах. Более того, одну из первых сцен на центральной площади Пьяцца Навона в Риме пришлось снимать одним дублем и буквально тайком, так как продюсер не оплатил разрешение на киносъемку. Режиссер тщетно пытался добиться нормальных условий работы. В проект были приглашены неизвестные итальянские актеры, которые часто капризничали и в целом вели себя непрофессионально, в то время как с советской стороны задействовали таких звезд как Андрей Миронов, Евгений Евстигнеев, Элла Некрасова и Ольга Аросева.

Хуже всего было то, что спецэффектов и необходимой инфраструктуры для исполнения многих трюков в сценарии попросту не существовало. В эпизоде, где самолет Ту-134 садится на автотрассу, предполагалось бетонное покрытие толщиной 50 сантиметров, поэтому снимать пришлось на «загримированной под шоссе» запасной взлетной полосе аэропорта Ульяновска. За штурвалом воздушного судна были профессиональные летчики. При этом для сцены, когда мафиози Розарио пробивает иллюминатор и покрывается льдом, был специально изготовлен панцирь из слюды.

Большинство трюков в автомобильной погоне, в частности 40-метровый перелет «Жигули» через реку, совершил итальянский каскадер Серджио Миони. Остальные сложные маневры, включая попадание «Москвича» и «Жигули» под струю грязной воды, выполнили советские гонщики. Андрей Миронов также отличился исполнением опаснейших элементов: висел на краю разведенного моста, спускался с 6-го этажа гостиницы «Астория» по ковровой дорожке, перебирался с лестницы пожарной машины на крышу «Жигули». Причем в последнем случае пожарной машиной управляли итальянские актеры Даволи и Носкезе лежа на сидении, чтобы казалось, что едет сама.

Еще одной головной болью Эльдара Рязанова стали съемки со львом. Мохнатого зверя звали Кинг. Ранее у него был опыт съемок: он играл в азербайджанских фильмах. Несмотря на положительные рекомендации, царь зверей отличался своенравием и ленью. Чтобы снять двухсекундную сцену, когда лев прыгает в склад матрешек, пришлось ждать три ночи. Заключительные эпизоды со Кингом, блуждающим по улицам Ленинграда, были также сняты в ночные и утренние часы.

Актерам было не по себе работать бок о бок с диким зверем. Однажды Кинг встал на задние лапы и «обнял» Нинетто Даволи, поцарапав ему спину и голову. К счастью, раны оказались несерьезными, и ему быстро оказали медицинскую помощь. Из всей съемочной команды Кинга не боялся только Андрей Миронов. Поскольку режиссер отказался от комбинированных съемок, все сцены были сняты по-настоящему, включая разговор Миронова со львом.

И хотя Кинга ждали приглашения в другие проекты этот фильм стал его последней работой. На время московских съемок его запирали в спортивном зале школы. И туда через забор пробрался студент, догонявший свою собаку. Лев воспринял его взмахи руками как сигнал дрессировщика, проломил стекло и прижал парня к земле. На месте оказался милиционер, который пустил несколько пуль в хищника. Так Кинг не дожил до премьеры. После этого случая режиссер дал себе слово больше не снимать животных в кино.

«Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 год

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", режиссер Эльдар Рязанов, 1975г.

Если в США перед Новым годом традиционно показывают «Эту замечательную жизнь» (1947) Фрэнка Капры, то на постсоветском пространстве самым новогодним фильмом бесспорно является комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова.

Соавтором сценария вновь стал Эмиль Брагинский. Задача была проста: создать фильм с минимумом героев и декораций. В основу сюжета лег реальный случай: в 1960-е известный композитор и шутник Никита Богословский в канун нового года задумал отвести своего пьяного приятеля на вокзал. Заплатив проводнице, несчастного загрузили в общий вагон поезда на полку для багажа, — очнулся он уже в Киеве. Эту историю дополнили романтической линией, проблемой похожести районных застроек и квартир, а поезд заменили самолетом.

Сначала на главную роль ленинградской учительницы Нади режиссер рассматривал Алису Фрейндлих, однако худсовет забраковал ее кандидатуру. На прослушивание также пришли такие актрисы, как Антонина Шуранова, Людмила Гурченко, Тамара Дегтярева, Марина Меримсон, Людмила Зайцева, а Светлана Немоляева записывала пробы целых восемь раз! Тогда Рязанову посоветовали польскую актрису Барбару Брыльску.

«Я к тому времени была уже известна и опытна. Снималась в более смелых картинах про любовь, нежели новогодняя лирическая комедия. Я даже хотела отказаться, когда Эльдар Рязанов предложил мне фотопробы. Считала, что если меня пригласили, то меня и будут снимать — без проб!» — вспоминала Барбара Брыльска.

Ее версия в итоге оказалась наиболее убедительной. К тому же, польскую красавицу заинтриговал сюжет. Озвучивать ее позвали актрису Валентину Талызину, которая сыграла одну из подружек Нади, а песни исполнила тогда еще неизвестная певица Алла Пугачева.

«Заблудившегося» хирурга Женю Лукашина очень хотел сыграть Андрей Миронов, однако Рязанов видел его лишь в роли Ипполита. Тем более, никто бы не поверил, что секс-символ того времени не пользовался успехом у женщин, как это было заявлено в сценарии. Попасть в образ пробовали Олег Даль, Станислав Любшин и Петр Вельяминов, однако их талант также не убедил режиссера. Андрея Мягкова взяли на роль практически случайно: из-за простоя на работе начальство «Мосфильма» потребовало список актеров для утверждения. Чтобы «заполнить дыру», ассистент Эльдара Рязанова вписал своего приятеля, который вопреки ожиданиям произвел впечатление на режиссера.

В роли ревнивого жениха Ипполита Рязанов изначально утвердил Олега Басилашвили, однако вмешалась судьба: из-за смерти отца и затем коллеги актер не мог присутствовать на съемках. В итоге на роль был приглашен Юрий Яковлев.

Кстати, в фильм попала сцена, где Надя поднимает из снега фото Ипполита, на котором изображен Басилашвили. Дело в том, что тогда этот момент просто не успели переснять, поскольку была уже весна и снег растаял. Режиссер надеялся, что зритель не обратит внимания, так как до этого Женя выбрасывал из окна снимок с Яковлевым.

Галю, несостоявшуюся невесту главного героя, могла сыграть Наталья Гвоздикова, но в итоге режиссер остановил свой выбор на Ольге Науменко. При этом сам Рязанов также снялся в эпизодической роли пассажира в самолете, на котором летит захмелевший Женя.

Сатирическую мультипликационную заставку с маршем одинаковых новостроек, которой открывается повествование, нарисовал художник Виталий Песков. Музыку к «Иронии судьбы» сочинил прославленный композитор Микаэл Таривердиев.

Для съемок знаменитой сцены в бане под лестницей в одном из коридоров «Мосфильма» установили банные скамейки и весы.

«Банные» сцены мы снимали поздней ночью в холодном павильоне «Мосфильма», а вовсе не в Сандунах, как многие думают. Из настоящей бани нам привезли лишь две бочки настоящего пива и пальмы в кадках. А поскольку было холодно, и был день рождения у Саши Белявского, каждый для нас принес с собой по бутылке сорокаградусной. Этими бутылками мы заменили бутафорские и сложили их к Жоре Буркову в портфель. Так что в кадре мы пили по-настоящему. Конечно, после очередного дубля мы здорово захмелели, и Рязанов, заметив это, съемку прекратил. На следующий день мы сыграли несколько дублей трезвыми. Однако в фильм попал тот, который отсняли именно в первую ночь!» — вспоминал Ширвиндт, сыгравший по сюжету одного из друзей Жени.

Знаменитые фразы Ипполита «Какая гадость эта ваша заливная рыба» и «О, тепленькая пошла» были чистейшей импровизацией Юрия Яковлева. Дело в том, что блюда стояли в комнате на съемочной площадке более двух дней, успев изрядно испортиться.

«Он не мог сказать по-другому — он взял в рот эту рыбу, а поскольку мы снимали на „Кодак“, и пленка была очень дорогой, он не стал портить дубль и говорить, что не будет это есть», — вспоминала Талызина о профессионализме актера.

Премьера состоялась 1 января 1976-го. Аудитория первого показа достигла 100 миллионов зрителей! Восторг был настолько велик, что по многочисленным просьбам, «Иронию судьбы» показали повторно 7 февраля. Популярный журнал «Советский экран» по результатам опроса признал его лучшим фильмом года.

«Служебный роман», 1977 год

Кадр из фильма "Служебный роман", режиссер Эльдар Рязанов, 1977г.

«Сказка о руководящей Золушке» — именно так изначально назывался этот фильм. В основу сюжета легла пьеса «Сослуживцы», написанная Эльдаром Рязановым вместе с Эмилем Брагинским еще в 1971-м. По легенде, авторы взяли реальную историю любви двух сотрудников «Мосфильма», имена которых по понятным причинам не разглашались.

Перенести ее на экран они решились в надежде повторить успех «Иронии судьбы». Чтобы испытать удачу, они отдали пьесу в театр им. Маяковского. Спектакль, поставленный Борисом Кондратьевым, был с восторгом встречен публикой. В итоге руководство решило даже снять постановку для телевидения, однако телеверсия оказалась катастрофической.

«До этого момента у меня никогда не возникало желания снять по этой пьесе фильм. Тогда я понял, что вживую этот прекрасный спектакль в лучшем случае посмотрит человек 40, а по телевидению — миллионы зрителей. Я решил реабилитировать историю», — объяснял Рязанов.

В этот раз актерский кастинг проходил гладко: режиссер точно знал, кто будет играть героев. Главную роль начальницы-мымры Людмилы Калугиной он отдал Алисе Фрейндлих.

«Я понимал, что у меня есть замечательная актриса для этой картины — Алиса Фрейндлих. С ней у меня были длительные отношения, которые почему-то не приводили к желанному результату. Я пробовал ее в „Гусарскую балладу“, „Зигзаг удачи“, „Иронию судьбы“, но тогда не сложилось», — вспоминал Рязанов.

Партнером Фрейндлих стал, как известно, Андрей Мягков, воплотивший образ робкого и незадачливого Новосельцева.

«Мне кажется, Андрею удалось создать совсем иной человеческий персонаж, отличающийся от Лукашина из „Иронии судьбы“. Он очень точно расставил акценты, не „промазал“ ни одного доброго, человечного нюанса в роли», — вспоминал Рязанов о его работе.

Несмотря на то, что центром истории стал дуэт Калугиной и Новосельцева, колоритные образы остальных сотрудников пользовались не меньшей популярностью советских зрителей. Достаточно вспомнить модную секретаршу Верочку в исполнении Лии Ахеджаковой, выбирающую сапожки. Изначально по сценарию ее героиня должна быть эталонной красавицей, но для киноверсии ее персонаж переписали.

Олег Басилашвили очень хотел исполнить главную роль, однако впоследствии признал, что в образе ненавистного им статного замдиректора Самохвалова он «на своем месте». Светлана Немоляева после провальных проб в «Иронию судьбы» смогла заполучить роль отверженной Ольги, а Людмила Иванова воплотила профсоюзную активистку Шуру.

По замыслу Рязанова, съемки «Служебного романа» происходили в разных уголках Москвы, чтобы достовернее отобразить социальный статус всех сотрудников: Людмилу Калугину — в «элитный» дом на Большой Никитской, Юрия Самохвалова — на улицу Горького (ныне Тверская). Остальных разместили в спальных районах: Новосельцева — в переулке Чернышевского, секретаршу Верочку — на Чертановской улице, а Рыжову — в Подмосковье, на Ярославском направлении.

Примечательно, что Эльдар Рязанов поощрял актеров импровизировать во время съемок. Таким образом, например, появился трогательный и романтичный диалог в сцене свидания Новосельцева с Калугиной в ее квартире.

Также в «Служебном романе» исчез муж Верочки — его решили оставить за кадром, а голос в телефонной трубке, на самом деле, принадлежал Олегу Басилашвили.

Эмоциональная сцена, в которой Новосельцев дает пощечину Самохвалову, получилась не сразу. Мягков стеснялся бить коллегу, поэтому оплеуха получилась неубедительной. В конце концов Басилашвили «разогрел» его и вывел из себя — и Мягков нанес ему удар, сильнее, чем ожидал. Этот дубль и вошел в финальный вариант.

Внимательные зрители сумели разглядеть в «Служебном романе» несколько киноляпов. Например, часы в кабинете Мымры всегда показывали одно и то же время — 9:30, а цветы, подаренные Новосельцевым, стояли сначала в ее кабинете, затем у нее дома и на следующее утро снова в офисе на рабочем столе. Кроме того, в кадре мелькал мосфильмовский реквизит из «Бриллиантовой руки» Леонида Гайдая — бронзовый крылатый конь, которого героически тащил Новосельцев. А мраморную красавицу у офисной лестницы можно также заметить в особняке «Формулы любви» Марка Захарова.

Стихи к знаменитой песне «У природы нет плохой погоды» написал сам режиссер, а музыку к ней сочинил композитор Андрей Петров. В отличие от предыдущих работ Эльдара Рязанова, все песни актеры исполнили самостоятельно.

Фильм вышел в советский прокат в 1977-м и сразу стал хитом, а игра Алисы Фрейндлих и Андрея Мягкова оказалась настолько блестящей, что их признали лучшими актерами года. «Служебный роман» до сих пор занимает 19-е место в списке лидеров советского проката. В первый год его посмотрели свыше 58 миллионов россиян.

Эльдар Рязанов ушел из жизни в ночь на 30 ноября. Причиной смерти режиссера стала острая сердечная недостаточность. Его наследие оставило неизгладимый след в душах миллионов россиян, подарив радость и надежду.

Его фильмы окутаны советской романтикой и неустанно цитируются. Причем на такие картины как «Ирония судьбы» и «Служебный роман» были сделаны ремейки. В 2011-м режиссер Сарик Андреасян переснял легендарную картину в современных декорациях «Служебный роман. Наше время», однако былой любви у ностальгирующей публики она не вызвала. В 2022-м в американских кинотеатрах вышла романтическая комедия «Ирония судьбы в Голливуде» с Эммой Робертс и Томасом Манном в главных ролях.