«Завожу его эмоционально»: Пермякова объяснила, почему не расписывается с отцом своей дочери
Актриса Пермякова объяснила, что штамп в паспорте не имеет для не смысла
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Светлана Пермякова заявила, что не хочет регистрировать отношения с молодым отцом своей дочери. О причинах она рассказала программе Пятого канала «Светская хроника».
Светлана Пермякова раскрыла семейные тайны. Почему актриса после 15-ти лет гражданского брака не хочет расписываться с мужем? Правда ли звезда сериалов принципиально отказалась от диет? Когда артистка планирует въехать в свой загородный дом? И как знаменитость справилась с безденежьем? Ответы на эти вопросы нашла программа Пятого канала «Светская хроника».
После выхода сериала «Интерны» Светлана Пермякова проснулась настоящей звездой. За роль бойкой медсестры Любы актриса получила престижную награду, а на гонорар от съемок купила две квартиры в столице. Затем продала их и взяла в ипотеку элитную трехкомнатную квартиру с видом на Кремль, но триумф артистки был недолгим. Вскоре ее перестали приглашать в кино, а во время локдауна она и вовсе осталась без работы в театре.
«Я пошла преподавать. Я начала биться во все двери и просить о помощи своих знакомых, что не есть плохо. Знаете, как бы многие считают, если просишь о помощи, это как бы акт унижения или еще что-то. Я так не считаю», — пояснила знаменитость.
Финансовые трудности вынудили Пермякову перебраться из Москвы в глухую деревню под Калугой. Средств актрисы хватило лишь на старый ветхий дом. Но звезда не отчаялась. Она обзавелась хозяйством.
«У меня тут растет клубника, кабачки, лук, потрясающий урожай морковки», — радостно перечислила свое богатство актриса.
Когда коронавирусные ограничения были сняты, она с удвоенной силой приступила к работе: принимала участие в ток-шоу, играла в спектаклях, озвучивала фильмы, а недавно вернулась в большое кино. Сейчас Светлана Пермякова на безденежье не жалуется, но возвращаться в столицу пока не планирует. Она так обжилась в своей деревне, что решила построить в этом месте новый дом.
«Площадь участка измеряется на в гектарах, а сотнях. 50 соток», — прокомментировала она.
Звезда «Интернов» Светлана Пермякова искусственно подтянула верхние веки
Актриса признается, что не справилась бы со стройкой без помощи своего директора Максима Скрябина. Пока звезда снимается в кино и гастролирует, мужчина сам возводит ей дом и следит за хозяйством.
«Когда я приезжаю в деревню и смотрю, у меня так волосы [встают дыбом]. Я говорю: „Боже, это что, ты сам все сделал?“ А там Макс построил баню. Он сам делает какие-то постройки», — восторгается актриса.
Максиму, кажется, льстят похвалы возлюбленной. Он признается, ему нравится мастерить по дому.
«Да, да, да. Вся основная работа, которая происходит за пределами съемочной площадки, лежит на мне», — подтвердил избранник актрисы.
Со своим директором Светлану связывают не только деловые отношения. 15 лет назад знаменитость впервые вышла замуж за интернет-знакомого Евгения Бодрова, но уже спустя месяц подала на развод. Мужчина не хотел зарабатывать деньги, имел много вредных привычек и проявлял агрессию. Поддержку актрисе оказал друг Максим Скрябин, который был на 18 лет младше нее. Он окружил Пермякову заботой, взял на себя все рабочие вопросы. А спустя 4 года она родила от него дочь Варвару.
«Настоящий мужчина удивляет поступками, а не просто словами. Поэтому меня Максим удивляет поступками», — светится от счастья звезда экрана.
Многие тогда не поняли Светлану. Они были уверены, молодой ухажер актрисы ищет только выгоду. Да и материнство почти в 40 лет не вызвало одобрения публики. Но Пермякова никого не слушала. Рядом с Максимом она впервые почувствовала себя любимой женщиной, артистка расцвела и похорошела. Но три года спустя они расстались из-за постоянных ссор.
«Сначала я завожу его эмоционально, сама при этом быстро отхожу, а Максим заряжен на 2 дня или на 3», — пояснила Пермякова.
Впрочем, уже через несколько лет пара воссоединилась. Они поняли, что любят друг друга, но официально узаконить свои отношения не спешат. Светлана говорит, для нее свидетельство о браке больше не имеет значения.
«Нет, штамп ничего для меня не значит абсолютно», — заявляет она.
Ее коллега Эвелина Бледанс считает это правильным решением.
«Если, не дай бог, что-то делить, зачем? Он с радостью пойдет с ней под венец! Просто Света думает: «А зачем? Нужно ли?» — выразила мнение актриса.
Пермякова давно пересмотрела отношение к жизни и избавилась от комплексов. Она всегда считала себя недостаточно красивой и стройной. Дважды ей удавалось скинуть лишний вес, но килограммы возвращались. Сейчас 50-летняя актриса перестала изнурять себя диетами и тренажерами и больше не следит за питанием.
«Ни в коем случае никаких таблеток [не потребляю] ничего! Все, чем природа одарила, надо принять, с этим идти по жизни и любить», — уверена звезда «Интернов».
Артистка всего однажды решилась на пластику. Она сделала подтяжку верхних век. Также Светлана подумывала увеличить губы, но сейчас отказалась от этой идеи. В ее арсенале красоты только баня, детский крем и изредка — уколы красоты.
«Укольчики [делаю] такие, которые питают, потому что иногда с этими переездами и разным климатом [сложно]», — пояснила она.
Светлана признается, что профессия обязывает выглядеть хорошо. Актриса сейчас не может позволить себе остаться без работы. Ей нужно поставить на ноги 10-летнюю дочь и достроить дом. Но главная мечта — еще раз стать матерью.