Звезда «Интернов» Светлана Пермякова искусственно подтянула верхние веки

Фото: ВКонтакте / s_permyakova

Внешний облик — это визитная карточка артиста, поэтому знаменитости готовы идти на крайние меры для достижения идеала.

Актриса Светлана Пермякова сообщила фанатам неожиданный факт о своей внешности. Оказывается звезда «Интернов» сделала подтяжку верхних век, однако процедура была сделана давно и точное время артистка не раскрыла.

Все началось с того, что в личном блоге Пермяковой сделали искренний комплимент. В свои 50 лет артистка выглядит потрясающе, поэтому поклонники часто пишут Светлане Юрьевне о ее привлекательности. В этот раз один из подписчиков захотел узнать секрет красоты актрисы и поинтересовался, не делала ли та каких-нибудь операций.

Светлана Пермякова ответила на вопрос фаната о пластических операциях; Фото; Instagram* / s_permyakova

«Спасибо! Давно делала подтяжку верхних век и все. Генетика», — отметила Пермякова.

К слову, Светлана Юрьевна ставит внешность не на последнее место в жизни. Ранее она заявила, что любит симпатичных парней, а особенно с красивой пятой точкой.

Однако помимо внешнего облика немало важна и внутренняя красота. По словам звезды «Интернов», мудрые мужчины влюбляются в таких же умных и сильных женщин. Именно рассудительные и даровитые девушки больше всего привлекают противоположный пол. Вероятно, в этом и состоит секрет привлекательности Пермяковой?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Юрьевна ответила на вопрос о своей второй беременности.

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