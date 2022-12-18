«Сразу видна пропасть»: психолог назвала ошибки в романах Бузовой и Пермяковой

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Многие женщины в вопросах личной жизни наступают на грабли сотню раз. Так почему бы не сменить сценарий?

Главная проблема с кавалерами у Ольги Бузовой и Светланы Пермяковой заключается в выборе одних и тех же «неправильных» партнеров. Иными словами, звезды снова и снова наступают на «грабли», хотя могли бы проработать эту привычку и найти идеального мужчину. Об этом в беседе с изданием StarHit.ru рассказала психолог Любовь Розенберг.

Светлана Пермякова славится своей любовью к мужчинам помладше. Свою склонность к молодым партнерам актриса не отрицает и объясняет это тем, что ей нравится быть «учителем» в отношениях.

«Мне интересно с молодежью. Хотя знаю, что мне по жизни нужнее мужчина моего возраста, а может быть, даже постарше, умудренный, со сложившимися взглядами. Но я, наверное, притягиваю людей, которым нужна поддержка. Пока что я такая «учительница первая моя», — говорила она.

Если Пермякова понимает, что ей нужен мужчина старше, почему она поступает совершенно по-иному? По словам эксперта, эта тенденция может корнями уходить в детство звезды.

«Если говорить о ее ролевой позиции в отношениях, то она может быть слепком с родительских, где главой семьи была мама; либо напротив — как сопротивление тому, что был очень жесткий отец. В первом случае она полностью повторяет семейный сценарий, во втором — это страх быть похожей на маму и стать жертвой», — объяснила Любовь Розенберг.

У Ольги Бузовой «паттерн» немного другой. Всех бывших партнеров звезда обвиняла в неверности или обмане. Почему же такой успешной женщине попадаются такие легкомысленные мужчины? Именно потому, что она успешна, отмечает психолог.

«Ольга изменяет своему мужчине с карьерой (замужем за работой), а он ищет компенсации в объятьях других женщин. На первом этапе отношений в паре все хорошо, но как только намечается дистанцирование, так сразу видна пропасть между влюбленными, где партнер чувствует себя одиноким и менее успешным, а Ольга не видит требуемых ей поддержки и тепла», — описала ситуацию Розенберг.

Психолог подытожила, что если не проработать ситуацию с психологом, то выбор неподходящих партнеров будет повторятся вновь и вновь.

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