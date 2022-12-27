«Хочется быть нужным»: Билан бросил пить и окружил себя кошками

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Билан решил завязать с употреблением алкоголя. Что помогает певцу справится с зависимостью, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Дима Билан заявил, что перестал употреблять алкоголь. Как теперь певец снимает стресс и почему общению с людьми он предпочитает животных, рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника».

О любви Димы Билана к братьям нашим меньшим знает весь шоу-бизнес. Певец никогда не пройдет мимо бродячего животного. И уже приютил у себя несколько котов, которые попали в беду.

«Мне хочется быть нужным, и если меня куда-то зовут популяризировать какие-то вещи, я отменяю [концерты] и направляюсь туда обязательно. С кошачьими приютами у меня связано много личных историй, которые до сих пор не заканчиваются. Кошки – это моя большая такая отдушина», – признается артист.

Недавно на премии «Золотой граммофон» от «Русской Медиагруппы» Дима рассказал, что взял под опеку тигрицу Мирославу из московского зоопарка. У животного обнаружили катаракту обоих глаз. Операция помогла сохранить зрение, но только на 50 %. Теперь хищнице нужна реабилитация. Билан решил помочь.

«Я вот поддерживаю тигрицу Мирославу. У меня почетный четвертый уровень поддержки, в том числе и финансовой», – пояснил он.

Знаменитость откровенно признается: профессия обязывает его постоянно общаться с людьми. Это отнимает много сил и энергии. С животными намного проще.

«Люди – прекрасные создания, конечно, но животные – совершенно ничего не сделали на этой планете плохого, поэтому к ним какое-то знаете у меня особое отношение и пиетет», – делится исполнитель.

Билан неоднократно говорил, что публичность доставляет ему много неудобств. Ему тяжело постоянно находиться на виду, когда каждый шаг становится достоянием общественности. В том числе, и неверный.

«Только артист может понять артиста. Насколько все сложно нам дается и тот психологический накал, который испытываем мы, выходя к публике в непростые времена. Помимо сложной физической работы, важно сохранять лицо», – с сочувствием аргументировал он.

Дима вспомнил про недавний инцидент с Григорием Лепсом. Певец изрядно выпил после концерта и устроил драку с одним из посетителей бара. Многие осудили его за этот поступок.

«Артисты считают, что они – пупы земли, понимаете? Это, конечно, отвратно, ужасно и недопустимо», – осудил поступок Лепса светский журналист Денис Сорокин.

Но Билан заступился за коллегу. Он считает, что прежде чем подвергать человека травле, надо попытаться выяснить его мотивы.

«Мы славимся тем, что умеем понять другого человека, поэтому, мне кажется, нужно включить какую-то долю рациональности и взглянуть по-другому на ситуацию», – поддержал его исполнитель хита Believe Me.

Певец уверен: с помощью спиртного люди пытаются убежать от проблем и заглушают душевные муки.

«Природу этого я понимаю. Вы знаете, в какой-то степени мне иногда даже бывает странно, когда человек не пьет или не выпивал ни разу. Если у него в жизни не было такого опыта, то он как бы не познал всю соль жизни», – считает артист.

Дима Билан объяснил, что и сам однажды оказался в похожей ситуации, что и Лепс. Во время выступления в Самаре певец вышел на сцену нетрезвым. Потом объяснил, что хотел снять стресс и слегка переборщил. Но было поздно. Разразился грандиозный скандал, после которого артист дал себе слово – больше не употреблять алкоголь.

«Вы знаете, у меня страдают люди, которые рядом со мной находятся. К сожалению, на них большая часть какого-то негатива, какого-то досады выливается [из-за травли]», – пояснил свою мотивацию Билан.

Журналист Феликс Грозданов подтверждает, что мало кто из звезд шоу-бизнеса морально и физически способен вынести такой ритм жизни.

«Испытание огнем, водой и медными трубами проходят не все, это очень сложная работа. Нам кажется, что артист выходит к фанатам, получает цветы и все прочее, но, на самом деле, выступления – адский труд, который мало кому под силу. Только сильные люди способны пройти через это», – рассказал он.

Однако его коллега Люся Чеботина не разделяет такой нездоровый подход к профессии.

«Есть масса других интересных развлечений, помимо алкоголя на этом свете. Можно сходить на иглоукалывание, йогу или, наконец, постоять на гвоздях, чтобы дать волю эмоциям», – считает певица.

В качестве извинения перед жителями Самары Дима подарил городу детскую площадку и устроил бесплатный концерт на главной площади.

«[Я выступал] при минусовой температуре. Площадь, одна из самых больших в Европе, была полна и, прости меня, Самара, концерт прошел просто невероятный! Было 60 тысяч человек, которые пришли во второй раз, это дорогого стоит. Я искупил свою вину сполна», – заявил артист.

С тех пор Билан ведет трезвый образ жизни, хотя поводов для волнения по-прежнему хватает. Проблемы со здоровьем и операции, ремонт особняка в Подмосковье, открытие гостиницы в Коломне.

«Это дом, в который могут приезжать обычные нормальные люди, как я в юности, например, когда приезжал в хостел. Это тоже процесс такой не простой», – рассказал исполнитель.

Но теперь артист расслабляется другими способами. Говорит, что лучший отдых для него – это работа. Только не перед многотысячной аудиторией, а наедине с самим собой.

«Я приезжаю на студию, пишу альбомы, какие-то свои фантазии в музыку как в янтарь как всегда», – откровенничает звезда.

После студии Билан возвращается домой, где его ждут любимые питомцы.