Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Артист не впервые шокирует публику странными изречениями и поведением. Что поспособствовало недавним словам?

Дима Билан сделал странное и шокирующее публику заявление. На телефестивале «Песня года» артист заявил, что шоу-бизнес считает цирком, а себя в нем клоуном, передает StarHit.ru.

В преддверии Нового года в Москве стартовали съемки концерта «Песня года». В первые дни 2023 года телезрители увидят более 30 любимых звезд: Филиппа Киркорова, Анну ASTI, Полину Гагарину, SHAMAN, Леонида Агутина, Юлиану Караулову и многих других. Каждый из них, конечно, желал больше всех запомниться зрителю. Одни выделиться решили при помощи ярких нарядов, другие, как Дима Билан, откровениями и громкими заявлениями.

Облачившись в желтые лонгслив и брюки и накинув красную кожаную куртку, знаменитость признался журналистам, что считает шоу-бизнес-цирком.

«Я считаю себя в этом цирке главным клоуном», — сказал он, но поняв, что ляпнул что-то лишнее, тут же добавил — это была шутка.

Что спровоцировало артиста на такие слова, он не пояснил. Однако Билан не в первый раз шокирует публику. Так, в 2019 году, перед выступлением в Самаре артист изрядно выпил. Вместо песен зрители слушали бессвязное мычание, вместо танцев наблюдали странные подергивания. Фанаты Билана были в шоке! Загладить свою вину артист решил извинениями и бесплатным концертом. При этом после инцидента случай повторился, но уже в Казахстане.

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