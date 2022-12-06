Фамильное наследие: Дима Билан хочет купить дом в деревне, где провел детство

Дима Билан планирует купить ветхий дом в деревне за три миллиона рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Дима Билан хочет купить ветхий дом в деревне, который раньше принадлежал его семье. Новые владельцы заломили цену. Подробности дела выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Во время гастролей певец Дима Билан решил заехать в места, где провел детство. На артиста нахлынула ностальгия. В селе Пестрецы, которое находится в 40 километрах от Казани, прошло детство звезды.

Там до сих пор сохранился дом, где жил дед знаменитости. В порыве чувств Дима Билан решил приобрести ветхую постройку, но новые хозяева участка заломили цену в три миллиона рублей. Почему артист не может договорится с владельцами недвижимости о снижении стоимости и действительно ли решил покинуть столицу ради жизни в глуши, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

«Там огород был, картошку копали, вон там да, помню до сих пор все это дело, дорога и прям совсем буквально вот река Мёша», — провел экскурсию по родным местам Билан.

Певец вспоминает: в этом бревенчатом, покосившемся от времени доме когда-то жил его дедушка Дмитрий Гурьянов. Здесь же родилась мать артиста, которая затем уехала на Северный Кавказ и вышла замуж за отца Билана.

«Этот дом мне, конечно, в детстве казался очень большим, но если ты вот такого роста, то конечно. <…> Я своего дедушку Диму <…> очень смутно помню. Мне все время, конечно, было жалко, что я его совсем не застал», — признался артист.

Побывав на малой родине, Билан с сожалением увидел, в каком сейчас состоянии дом. Он признался, что мечтает купить его и навести порядок: отремонтировать крышу и стены, восстановить коммуникации, обновить интерьер.

«Я вот подумал, может быть, стоит его восстановить и создать, так скажем, некий фамильный дом, в который могут приезжать ну все родственники, дальние, близкие», — поделился планами артист.

Поддержали решение Димы Билана многие коллеги по цеху, похвалив его за уважение к традициям и семейным ценностям.

«Каждый из нас и наши предки когда-то были деревенскими жителями, мы все — дети земли», — высказался певец Сосо Павлиашвили.

Некоторые пожелали Диме Билану развести на участке огород.

«Всегда важно чтить семью, родителей, предков, поэтому Дима, ты молодец! <…> Дима, когда будет 90, давай там, поле, огурцы, картошку», — поддержал решение артиста композитор Брендон Стоун.

Однако есть одна проблема: заброшенный дом принадлежит другим людям. Нынешние хозяева просят за него три миллиона рублей. Для Билана — это сущие копейки. Но ему неприятно, что владельцы неприлично завышают стоимость.

«Его просто перекупили очень интересные люди. Может быть, хотят как бы перепродать его немножечко, как бы добавив нули. Хотя домик стоит, конечно, недорого, он находится правда рядом с рекой, очень большой рекой, которая пользуется большим спросом у туристов», — поделился певец.

Маленький Билан проводил здесь много времени, пока бабушка и дедушка были живы. Певец говорит, это было счастливое и беззаботное время. Он бегал по окрестностям и мылся в бочке.

«Летом она нагревалась, и можно было купаться, но купаться приходилось с какими-то такими рачками, которые там мэк-мэк-мэк такие плавали», — вспоминает артист.

Будущий победитель Евровидения ел ягоды прямо с кустов и любил лазить по деревьям.

«Там черемуха, я точно знаю. Вот здесь она росла, тоже сидел на ней все время, синие руки, а я все время на деревьях сидел», — рассказал певец.

Дима часто развлекался тем, что втайне забирал у деда, кавалера ордена Славы, все награды, надевал на себя и ходил по деревне героем.

«Сундук стоял какой-то старый, очень большой, я помню медали. Ой, медали таскал по улице: я военный», — поделился воспоминаниями артист.

Соседки Билана напомнили ему еще один забавный случай.

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«Я помню: ты бежишь, бежишь, спотыкнешься, упадешь, и говоришь: «Я не понял, че это? Я мужик! Я солдат», — рассказала соседка.

Жители села предупредили Билана, что здесь он вряд ли найдет покой. Узнав, что такая звезда поселилась в деревне, его замучают вниманием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Диму Билану подозревают в отношениях с Полиной Гагариной.