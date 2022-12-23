В ожидании попутного ветра: Общий гороскоп для Весов на 2023 год

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В 2023 году Весы окунутся в решение деловых вопросов. Представителям воздушной стихии предстоит выстоять под натиском жизненных бурь.

«Стремитесь не к успеху, а ценностям, которые он дает», — говорил знаменитый физик-теоретик и создатель общей теории относительности Альберт Эйнштейн. Этот совет станет отличным напутствием для Весов в новом году. Представителей воздушной стихии ждет немало испытаний, поэтому им придется собрать все свое мужество и терпение, чтобы достичь поставленных целей.

Астролог Ирина Березовская эксклюзивно для Пятого канала рассказала, какие значимые события ожидают Весов в любви, финансах и других сферах жизни в 2023 году.

Общие тенденции для знака Весы

2023 год покажется трудным Весам, однако это не значит, что атмосфера волшебства и счастья обойдет их стороной. Просто им придется приложить чуть больше стараний, чтобы заслужить благословение Кролика, пушистого символа 2023 года.

«В начале 2023 года внимание Весов будет обращено к каким-то нерешенным процессам, которые потребуют финансовых вложений. Предстоит много общаться по деловым вопросам», — сообщила астролог Березовская, сверившись с гороскопом.

Консервативным Весам свойственно долго принимать решения и все взвешивать. Однако в какой-то момент они ощутят, что их внутреннее равновесие пошатнулось. Из-за коронавируса и геополитических изменений этот знак зодиака может действовать чересчур осторожно, стараясь минимизировать риски. Однако эта стратегия в 2023 году грозит обернуться против них самих. Напротив, гороскоп советует как можно активнее браться за новые дела.

Из-за перенапряжения на работе Весы начнут выплескивать негатив на близких, что приведет к конфликтам. Такое поведение может оттолкнуть Кролика, лишив удачи и поддержки в делах. Небесная карта в 2023 году советует Весам научиться переключаться между повседневным родом деятельности и домом. Ведь именно любимый партнер и семья смогут дать заряд вдохновения и энергии на будущие свершения.

Любовный гороскоп для Весов на 2023 год

На любовном фронте у семейных Весов без перемен: отношения с супругом и детьми будут дарить радость и вдохновение на новые свершения. Даже финансовые вопросы не смогут внести разногласия в союз, а скорее, напротив, трудности могут подтолкнуть Весов чаще советоваться со второй половинкой в этих вопросах. Причем возможно, что это подтолкнет представителей воздушной стихии сделать возлюбленного также деловым партнером.

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«Весам следует уделить внимание не только работе, но и личной жизни. Не стоит ждать, когда график станет чуть свободнее, чтобы посвятить время любимому человеку. Важно находить баланс между многочисленными делами и отношениями с партнером», — подчеркнула эксперт.

Другой важный момент касается Весов, у которых есть пара. Гороскоп предупреждает, что в 2023 году может появиться посторонний человек. Он попытается встать между вами и партнером. Здесь придется четко обозначить личные границы, чтобы эти действия пресечь и не вызывать подозрений у любимого.

Кролик — семейное животное, ценящее верность, поэтому он советует не давать поводов для ревности и избегать двусмысленности в общении с противоположным полом. Все неурядицы должны решаться мирно, чтобы не расстроить пушистого покровителя года. Кроме того, не помешает почаще проводить свободное время в компании избранника, выходить вместе на культурные мероприятия, баловать его подарками и вниманием.

Одиноким Весам выпадет много возможностей завести романтические отношения, однако придется оставить за бортом самокритичность и неуверенность. Звезды обещают судьбоносную встречу уже в январе–феврале 2023 года. Причем знакомство может произойти в самый неожиданный и неудобный момент, например, в автомобильной пробке, продуктовом магазине или даже подъезде. Несмотря на экстравагантность места встречи, новые отношения выльются в продолжительный роман.

Финансовый гороскоп для Весов на 2023 год

Работы в 2023 году у Весов будет много, в какой-то момент даже может показаться, что жизнь проходит на чемоданах: в бесконечных командировках и аэропортах. Не стоит сомневаться, что усердие не останется незамеченным. Уже в начале года можно ждать приятных денежных бонусов.

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Правда, в веренице дел Весы почувствуют усталость и, наконец, задумаются об оптимизации труда. Главное, что может их остановить — бесконечные самокопания и воспоминания о прошлых неудачах. Тем не менее, именно креативные и оригинальные решения принесут продвижение в карьере, поэтому Кролик советует не стесняться проявлять инициативу и пробовать новое. В противном случае можно упустить отличные возможности.

«Для того чтобы продвинуться в карьере Весам следует делиться творческими идеями и проявить нестандартный подход в решении самых обычных вопросов. Это поможет подняться по служебной лестнице», — порекомендовала астролог.

Кроме того, по гороскопу Весам следует быть осторожными в вопросах бюрократического характера. Проверять все счета и соблюдать аккуратность при работе с юридическими документами, в особенности с пунктами, написанными мелким шрифтом. В случае неприятностей лучше прибегать к услугам грамотного юриста.

В остальном Весы смогут реализовать задуманное. Уровень дохода позволит даже совершить статусные покупки, например, часы, перьевую ручку или оружие. Правда, небесные светила не рекомендуют приобретать вещи в ущерб себе и брать кредиты ради желания пустить пыль в глаза начальству.

Гороскоп здоровья для Весов на 2023 год

Кролик рекомендует Весам внимательнее отнестись к здоровью в новом году. По гороскопу у знака зодиака могут возникнуть проблемы с сосудами, суставами и головным мозгом, вызванные возрастными или гормональными изменениями. Если их не лечить, последствия будут серьезными.

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Главным образом, сбои в организме будут спровоцированы стрессами на работе, поэтому полноценный отдых для представителей воздушной стихии просто обязателен. Не стоит налегать на энергетики или различные стимуляторы для поддержания бодрствования. Ни одна работа не стоит того, чтобы себя доводить до нервного истощения.

Кроме того, следует отказаться от вредных привычек, прежде всего, курения.

«Для поддержания энергии и здоровья Весам обязательно нужно уделять время состоянию тела, укреплять его упражнениями. Полезно заняться каким-то активным отдыхом на природе: чаще гулять в парках или отправиться в поход. Необходимо почаще бывать на свежем воздухе, потому что дыхательная система может дать сбой», — посоветовала Березовская.

Самыми действенными для Весов окажутся медитативные практики, массаж, йога и плавание. Положительный результат дадут также консультации у психолога, который поможет не только сбалансировать внутреннее состояние, но и дать рекомендации по взаимоотношениям с партнером. Дело в том, что именно партнер Весов в этом году сыграет значительную роль в его успехе.

Рекомендации для Весов на 2023 год

Год Кролика покажется Весам по гороскопу достаточно турбулентным, но в целом крупных неприятностей ожидать не стоит. Планета любви Венера, которая будет активна следующие двенадцать месяцев, принесет с собой мир и спокойствие. Весам лишь стоит настроить себя на нужную волну, чтобы воспользоваться благами ушастого покровителя.