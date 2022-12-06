Судьбоносная встреча по пути на работу: любовный гороскоп на 2023 год для Весов

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Для Весов наступает удачное время, чтобы наладить личную жизнь. Изменения в этой сфере будут неожиданными, но перевернут представления представителей знака зодиака о любви и романтике.

Любовная сфера в год Черного Водяного Кролика выйдет на первый план в жизни каждого человека. Это прекрасное время для того, чтобы настроиться на романтический лад, начать новые отношения или, если они уже есть, вывести их на новый уровень.

Не обойдут изменения в личной жизни и Весов. Представители этого знака зодиака станут настоящими звездами в 2023-м, но им придется сделать непростой выбор, чтобы впустить в свою жизнь любовь и романтику. Что ожидает Весов в новом году, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ирина Березовская.

Общий любовный гороскоп на Новый 2023 год для Весов

Любовная удача будет наиболее сильна в первой половине 2023 года. Весов в это время ожидает неслыханный успех у противоположного пола. Впрочем, толпы поклонников будут окружать их в течение всего года. В их обществе найдется человек, готовый разделить все радости и горести.

«Куда бы они не пришли, они везде желанные гости, на них всегда направлено все внимание. Они такие вот звезды в этом году», — рассказала астролог.

Чтобы привлечь внимание противоположного пола, особых усилий в 2023-м не потребуется, следует лишь всегда оставаться собой.

Романтическая атмосфера захлестнет и тех Весов, кто уже состоит в отношениях. Но природный магнетизм может негативно отразиться на тех, кто уже состоит в отношениях. Появление нового человека в судьбе представителей знака зодиака способно вызвать недопонимание со стороны второй половинки.

Весам нужно держать себя в руках и думать о том, насколько им важно доверие со стороны партнера. Конечно, это не значит, что надо прерывать всяческое общение с лицами противоположного пола. Можно дружить и просто общаться, но не переходить границы дозволенного и не позволять это делать другим, потому что проблемы в личной жизни обернутся потерями в иных сферах.

«Конечно, вы прекрасно можете общаться с большим количеством людей, но не допускайте развития каких-то связей на стороне. Для вас это важно, потому что все посторонние связи в новом году могут привести к каким-то неприятным для вас последствиям», — предостерегла эксперт.

Если все-таки возникают конфликты и споры, следует улаживать их мирно, идти на компромиссы и разговаривать с партнером, объясняя ему свою позицию.

В завершении года Весы рискуют напрочь забыть о своем избраннике и о личной жизни, потому что для них откроются новые возможности для развития карьеры. Не стоит дневать и ночевать на работе, главное помнить, что любимому человеку хочется внимания, заботы и нежности.

Названы самые выгодные месяцы 2023 года для отпуска

Весам в этот период необходимо избегать нервного перенапряжения и не выплескивать накопившийся негатив на партнера. Это ранит дорогого для представителей знака зодиака человека. Восполнить энергетику и вдохновить на новые свершения поможет внимание и любовь второй половинки, поэтому не нужно отталкивать избранника, следует прислушиваться к его советам.

Одиноким Весам во второй половине 2023 года необходимо помнить, что они молоды и должны уделять время не только работе. Им надо больше бывать на различных мероприятиях, посещать выставки и вернисажи, ходить на премьеры фильмов и светские рауты. Именно там произойдет судьбоносная встреча с человеком, с которым Весы обретут личное счастье.

Любовный гороскоп на Новый 2023 год для состоящих в отношениях Весов

В Год Кролика планеты не предвещают негативных перемен и серьезных конфликтов в отношениях. Пушистый символ 2023-го подарит всем, кто нашел свою судьбу, атмосферу стабильности и романтики. Важно сохранять спокойствие и внутреннюю гармонию, находить общий язык с партнером. Весы проведут год в атмосфере романтики. Никаких серьезных споров и разногласий у них не возникнет, что благоприятно отразится и на финансовом благополучии семьи.

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Чтобы сохранить личное счастье, следует не допускать двусмысленности в отношениях с окружающими, так как в жизни Весов может появиться человек, который попытается разрушить отношения с возлюбленным. Настойчивое внимание со стороны третьих лиц не понравится партнеру. Стоит быть открытыми с избранником и не давать поводов для ревности.

Гармония в отношениях позволит Весам почувствовать внутреннюю свободу и гармонию, что приведет их к успехам в карьере и финансовой сфере. Представителям знака зодиака следует делить радости и горести с избранником, советы которого также будут способствовать достижению результатов во всех сферах жизни.

Весам надо подумать и о новых видах совместного досуга с их возлюбленными. Это могут быть совместные занятия спортом, бальные танцы, походы в кино и театры, а также путешествия. Идеальным временем для совместных поездок станут февраль и май. Именно в этот период звезды подарят влюбленным прекрасные дни отдыха. Отпуск в это время станет очередным шагом для того, чтобы вывести отношения на новый уровень. Может случиться, что именно там партнер сделает предложение руки и сердца или смена обстановки приведет к наступлению долгожданной беременности.

Любовный гороскоп на Новый 2023 год для одиноких Весы

Излишняя самокритичность долгое время мешала Весам найти вторую половинку. Но внимание со стороны противоположного пола заставит их переменить отношение к себе и начать присматриваться к толпе поклонников. Важно — вовремя определить того, кто станет идеальным спутником, и понять, какими качествами должен обладать их избранник.

Таро-прогноз — 2023: что ждет все знаки зодиака в Новом году

Звезды предсказывают, что судьбоносная встреча произойдет неожиданно, примерно в конце зимы. Возможно, это случится не в самый подходящий момент: на автомобильной стоянке, в магазине или по пути на работу. Но именно это знакомство кардинально изменит жизнь Весов в положительную сторону.

«Они такие вот звезды в этом году. И это прекрасно для тех, кто сейчас ищет отношения. Есть очень хорошие шансы среди множества новых знакомств встретить именно своего человека», — рассказала эксперт.

Новые отношения Весов выльются в продолжительный роман, который рано или поздно закончится созданием семьи.

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