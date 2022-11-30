Что подарить на Новый 2023 год каждому знаку зодиака

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tom Schneider

Новогодняя лихорадка начинается задолго до самих праздников. На заснеженных улицах уже развесили мерцающие гирлянды, а на полках сувенирных магазинов рядом с рождественскими елками красуются всевозможные товары. Угодить с подарком — задача не из простых.

Астролог Татьяна Бережная эксклюзивно для Пятого канала рассказала, как порадовать своих близких особенным новогодним подарком, который принесет удачу в наступающем 2023 году каждому знаку зодиака.

На что обратить внимание при выборе подарка на Новый год

Самое главное, считает эксперт, чтобы вещь, которую вы собираетесь вручить человеку, соответствовала энергетике его знака зодиака. С точки зрения астрологии, подарок следует выбирать, исходя из трех аспектов: потребности души, потребности эго и потребности в соответствии с жизненными ценностями.

Подарок для знака Овен

Порывистые, честные и отважные Овны высоко оценят плотный белковый ужин. Представителя огненной стихии можно порадовать необычными мясными блюдами и деликатесами, которые точно найдут путь к его сердцу. Удовлетворить эго этого знака зодиака можно подарочным абонементом в фитнес-зал или спортивным инвентарем. Кроме того, Овны неравнодушны к оружию.

Подарок для знака Телец

Талантливым и гостеприимным Тельцам по душе сладкое, поэтому заранее закупитесь коробками конфет. Чтобы напрямую обратиться к эго земного знака зодиака, подарите ему роскошную статуэтку или картину. Если вы выбираете подарок на Новый год в соответствии с его жизненными принципами, то дорогая посуда придется кстати. Тельцы еще какие эстеты!

Подарок для знака Близнецы

Романтичные и интеллектуальные Близнецы для души предпочтут на Новый год отдых в приятной компании. Представители знака зодиака воздушной стихии любят парить в облаках, постигая неизвестное, поэтому удовлетворить их эго-потребности можно с помощью книги, например, про великих художников или тайны космоса. Не поленитесь разузнать любимый жанр и темы, чтобы угадать наверняка. И, наконец, наиболее актуальным подарком в соответствии с жизненными ценностями этого знака зодиака станет покупка гаджета.

Подарок для знака Рак

Раки, как заботливые и верные домоседы, оценят на Новый год поваренную книгу или абонемент на кулинарные курсы. Этот знак зодиака также с восторгом примет такой мультизадачный инструмент как деньги. Не бойтесь прослыть неоригинальным — они точно найдут им применение. А вот покупка кухонной утвари или комплекта постельного белья весьма подходят водным представителям стихии в соответствии с их жизненными взглядами.

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Подарок для знака Лев

Львам нравится чувствовать себя благородным рыцарем на белом коне. Для души представителям этого знака зодиака к празднику можно подыскать роскошный светильник или даже люстру. Утолить эго-потребность Львы могут, посмотревшись в изящное зеркало, так что этот предмет на Новый год ему точно придется по вкусу. Обратите внимание на украшения в ювелирном магазине. Драгоценные минералы вполне соответствуют царственной натуре Льва.

Подарок для знака Дева

Хозяйственной и милосердной Деве в канун праздников подарите книгу. Блуждая по павильонам торговых центров, не проходите мимо пазлов, хитроумных настольных игр и конструкторов для взрослых. Такие подарки точно понравятся представителям земной стихии. Жажду прекрасного восполнит приобретение мебельного гарнитура или какого-нибудь авторского предмета интерьера.

Подарок для знака Весы

Справедливые и утонченные Весы неравнодушны к искусству, поэтому билет в музей, театр, оперу или балет на Новый год точно их воодушевит. Для восполнения эго-потребности данного знака зодиака обратите внимание на красивые вещи, например, картины или фарфоровый сервис. Наиболее всего жизненным ценностям Весов понравится подарок из коллекции, например, винтажной модной одежды или старинных монет.

Подарок для знака Скорпион

Проницательный правдолюб Скорпион на Новый год захочет окунуться в атмосферу таинственного, поэтому самым желанным подарком для души станет приглашение на квест, а еще лучше — совместное путевка в экзотическое место. Те, кто не собирается в путешествие в ближайшее время, оценят вещи с налетом благородной старины: ретро-пластинки, хрустальные бокалы или почтовые марки. Поскольку водный знак зодиака отличается любовью к загадкам и мистическим явлениям, отличным вариантом станет подарить какую-то вещь-талисман. Это может быть лунный камень на цепочке или кусочек метеорита.

Подарок для знака Стрелец

Для души Стрельцу на Новый год подойдет путевка в другую страну или, как минимум, поход в необычное место. Для утоления эго-потребности представителям огненного знака зодиака подойдет любая вещь, изготовленная за рубежом. Атмосфера движения и путешествий станет очень для них важна в этом году. По этой же причине покупка дорогого автомобиля также приведет их в восторг.

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Подарок для знака Козерог

Целеустремленным и консервативным Козерогам для души подойдет экскурсия или отдых на горнолыжном курорте в Новый год. А вот восполнить эго-потребность помогут наручные часы. Чтобы в доме всегда была полная чаша, представителям знака зодиака земной стихии следует подарить что-то, олицетворяющее доход, например, коллекционную монету или статуэтку, притягивающую энергию денег.

Подарок для знака Водолей

Притягательные и общительные Водолеи — тонкие ценители экзотики. Это может быть музыкальный инструмент из стран африканского континента или статуэтка из красного дерева. А вот современный гаджет на Новый год наиболее точно отразит эго-потребность этого знака зодиака. Кроме того, Водолеи ценят антиквариат, поэтому поход по магазинчикам ностальгии вам заказан. Ведь именно там можно найти необычные и старинные вещицы.

Подарок для знака Рыбы

Рыбы — мечтатели, способные на самопожертвование. Представители этого водного знака зодиака просто в восторге от хорошего вина и морепродуктов, поэтому их точно следует включить в рецепт блюд для новогоднего стола. В качестве подарка Рыбам подойдет абонемент в аквапарк, который позволит им окунуться с родной стихией. А чтобы энергетика всегда была на высоте, подарите им аквариум или бутылку с завернутым внутри письмом с пожеланием.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Katharina Hild; 5-tv.ru

Что же нам показывают планеты в 2023 году? В Новый год мы заходим сразу с тремя ретроградными планетами. Это Меркурий, Венера и Марс. Неудивительно, если новогоднюю ночь мы проведем в одиночестве или не с тем, с кем хотелось бы. Также не избежать разочарований в покупках и подарках. А трудности во взаимопонимании могут привести к ссорам и расставанию. Последний день этого периода 29 января 2023 года.

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2023 год является замыкающим для многих астрологических аспектов. Планета Плутон последний год находится в знаке Козерог а это значит, что мы прошли долгий период обновления всех форм организации труда и правовых вопросов. А сейчас мир сдает экзамен. Этот аспект касается в большей степени всей страны в целом, но в итоге отражаются на каждом из нас. Планета Сатурн выходит из знака Водолей и переходит в знак Рыбы в марте 2023 года.

Последние три года мы проходили кармический урок по преодолению чувства отстраненности и отчуждения от других. Одним из самых сложных уроков стал коронавирус, когда нам нельзя было встречаться даже с самыми родными и близкими людьми. А именно это являлось нашим острым желанием в тот момент и уже было недостаточно просто переписки и просто телефонных разговоров. Мы стали ценить живое общение и дорожить взаимоотношениями.

А с марта 2023 года нашей задачей будет научиться брать ответственность на себя и разрушать вокруг себя и в себе ложный и иллюзорный мир, так как именно начало периода приходится на 2023 год, ожидаются серьезные испытания и удары для всего мира. Это время, когда спадут розовые очки, когда каждый увидит реальность. Именно в этот период мы должны вырасти духовно, сплотиться, верить чувствам и интуиции.

Те народы и нации, у кого крепка духовная связь и единение, меньше всего пострадают в этот период. А люди в возрасте 29 лет и 58 лет особо остро почувствуют на себе все невзгоды и уроки этого периода. Плутон и Нептун начинают взаимодействовать в 2023 году. Появляется возможность духовного прогресса в мировой цивилизации. Это начало возникновения прекрасного и правильного мира, который даст всем состояние удовлетворения.

Нужно использовать 2023 год, чтобы выразить любовь ко всему сущему. Одна из основных задач для каждого человека в 2023 году — взрастить эго. Излишние тактичность и дипломатичность в стремлении угождать окружающим — не эти навыки пригодятся в 2023 году. Необходимо проявлять смелость, риск, развивать силу и бойцовские качества, становиться лидером, мастером своего дела, использовать новаторство. Тем самым получится преодолеть склонность полагаться на оценки и вкусы других.

Следующий аспект касается тех, чей возраст кратен числу 9. В 2023 году именно эти люди пройдут путь соблазна, а также искупления за свои ошибки. Этот период несет в себе моральные испытания гордыни, славы и эгоизма. Это соблазн пользоваться властью, отрекаться от любимых, самоутверждаться, подвергая любимых и детей мучениям. Тех, кто не смог преодолеть соблазны, ждет кризис любви, проблемы с детьми, потеря репутации и известности. На самом деле мы уже давно вошли в эпоху изменения мира, в эпоху духовного возрождения. Наше принятие — залог успешной эволюции.