Щедрая бабушка: Татьяна Васильева планирует купить пятую квартиру внукам в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Татьяна Васильева в пятый раз стала бабушкой. Маленькой наследнице актриса планирует подарить квартиру в Москве. Как сейчас живет звезда, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Актриса Татьяна Васильева принимает поздравления. Недавно 75-летняя знаменитость в пятый раз стала бабушкой. Но знаменитость продолжает трудится в театре и снимается в кино. При этом известной актрисе удается поддерживать себя в форме. В чем секрет молодости Татьяны Васильевой и что происходит в ее жизни сейчас, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

«Я все время или в маске, или сама делаю себе кремы всякие наши. Мне не годятся кремы иностранные», — призналась звезда.

Татьяне Васильевой сейчас 75 лет, а она по-прежнему остается обаятельной и привлекательной. Актриса тщательно следит за внешностью и выглядит гораздо моложе своих лет. Знаменитость не скрывает: это заслуга не только самодельных масок и кремов. Звезда регулярно посещает косметолога.

«У меня есть проблемы такие с лицом, которые я знаю и она знает. И мы с ними боремся. <…> Где-то ботокс, в чем-то нитки», — рассказала Татьяна.

Актриса следит и за фигурой, ее вес много лет не превышает 63-х килограммов. Она занимается спортом.

«Все с утяжелениями, с гантелями, со штангами. Ну, бывают растяжки, конечно. И бокс», — поделилась секретами красоты знаменитость.

Васильева давно перешла на сбалансированное питание. Считает калории и даже на гастролях довольствуется малым.

«У меня в райдере: вода, кефир. <…> Вес уходит очень серьезно», — рассказала актриса.

Татьяна Васильева признается, ее работа обязывает всегда быть в форме.

«В четыре часа ночи встать, пойти на вокзал, уехать, потом пересесть в самолет, взлететь, потом сесть, сыграть — вот такой режим у меня», — рассказала она.

Но Татьяна Григорьевна и не думает сбавлять обороты. Актриса говорит, на ней слишком много ответственности. Она — глава большой семьи. У нее двое взрослых детей — Филипп и Елизавета, и уже пять внуков. Недавно сын актрисы с супругой Марией подарили ей еще одну наследницу. Звездная бабушка сама выбрала девочке имя.

«Я дала имя Сарра. Ну, и дети не были против. Это одно из моих любимых имен женских», — призналась актриса.

Васильева говорит, больше всех новорожденную ждала старшая дочь Филиппа и Марии, шестилетняя Мирра.

«Мирра… Она не понимает, что это не кукла, И она от нее не отходит. Она все время ее гладит, она ее целует, она ее обнимает», — поделилась семейными секретами Васильева.

Помимо двух внучек, артистка с удовольствием проводит время со старшими детьми Филиппа от первого брака — Иваном и Григорием, а также Адамом от дочери Елизаветы. Татьяна Васильева помогает всем наследникам финансово. Она давно обеспечила их собственным жильем. Купила своим детям две квартиры на Патриарших прудах. Мирре она подарила недвижимость в историческом центре Москвы — на Таганке. Теперь планирует приобрести апартаменты и новорожденной Сарре.

«Это же самая большая проблема у людей — иметь свою крышу над головой. Но я почти всех обеспечила, но вот теперь Сарре надо что-то придумывать, надо продолжать работать в том же ритме», — призналась Татьяна.

Актриса помогает и своей сестре Алле. У нее от онкологии скончались муж и сын, от стресса женщина тяжело заболела. Сейчас она с трудом передвигается, и ей грозит ампутация обеих ног.

«Слишком много выпало на ее долю страданий. Поэтому у нее очень здоровье пошатнулось, именно из-за этих событий: потери мужа и сына одновременно», — поделилась переживаниями Васильева.

Татьяна Васильева делает все, чтобы близкие ни в чем не нуждались. Ведь она когда-то сама жила очень бедно. Актриса подрабатывала уборщицей в метрополитене и разносила почту. Все наладилось, когда ей подняли зарплату в театре и позвали сниматься в кино. А позже она вышла замуж за первого красавца труппы Анатолия Васильева.

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С первым супругом звезда прожила 13 лет, ставла матерью сына Филиппа. Но когда наследнику исполнилось четыре года, актриса ушла от мужа к коллеге по сцене Георгию Мартиросяну. Будучи беременной вторым ребенком, Васильева узнала, что у мужа есть любовница. Они несколько раз расходились и сходились, но в 1995 году окончательно развелись.

«С артистами вообще нет смысла никакого… встречаться. Это я уже имела такую радость — иметь артистов в мужьях», — рассказала актриса.

Недавно артистка призналась, что ее брак с Мартиросяном был ошибкой и она жалеет, что бросила первого мужа. Сейчас сердце Татьяны Григорьевны свободно. Хотя актриса по-прежнему ходит на свидания и принимает ухаживания мужчин.

«Через пять минут после того, как я встречусь с кем-нибудь, думаю: „Ладно, так нельзя замыкаться, я хоть поменяю вид“. Но через три минуты мне все становится ясно и нужно уходить. <…> Мне нужно, чтобы этот человек был личностью», — сетует на неудачи в личной жизни знаменитость.

Васильева не теряет надежды, что со временем найдет достойного избранника. Ей важно, чтобы кандидат в мужья был умным и успешным.

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