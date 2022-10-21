Надо попотеть: Васильева занялась спортом с молодым тренером во время гастролей

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

На очередную тренировку актриса надела облегающие черные лосины, белоснежную футболку и черную бандану.

Актриса Татьяна Васильева сейчас гастролирует по северу России. Она находится в городе Котлас с антрепризой «Танцуй со мной», где играет вместе с Ефимом Шифриным. Однако даже в других городах она не забывает про спорт.

Перед очередным выступлением актриса пришла в фитнес-клуб, где ее ждал молодой тренер. Фото с тренировки она выложила в социальные сети.

«Чтобы вечером взлететь, надо утром попотеть», — подписала она снимок, пишет dni.ru.

На тренировку знаменитая актриса надела облегающие черные лосины, белоснежную футболку и черную бандану.

Актриса ежедневно по два часа занимается спортом. Сначала она бегает, а потом занимается силовыми или кардионагрузками с тренером. Кроме того, наличие гантелей в номере или зале поблизости входит в ее гастрольный райдер.

Как ранее писал 5-tv.ru, в семье актрисы Татьяны Васильевой грядут большие перемены. Ее невестка Мария Болонкина скоро во второй раз станет мамой. О своем положении девушка рассказала в социальной сети и показала округлившийся животик.