Фото: Instagram* / bolonkina_vasileva

Филипп Васильев и его избранница Мария Болонкина подарили народной артистке РФ пятого внука 22 ноября.

Невестка актрисы Татьяны Васильевой Мария Болонкина-Васильева разочарована первыми днями после родов. Вот уже неделю женщина с мужем Филиппом и старшей дочкой Саррой проводит дома, обнимая малышку Мирру. Однако радость материнства омрачает недомогание из-за вирусного заболевания. Несколько дней головной боли и все меньше сил для заботы о детях.

«Неделя выдалась тяжелая. Плохо было по всем фронтам. Я думала, что столько боли мне уже просто не вытерпеть. Адски болел шов после кесарева… С бронхитом кашляла так, что думала, точно швы разойдутся. Антибиотики не помогали. Кашель не давал мне спать ни секунды. При том, что параллельно мы боролись за грудное вскармливание. Грудь — в мясо», — пожаловалась Болонкина.

По словам невестки народной артистки, с первой дочкой она прошла все круги ада. Порой сил не было даже пошевелиться. История повторяется и в первые дни жизни малышки Мирры. Заболевшую маму выручает папа. По словам женщины, он взял все хлопоты по дому в свои руки. Он же проводит время с наследницами, пока Болонкина занимается собой и своим здоровьем.

Как отметила Мария, о своих бедах она рассказала не потому что сдалась и не справляется с материнством. Своим признанием актриса хотела показать — жизнь в социальных сетях, все эти красивые картинки, всегда идеальна, но она не настоящая. В реальном мире женщинам бывает сложно, многое не получается, мучают тревоги, однако и такой быт может быть очень счастливым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему бывший друг Татьяны Васильевой Станислав Садальский издевается над ее якобы неблагополучной семьей.

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