Мировые катаклизмы и судьба России: что предрекла Ванга на 2023 год

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Болгарская ясновидящая Ванга предвидела на долгие годы вперед. В 2023-м, по ее словам, произойдут шокирующие события. Глобальные катастрофы изменят мировой порядок.

Болгарская ясновидящая Ванга, по словам знавших ее, обладала способностями лечить людей, общаться с духами умерших и предсказывать будущее. О грядущем она говорила в общих чертах, не вдавалась в подробности и практически не называла имен.

Часто она давала предсказания в иносказательной форме, поэтому разобраться в смысле ее слов довольно сложно. К ней обращались за помощью политические лидеры, общественные деятели, знаменитости и обычные люди. Ванга отвечала на вопросы каждого, только одного она не могла сказать: как предотвратить смерть и отвести глобальные катастрофы.

Многое из того, что сказала Ванга исполнилось. Так, провидица предрекла смерть Иосифа Сталина, Индиры Ганди и принцессы Дианы, крушение башен-близнецов в результате террористического акта 11 сентября 2001-го, крушение подводной лодки Курск, возвращение Крыма в состав России.

Ванга: что известно о жизни предсказательницы

Болгарская ясновидящая Вангелия Гуштерова, известная как Ванга, родилась на территории современной Республики Северная Македония в 1911 году в городе Струмица. Девочка родилась здоровой. Имя дочери выбирали по древней традиции: родственники новоиспеченных родителей вышли на улицу и стали спрашивать у прохожих их имена.

Первую девушку звали Андромаха. Это имя бабушке не понравилось, поэтому она решила спросить другую. Второй женщиной, встретившейся на пути, оказалась Вангелия. В честь нее ясновидящую и назвали. Родственникам пришлось по душе и значение имени. С греческого оно переводится как «благая весть».

Жизнь Ванги складывалась сложно. Во время Первой мировой войны (1914-1918) отца мобилизовали. Когда девочке было три года, умерла мать. Малышку приютила соседка. Вернувшись с войны, отец забрал Вангу и вскоре снова женился.

Счастье длилось недолго. В 1923-м из-за долгов у отца отобрали участок. Семье пришлось переехать к родственникам в другой город. Там случилось несчастье, после которого Ванга потеряла зрение. По распространенной версии, 12-летняя девочка возвращалась домой вместе с двоюродными сестрами. В это время налетел ураган и отбросил ее на сотню метров. Вангелия была найдена с засыпанными песком глазами. Денег на лечение у семьи не было, поэтому зрение восстановить не удалось. Вангу отправили в Сербию в Дом слепых, где она научилась читать по азбуке Брайля, готовить еду и вязать.

www.globallookpress.com / Serguei Fomine

Там через несколько лет Ванга встретила свою первую любовь. Молодой человек имел тот же недуг, что и девушка, и был из состоятельной семьи. У пары дело шло к свадьбе, но из-за смерти мачехи провидице пришлось расстаться с женихом и вернуться к родным, чтобы помогать в воспитании младших братьев и сестры. Замуж ясновидящая вышла в 31 год, но ее брак нельзя назвать счастливым. Муж Вангелии злоупотреблял спиртным, детей у пары не было. Вместе супруги прожили 20 лет, пока мужчина не скончался от цирроза печени. Спустя несколько лет после его смерти, провидица усыновила мальчика-сироту, который заменил ей сына.

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Привлекла внимание общественности к себе Ванга во время Второй мировой войны. Дар помогал ей увидеть тех, кто ушел на фронт, и рассказать их родным, где те находятся и живы ли. Также она давала прогнозы по поводу исхода мирового конфликта.

После прихода всемирной известности к ясновидящей стали приезжать люди из разных стран. Многие хотели не только узнать, как сложится их жизнь, но и выяснить, как обмануть смерть. Ясновидящая всегда говорила, что даты рождения и смерти изменить нельзя.

В течение долгих лет к Ванге обращались политики, общественные деятели, знаменитые артисты со всего мира. В доме Ванги, в том числе, побывали детский писатель Сергей Михалков, актриса Алла Демидова, артист Вячеслав Тихонов, певец Филипп Киркоров, пресс-секретарь президента РФ Бориса Ельцина Сергей Медведев, поэт Евгений Евтушенко и другие советские знаменитости.

Ванга не отказывала в помощи и простым людям. Каждый сеанс отнимал у провидицы много сил. Голоса мертвых, по воспоминаниям ее близких, посещали ясновидящую в часы отдыха и даже ночью. Умерла провидица в 1996 году в возрасте 85 лет.

Что ждет мир накануне 2023 года

По словам Ванги, перед новым 2023 годом будут происходить локальные катаклизмы, которые окажут влияние на мировой уклад. В это время в некоторых регионов случатся экологические катастрофы, которые заставят жителей планеты задуматься о том, что действительно важно в жизни. Однако провидица в своих предсказаниях не называла точных дат, поэтому эти события могут произойти позже по времени.

www.globallookpress.com / Paul Mayall

Ясновидящая увидела, что накануне Нового года мир снова захватит масштабная эпидемия. Что это будет за заболевание — неизвестно. Возможно, новый штамм коронавируса пройдется по планете.

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Природные катаклизмы, которые возникнут в конце 2022-го, будут наказанием за халатное отношение к земным ресурсам. Ванга предрекла появление масштабной засухи, которая приведет к борьбе людей за воду. Политики должны будут подумать, как обеспечить население этим ресурсом, ведь капля жидкости будет считаться на вес золота.

Предзнаменования Ванги на 2023 год

Ясновидящая предсказала, что в новом 2023 году одна из стран начнет тестировать биологическое оружие, от которого пострадает огромное количество населения. Подопытным будут вводить вирусы опасных заболеваний, что приведет к масштабной эпидемии.

www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

В будущем году может произойти вторая в истории крупная ядерная катастрофа, схожая по масштабам с чернобыльской. В одной из стран произойдет взрыв на атомной электростанции, число жертв будет огромным. Где это случится, Ванга не уточняла. Остается надеяться, что ясновидящая ошиблась в своем предсказании.

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Экономическая ситуация в мире также трансформируется. Произойдет смена лидеров на международном рынке. Нестабильность грозит в 2023 году захлестнуть США. Стране в будущем угрожает мощь некоего «Красного дракона». Эксперты уверены, что под этим существом подразумевается Китай. Усиление влияния этой страны на мировом рынке приведет к падению курса доллара и росту народных волнений.

Смещение земной оси в 2023 году

Предсказания Ванги пугают не только простых людей, но и ученых. Ясновидящая предрекла астрономические аномалии, способные изменить устоявшийся уклад жизни.

www.globallookpress.com / Global Look Press

Болгарская прорицательница вслед за французским предсказателем Нострадамусом говорила о том, что в результате столкновения астероида с нашей планетой в начале 2023-го произойдет смещение земной оси. Отклонение будет незначительным. Угол изменится всего на несколько градусов, но для климата и это станет катастрофично. Температура на Земле повысится, уровень воды в океане поднимется, что приведет к наводнениям и другим стихийным бедствиям.

В грядущем году планету также ждут ужасные солнечные бури. Энергия звезды приведет к массовому отключению электроэнергии и серьезным проблемам со связью.

Прорыв в медицине в 2023 году

Среди череды шокирующих предсказаний есть и положительные моменты. По словам Ванги, медицина выйдет на новый уровень.

Провидица говорила, что придет день, когда онкологические заболевания будут «закованы в железные цепи» — в составе новых препаратов будет использована большая доза железа. По ее мнению, это наступит в 2023 году. Клинические испытания противоопухолевых вакцин от рака уже проводятся. Возможно, в следующем году лекарство станет производиться серийно, выйдет на международный рынок и будет доступно более широкому кругу людей. Однако пока стоит дождаться результатов тестирования и узнать, во сколько обойдется лекарство от тяжелого заболевания.

www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd

Самым невероятным предсказанием Ванги на 2023-й кажется прекращение естественного деторождения. Ясновидящая говорила, что к этому времени рожать детей естественным путем запретят на государственном уровне. Новых людей буквально начнут создавать в лабораториях. Родители смогут выбирать не только внешность младенца, но и его характер. Впрочем, пока уровень медицины и цены на подобного рода услуги еще не позволяют совсем отказаться от естественного способа появления на свет. Но не исключено, что в 2023-м мир узнает о новых достижениях в сфере экстрокорпорального оплодотворения и генетики.

Предсказания Ванги для России на 2023 год

Провидица всегда говорила, что России уготована счастливая судьба и успех на международной арене. Государство ждет постоянное развитие и распространение влияние на другие страны.

www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Ванга предсказала, что в 2023-м наступит благоприятное время для России. В этот период на государство обратят внимания другие страны и начнут считаться с ее мощью и интересами. Влияние России будет расти, и никто не сможет остановить этот процесс. В результате государство станет могущественной державой на планете и удерживать свою позицию будет в течение долгого времени. По словам предсказательницы, эра мира и благосостояния России установится на тысячу лет.

Шокирующие предсказания Нострадамуса: что ждет мир в 2023 году

Остается надеяться, что сбудутся только благоприятные прогнозы ясновидящей, а судьба распорядится иначе, и мир не накроет волной катаклизмов и глобальных катастроф.

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