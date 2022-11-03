Конец близок: пугающие предсказания ясновидящих на последние месяцы 2022 года

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2022 год принес населению всего мира много непредвиденных трудностей и поводов для беспокойства. Будет ли счастливым его финал и что случится в последние месяцы, ответы давно дали известные провидцы.

Постоянные колебания в экономике, социальная нестабильность приводят к большим волнениям. Люди хотят знать, что же случится дальше и как жить в сложившихся обстоятельствах, стоит ли ждать масштабных политических конфликтов и существует ли риск, что какая-либо из стран применит ядерное оружие.

Самый большой страх у населения Земли — это появление новых болезней и внезапное обрушение природных катаклизмов. Пандемия коронавируса, наводнения, ураганы и масштабные лесные пожары сотрясали планету в последние несколько лет. Люди не знают, чего ожидать от завершения текущего года.

Несколько всемирно известных ясновидящих предвидели будущие события и предупреждали об их наступлении еще несколько десятков, а то и веков назад. 5-tv.ru собрал предзнаменования известнейших провидцев на конец 2022-го.

Ванга предсказала в конце 2022 года новую болезнь

Болгарская ясновидящая Ванга могла приподнять завесу тайны на долгие годы вперед. Провидица предрекла смерть Иосифа Сталина и принцессы Дианы, падение башен-близнецов 11 сентября 2001-го, крушение подводной лодки Курск и, возвращение Крыма в состав России. В ее предсказаниях есть и то, что случится накануне Нового 2023 года.

Валерий Зуфаров / ТАСС

Ванга назвала это время темным и тяжелым. В оставшиеся до конца 2022 года несколько недель произойдут события, которые повлияют на начало грядущего года. Медиум предсказала две экологические катастрофы. Они заставят людей пересмотреть свое отношение к планете и провести переоценку ценностей.

Ожидается наступление новой пандемии, заболевание придет из Сибири. Толкователи слов провидицы не исключают, что грядет новый штамм коронавируса.

В конце уходящего 2022 года Ванга также обещала наступление ужасной засухи. Причиной экологической катастрофы может стать «месть» планеты за халатное отношение людей к ее ресурсам. По словам провидицы, политикам придется задуматься насчет того, чтобы обеспечить людей водой, так как этот ресурс может стать дороже нефти и золота.

Нострадамус пророчил стихийные бедствия в конце 2022 года

Великий французский алхимик и астролог Мишель Нострадамус жил в XVI веке, но уже тогда мог заглядывать в события, которые произойдут через столетия. Знаменитый провидец записывал свои предсказания в виде четверостиший-катренов.

Можно не верить в экстрасенсорные способности медика, но в его записях есть точные прогнозы о Великой Французской революции, приходе к власти в Германии Гитлера, начале Второй Мировой войны и других масштабных исторических событиях, застать которые не смог стать, так как умер задолго до того, как они произошли. В катренах есть и данные о том, что случится в последние два месяца 2022 года.

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Провидец говорил, что в это время мир ожидает напряженная политическая обстановка. Могут произойти изменения на карте. Отношения между Россией и Украиной наладятся, многие европейские страны поддержат решение двух стран пойти на сближение. Однако что подтолкнет их к примирению и будет ли оно официально заключено, великий предсказатель не сообщил.

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Нострадамус предрекал шокирующие территориальные изменения в Азии. Он утверждал, что Северная и Южная Корея вновь станут единым государством, а лидер первой покинет свой пост. Подробностей этого события французский астролог не назвал, но причина для такой глобальной перемены явно должна быть очень веской.

В мировой экономике, по предсказаниям астролога, ожидается нестабильность из-за того, что доллар начнет сдавать позиции твердой денежной единицы. Это явление приведет к волнениям, особенно тяжелые последствия обрушатся на жителей Соединенных Штатов Америки. Остается надеяться, что перемены в финансовой сфере не будут столь внезапными и мир не столкнется с очередным всеобщим мировым кризисом.

Помимо финансовой катастрофы состояние жителей Земли может пошатнуть очередная масштабная эпидемия, а также череда стихийных бедствий, которая пронесется по всей планете. Нострадамус говорил, что мощный ураган обрушится на Европу, а в Азии случится землетрясение. Самым ужасным явлением уходящего года, по словам астролога, станет метеоритный дождь. Также накануне Нового года может возникнуть угроза ядерной катастрофы. Беда придет из одной средиземноморской страны.

Матрона Московская предупреждала о кризисе в России в конце 2022 года

Российская целительница и чудотворица Матрона Московская умерла больше полувека назад в 1952 году. В течение своей жизни она чувствовала, что должно случиться будущем. Московская святая предсказала революцию 1917 года, появление и развал Советского Союза. Даже через много лет после смерти святой многие верующие просят у нее помощи.

Главное, что могла сделать целительница во время своего земного существования — рассказать, что ждет мир через многие годы. Святая увидела, что в конце 2022-го жители планеты столкнуться с огромными сложностями, а завершение года окажется страшным.

Матрона Московская. © РИА Новости / Сергей Пятаков

Матрона говорила, что Россия погрузится в затяжной кризис и сможет выбраться из него только через несколько лет. В других государствах ситуация будет еще хуже, там начнется массовый голод. Но Третьей мировой войны не случится.

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Поможет справиться в тяжелое время, по словам Матроны, только вера. В конце концов, Россия благополучно преодолеет все трудности, что ей уготованы.

Салман Салехигударза предвидел конце 2022 года катаклизмы

Современный известный иранский провидец рассказал, что в конце 2022-го планету ждет множество катаклизмов. Они будут посланы людям в отместку за их потребительское отношение к природным ресурсам. Мир потрясут извержения вулканов, пожары и наводнения. Планета не прекратит создавать катаклизмы прежде, чем люди не переосмыслят свою жизнь и не станут бережнее относиться к природе.

www.globallookpress.com / finn Huwald

В конце 2022-го в России снизится уровень бедности и стабилизируется экономика. Численность населения будет расти за счет людей, приезжающих из других стран. Все несчастья обойдут Россию стороной, так как ее, по словам ясновидящего, охраняет от бедствий невидимый купол.

Эдгар Кейси предсказал смену политических сил в конце 2022 года

Американский мистик Эдгар Кейси сделал за свою жизнь более тысячи предсказаний. Он обладал способностью погружаться в транс и видеть события далекого будущего. Несмотря на то, что Эдгар Кейси умер более семидесяти пяти лет назад, но он предрек явления, которые произойдут через много-много лет после его ухода, например, провидец говорил о развале Советского Союза и кризисе 90-х годов. Теперь его почитатели интересуются, что, исходя из пророчеств, грядет накануне Нового года.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Мистик увидел, что население Земли будет страдать от стихийных бедствий и природных катастроф. Трудности помогут человечеству стать мудрее и относиться к друг другу с особым теплом.

На политической арене произойдет смена сил. К концу 2022-го Россия станет мировым лидером. Страна меньше всего пострадает от природных катаклизмов.

Вольф Мессинг предвидел улучшение ситуацию на Украине в конце 2022 года

Советский менталист Вольф Мессинг был загадочной фигурой своего времени. Его выступления шокировали зрителей. После его смерти желающие заглянуть в будущее обращаются к пророчествам знаменитого телепата. Он говорил, что в канун 2023-го на мир обрушатся стихийные бедствия.

www.globallookpress.com / Str

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По словам менталиста, в 2020-х начнется Третья мировая, потери в которой будут огромными. Конфликт продлится в течение долгого времени. Решающую роль в его урегулировании международных отношений сыграет Россия. Правда, Вольф Мессинг не упоминал, где начнется противостояние и точную дату конфликта. Остается надеяться, что советский телепат ошибся, и благодаря благоразумию мировых лидеров, масштабной войны удастся избежать, ведь будущее изменчиво и зависит от действий и поступков в настоящем. Мир неоднократно сталкивался с угрозой ядерной войны и Третьей мировой, но грамотные решения правительств поспособствовали тому, чтобы всего этого не случилось.

Ситуация между Россией и Украиной, по словам мастера, улучшится. В обеих странах появится политическая фигура, которая станет заботиться о нуждах народа и будет способствовать удовлетворению нужд населения.

Вольф Мессинг также предрекал появление нового сильного ясновидящего в это время. Возможно, скоро мир узнает имя современного прорицателя, к предсказаниям которого будет прислушиваться все население Земли.

Узнать грядущее помогают не только известные ясновидящие, но и различные способы гадания. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие важные перемены грядут в 2023 году, согласно ведическому гороскопу.