«Будет много проблем»: оглашено пророчество Ванги 27-летней давности о России

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В эфире федерального телеканала показали запись с предсказанием легендарной провидицы незадолго до смерти.

Россию ждут большие трудности, но она сумеет их преодолеть. Об этом заявила болгарская провидица Ванга незадолго до своей смерти в 1996 году. Пророчество было обнародовано в эфире федерального канала журналистом Сергеем Косторным, именующим себя кумом Ванги.

Он показал запись 27-летней давности, на которой знаменитая предсказательница говорит о том, что ждет Россию.

«Россия выберется, выпрямится! Будет много проблем, но Россия — это Россия! Россия — это мать!» — сказала Ванга.

Один из гостей программы, ректор Академии астрологии из Москвы Михаил Левин, согласился с пророчеством легендарной провидицы. По его словам, проблемы у России закончатся через пару лет.

Известно, что средневековый провидец Нострадамус предсказал России расширение территории в 2023 году. Также, согласно его пророчествам, природные катаклизмы в мире приведут к тому, что северная часть России станет для многих народов «землей обетованной» и источником возрождения человечества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров заявил о своих паранормальных способностях, которые перешли его семье от известной провидицы Ванги.