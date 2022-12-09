Новая смена курса: финансовый гороскоп для Водолеев на 2023 год

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Трудолюбие и профессионализм принесут Водолеям успех в делах. Для достижения финансового благополучия им придется потратить много усилий и средств.

В год Кролика экономическая ситуация стабилизируется. Энергия инь, доминирующая в этот период, откроет каждому возможность реализовать планы и продвинуться по карьерной лестнице. Радикальных перемен в экономике в 2023-м не предвидится. Результат зависит только от предпринимаемых человеком действий.

Водолеям стоит избавиться от негативной привычки бросать начатое незавершенным. Для успеха в делах им надо уделять внимание образованию и искать контакты, которые помогли бы достигнуть цели. Все это позволит увеличить уровень дохода и получить повышение по службе.

О том, что ждет представителей этого знака зодиака в 2023-м в плане финансов, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ирина Березовская.

Карьера и источники денежной удачи Водолеев в 2023 году

Чтобы добиться финансовых успехов в новом году, Водолеям придется изменить подход к работе. Тем, кто занимает руководящую должность, следует внести коррективы в структуру организации, а бизнесменам провести модернизацию своего дела.

Все, кто пока не занимает высокий пост, должны ответственно относиться к обязанностям и контролировать дела, входящие в их компетенцию. Если пускать дела на самотек, то карьерных изменений вряд ли получится достичь.

Желательно первую половину 2023-го посвятить обучению, знакомствам с новыми людьми и выстраиванию планов на будущее, а оставшуюся часть года сосредоточиться на реализации идей. Звезды говорят, что, если Водолеи будут следовать этой схеме, то смогут избежать многих проблем с финансами.

«У Водолеев финансовая сфера в 2023 году непосредственно связана с приобретением новых контактов, поиском партнеров или даже новыми видами деятельности», — рассказала астролог.

Чтобы добиться успехов в финансах, важно начать воплощать задуманное в первые месяцы 2023 года. Конечно, Водолеям будет сложно взять себя в руки и собраться с мыслями, но, преодолев леность и неохоту, представители знака зодиака получать невероятный результат в виде денежных премий и долгожданного повышения по службе.

«Год достаточно динамичный, если вы прямо с самого начала ярко и активно приметесь за дело. Конечно, по энергетике январь достаточно спокойный, и вам сначала не захочется действовать, но, зная эти рекомендации, уже активно приметесь за дело и сделаете ваш год еще успешнее», — посоветовала эксперт.

В начале 2023-го Водолеям важно повышать квалификацию. Новое образование или прохождение специализированных курсов помогут представителям знака зодиака продвинуться по карьерной лестнице. Но обучение способно быстро наскучить довольно ветреным подопечным воздушной стихии. Они вскоре захотят бросить это. Астролог посоветовала ни в коем случае не предаваться эмоциям и продолжать посещать занятия. Символ 2023 года оценит старания Водолеев и поможет им достичь успеха.

Еще одним шагом на пути к развитию карьеры для представителей знака зодиака станут усердный труд, ответственный подход к организации рабочего дня. Благодаря им у Водолеев уже весной появятся новые перспективы развития профессиональной карьеры. Возможно, представителям знака зодиака предложат прибыльный проект или руководящую должность.

Во второй половине 2023 года рожденных под покровительством стихии воздуха захлестнет волна новых знакомств. Общение благоприятно отразится на увеличении доходов Водолеев. У представителей знака зодиака появится множество возможностей заработать.

Глобальные начинания, как советуют звезды, лучше запланировать на сентябрь. Начав работать над новым проектом в этот период, Водолеи смогут привлечь к его воплощению многих знакомых, что поможет быстрее претворить задуманное в жизнь и получить максимальную выгоду.

В завершении 2023 года специалист посоветовала Водолеям совершенствоваться в профессиональном плане и применять оригинальный подход к решению возникших проблем. Тогда этот период пройдет для них максимально успешно.

Траты и приобретения Водолеев в 2023 году

Год Кролика будет насыщен различными событиями. Постоянная активность скажется на самочувствии Водолеев. Гороскоп советует следить за питанием и режимом дня, иначе потом придется потратить много сил и средств на восстановление. Представителям знака зодиака следует помнить, что здоровье — это важный ресурс, и для него не нужно жалеть ни энергии, ни средств.

Тратиться также желательно на занятия спортом. Фитнес, пилатес или йога помогут Водолеям держать себя в хорошей форме и накопить энергию для новых свершений.

Кому из знаков зодиака повезет в Новом 2023 году

Водолеев в 2023-м ждет масса насыщенных событий, которые потребуют определенных затрат, например, поездки. Бывать в разных городах их заставят рабочие вопросы.

«Вам максимально полезно налаживать связи в других регионах, других городах. Может быть, если вы бизнесмен, то захотите открыть какие-то филиалы в разных городах нашей страны. Это тоже возможное направление, которое вам принесет дополнительные доходы», — отметила эксперт.

Причиной отъезда могут стать участие в конференциях, бизнес-миссиях, различных форумах. Все эти мероприятия повысят статус Водолея в глазах коллег, а также расширят круг знакомств. Среди участников подобного рода встреч обязательно найдутся те, кто поможет им реализовать идеи, поэтому важно смело идти на контакт и поражать собеседников своими талантами.

В новом году Водолеи могут столкнуться с проблемой недостатка знаний. Вновь вернуть Водолеев за учебники способно их стремление к переменам. Рожденные под покровительством стихии воздуха решат, что текущая профессия — это не то, что им нужно в жизни, поэтому захотят попробовать себя в другой сфере или согласятся пройти курсы повышения квалификации, чтобы занять кресло руководителя. Увеличение багажа знаний потребует определенных вложений. Не следует скупиться в вопросе финансов. Лучше выбрать те курсы, которые точно принесут пользу. Затраченные средства окупятся, и Водолеи будут счастливы, получив новую должность или даже сменив работу.

«Очень полезно обратить внимание на какие-то новые сферы знаний, на обучение. Это вас тоже поднимет на новый уровень, на новые высоты в профессиональном плане и принесет дополнительные доходы», — посоветовала специалист.

Если у Водолеев развивается свой бизнес, или они планируют его организовать, то новый год будет благоприятен для развития в этой сфере. Но предпринимателям придется найти средства для открытия и создания новых филиалов. Затрат на первых порах окажется довольно много, поэтому стоит учесть все риски. Постепенно дела компании начнут налаживаться и давать плоды, но для этого потребуется время.

Финансовые риски для Водолеев в 2023 году

Водолеям следует чаще прислушиваться к своему внутреннему состоянию. Пассивность и апатия к делах, особенно в первые месяцы года, негативно отразится на карьерных перспективах знака. В это время и так будет наблюдаться затишье во многих процессах, но бездеятельное поведение Водолеев принесет только убытки.

В течение года важно обращать внимание на расходы. Представителям знака зодиака следует планировать личный бюджет и не спускать все в первые дни после зарплаты. Бережливость, благоразумие в тратах и грамотное распределение средств — три кита, которые помогут сделать финансовое состояние Водолеев более стабильным.

При заключении сделок и поиске партнеров представителям знака зодиака требуется проверять людей, с которыми они хотят работать, и следить за правильным оформлением документов. Это убережет Водолеев от больших финансовых потерь.