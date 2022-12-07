Обретут счастье, помогая родным: любовный гороскоп для Водолеев на 2023 год

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В новом году Водолеям стоит ответственно отнестись к семейным отношениям. Родные люди помогут не только реализовать мечты, но и наладить личную жизнь.

Символ нового 2023 года — Черный Водяной Кролик — покровительствует семейным узам, поэтому тем, кто уже состоит в отношениях, он подарит возможность вывести их на новый уровень. Также пушистый зверек позаботится об одиноких представителях знака зодиака. В свое время он обязательно займется вопросом поиска пары для каждого. В новом году будут происходить судьбоносные встречи. Случайные знакомства получат продолжительный характер. Новый год станет периодом свадеб и рождения детей.

Важные события в личной сфере в 2023-м произойдут у Водолеев. В это время существующие отношения серьезно изменятся, а одинокие представители воздушного знака наконец встретят идеального партнера. Укрепить личные отношения и сделать их более гармоничными позволит нацеленность Водолеев на создание и сохранение семьи. Родные и близкие заставят почувствовать рожденных под покровительством стихии воздуха самыми счастливыми. О том, что принесет год Кролика для представителей знака зодиака, эксклюзивно для Пятого канала рассказала астролог Ирина Березовская.

Общий любовный гороскоп на Новый 2023 год для Водолеев

Если говорить о настроениях в романтической сфере, то стоит отметить, что Водолеев в новом году ждут радостные перемены. Этому знаку зодиака 2023-й приготовил судьбоносные встречи, позитивные эмоции и яркие события, которые оставят воспоминания на всю жизнь.

Одиноким Водолеям предстоит пройти этап зарождения отношений, конфетно-букетный период, а некоторым даже подарит свадебные хлопоты. Эти события наполнят их жизнь позитивом и романтикой. Для находящихся в паре представителям знака зодиака тоже наступит благоприятное время. Чувства партнеров станут более глубокими и осмысленными.

Нарушить гармонию Водолеи могут своими необдуманными решениями. Этот знак зодиака славится тем, что берется за дела и бросает их незаконченными. Такой подход часто используется и в отношениях. Не стоит поддаваться эмоциям. В новом году следует брать решение вопросов личной жизни в свои руки и проявлять инициативу. Это благоприятно повлияет на отношения как пока одиноких Водолеев, так и семейных. Если не останавливаться на полпути к цели, то можно добиться высоких результатов, в том числе и на любовном фронте.

Огромную роль в год Кролика будет играть семья. Посиделки в компании родных, помощь близким людям будет способствовать объединению родных. Общество родных наполнит представителей знака зодиака гармонией и энергией для реализации самых безумных планов.

Любовный гороскоп на 2023 год для состоящих в отношениях Водолеев

Личная жизнь, по словам астролога, в 2023-м выйдет на первый план для Водолеев. Судьба благоволит приятным переменам в этой сфере, но поспешные решения испортят ситуацию.

В начале года Водолеям может показаться, что их партнер далек от идеала. Период, когда представители знака зодиака будут столь категоричны ко второй половинке, продлится недолго. Уже весной они вновь начнут позитивно смотреть на мир. Однако всего за два месяца Водолеи рискуют разрушить то, что создавали в течение долгого времени, и потерять человека, который был с ними рядом.

«В начале года возникнут сомнения по поводу партнера. Водолею покажется, что партнер неидеален, тут недостатки, здесь недостатки. Вам нужно понимать, что эта критичность временна. И вам нужно просто подстроится к этому периоду», — рассказал астролог.

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Новый 2023 год подготовил для Водолеев не только серьезные перемены в личной сфере, но и в делах. В погоне за успехом в карьере и реализации глобальных планов, представители знака зодиака могут сбиться с пути и вовсе забыть о любимом человеке. Эта ошибка будет им дорого стоит.

Водолеи должны помнить, что их самый важный проект — это семья. Именно отношения с родными и близкими помогут им добиться высот во всех сферах и обрести внутреннюю гармонию. Просто надо сделать так, чтобы партнер не чувствовал себя отвергнутым и ненужным. Следует больше времени проводить вместе, гулять в парке, ходить в кино и театры, отправиться в совместное путешествие.

«Водолеи излучают обаяние, умеют общаться, выходят активно в социум и привлекают внимание людей. А партнеру порой их внимания недостаточно, поэтому здесь совет: больше углубиться в близкие отношения, разговаривать и не проявлять холодность», — посоветовала эксперт.

Представителям знака зодиака стоит планировать свою жизнь, соблюдать дисциплину даже в любовной сфере. Следует соблюдать баланс между работой и семьей.

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В новом году внимание Водолеев также потребуется их старшим родственникам: бабушкам, дедушкам, пожилым родителям. В решении этих вопросов необходимо объединиться со второй половинкой. Это позволит стать ближе и укрепить отношения.

Любовный гороскоп на 2023 год для одиноких Водолеев

Год Кролика благоприятен для общения и знакомств. Одиноким Водолеям следует больше выходить в общество и делиться с окружающими позитивными эмоциями. Улыбка этого знака зодиака способна заворожить кого угодно.

Уже весной они встретят человека, с которым смогут пойти по жизни рука об руку. Природное обаяние поможет Водолеям завоевать сердце нового знакомого. Эти отношения обязательно перерастут во что-то серьезное, так как партнер почти по всем параметрам будет соответствовать идеалу, который в предыдущие годы мешал представителям знака зодиака в личной жизни. Несмотря на то, что Водолеи — романтики, требования у них достаточно высокие. Но новый поклонник сможет доказать, что в природе есть люди, похожие на те образы, что нарисовали в голове Водолеи.

Если представители знака зодиака недавно пережили болезненное расставание, то новые отношения в 2023-м позволят забыть о неприятных воспоминаниях. Главное — не бояться принять ухаживания со стороны нового поклонника и проявлять ответные чувства.

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