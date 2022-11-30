Кому из знаков зодиака повезет в Новом 2023 году

Звезды уготовили для пяти знаков зодиака серьезные испытания, а для других трех 2023 год припас много подарков.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

Исходя из задач Вселенной на Новый 2023 год Кролика, можно сделать вывод, для кого из знаков зодиака он будет удачным или наоборот.

По астрологическим прогнозам среди 12 зодиакальных представителей троим однозначно повезет. Удача или неудача четверых будет зависеть от их действий — пока звезды только указывают на возможный исход. Еще для пятерых 2023 год имеет большую вероятность стать нелегким испытанием. Все подробности — в эксклюзивном материале Пятого канала.

Каким будет Кролик — общий прогноз на 2023 год

Фото, видео: www.globallookpress.com / Katharina Hild; 5-tv.ru

Что же нам показывают планеты в 2023 году? В Новый год мы заходим сразу с тремя ретроградными планетами. Это Меркурий, Венера и Марс. Неудивительно, если новогоднюю ночь мы проведем в одиночестве или не с тем, с кем хотелось бы. Также не избежать разочарований в покупках и подарках. А трудности во взаимопонимании могут привести к ссорам и расставанию. Последний день этого периода 29 января 2023 года.

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2023 год является замыкающим для многих астрологических аспектов. Планета Плутон последний год находится в знаке Козерог а это значит, что мы прошли долгий период обновления всех форм организации труда и правовых вопросов. А сейчас мир сдает экзамен. Этот аспект касается в большей степени всей страны в целом, но в итоге отражаются на каждом из нас. Планета Сатурн выходит из знака Водолей и переходит в знак Рыбы в марте 2023 года.

Последние три года мы проходили кармический урок по преодолению чувства отстраненности и отчуждения от других. Одним из самых сложных уроков являлся коронавирус, когда нам нельзя было встречаться даже с самыми родными и близкими людьми. А именно это являлось нашим острым желанием в тот момент и уже было недостаточно просто переписки и просто телефонных разговоров. Мы стали ценить живое общение и дорожить взаимоотношениями.

А с марта 2023 года нашей задачей будет научиться брать ответственность на себя и разрушать вокруг себя и в себе ложный и иллюзорный мир, так как именно начало периода приходится на 2023 год, ожидаются серьезные испытания и удары для всего мира. Это время, когда спадут розовые очки, когда каждый увидит реальность. Именно в этот период мы должны вырасти духовно, сплотиться, верить чувствам и интуиции.

Те народы и нации, у кого крепка духовная связь и единение, меньше всего пострадают в этот период. А люди в возрасте 29 лет и 58 лет особо остро почувствуют на себе все невзгоды и уроки этого периода. Плутон и Нептун начинают взаимодействовать в 2023 году. Появляется возможность духовного прогресса в мировой цивилизации. Это начало возникновения прекрасного и правильного мира, который даст всем состояние удовлетворения.

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Нужно использовать 2023 год, чтобы выразить любовь ко всему сущему. Одна из основных задач для каждого человека в 2023 году — взрастить эго. Излишние тактичность и дипломатичность в стремлении угождать окружающим — не эти навыки пригодятся в 2023 году. Необходимо проявлять смелость, риск, развивать силу и бойцовские качества, становиться лидером, мастером своего дела, использовать новаторство. Тем самым получится преодолеть склонность полагаться на оценки и вкусы других.

Следующий аспект касается тех, чей возраст кратен числу 9. В 2023 году именно эти люди пройдут путь соблазна, а также искупления за свои ошибки. Этот период несет в себе моральные испытания гордыни, славы и эгоизма. Это соблазн пользоваться властью, отрекаться от любимых, самоутверждаться, подвергая любимых и детей мучениям. Тех, кто не смог преодолеть соблазны, ждет кризис любви, проблемы с детьми, потеря репутации и известности. На самом деле мы уже давно вошли в эпоху изменения мира, в эпоху духовного возрождения. Наше принятие — залог успешной эволюции.

Кому из знаков зодиака повезет в Новом 2023 году

Овен

На передовой жизни во всех сферах. Кардинальность и экстремальность событий как раз вдохновляют вас.

Телец

Ваши реалистичность и фундаментальность пошатнутся в 2023 году. Спасением будет только творчество.

Близнецы

Задача года — остановиться и подумать о духовном развитии. Но вам будет сложно понять, как это сделать.

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Рак

Ваша восприимчивость, чувствительность и сочувствие к проблемам других может сказаться на вашем душевном состоянии в худшую сторону.

Лев

Лучшим решением 2023 года будет возглавить и взять под опеку коллектив единомышленников.

Дева

Весь год вы будете нести на себе страдания других. И бонусом можете получить ответственность за них же.

Весы

Есть опасение весь 2023 год провести в мучительных прениях кто прав, а кто нет. В ваших же интересах не отстаивать свою точку зрения.

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Скорпион

Вы — именно тот, кто способен впитать негативный оттенок года, пропустить его через себя и выдать готовый рецепт того, что нужно делать.

Стрельцы

Вам желательно переключиться исключительно на внутреннюю и семейную жизнь, применить свою позитивную философию в этом направлении.

Козерог

Важно сбавить обороты своей жесткости и консервативности. Мир уже давно не такой как «А раньше бы а такое», «А в моей молодости».

Водолей

В 2023 году появится шанс проявить свою неординарность. Если вы его не используете, то весь год проведете в сожалениях: «Ну почему же не я?».

Рыбы

Если вы не ощущаете поддержку, если рядом с вами нет как раз сильного тыла в виде Льва или Девы по знаку зодиака, то 2023 год для вас выдастся нелегким.