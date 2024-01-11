Спасет от ржавчины и каблуков: какой защитной пленке доверить пороги машины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Schlesinger; 5-tv.ru

Быстрее всего автомобильные пороги портятся от острых предметов, камней или женских каблуков, поэтому без защитного покрытия не обойтись.

Порог этой легковушки сгнил в труху. Казалось бы, ну что тут сделаешь? Только на помойку. Но владелец машины не растерялся. Сначала зачистил ржавчину, затем вырезал порог у другого автомобиля и приварил его на свой.

Но восстановить прогнивший порог своими силами сможет не каждый. Тут нужны опыт и сноровка. Скорее всего, придется обращаться за помощью в автосервис и выложить не меньше 30 тысяч рублей. Поэтому лучше позаботиться о защите порогов заранее. Ведь этот элемент машины больше всего страдает от воды, песка, соли и дорожных реагентов.

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«Когда мы залезаем в автомобиль, мы ногами цепляем порог — подошвой или каблуками. Образовываются сколы, то есть у нас открытый металл. Туда попадает влага, и появляется коррозия», — пояснил руководитель отдела по защитной оклейке автомобилей Олег Чинак.

Мастер занимается защитной оклейкой автомобилей уже много лет. Чтобы уберечь порог от повреждений, он советует использовать специальные пленки. Чтобы выбрать лучшую защиту, «Самая полезная программа» протестировала все варианты.

Какие бывают защитные пленки на авто

«Бывают разные виды пленок — ПВХ, полиуретановые, гибридные. У них разные состав, разные свойства и разная функциональность», — перечислил эксперт.

ПВХ пленка обошлась в 200 рублей. В наборе четыре небольших куска. Это самый тонкий образец.

Гибридная пленка толще, но и стоит дороже: тысячу рублей за 3-метровый рулон.

«Производитель заявляет, что это 5D-материал, углеродное волокно немного толще предыдущего, но тоже ПВХ-материал», — объяснил он.

Третий образец — антигравийная пленка из полиуретана. Она самая дорогая. Цена за метр начинается от 5 тысяч рублей. Но если наклеить эту пленку неправильно, деньги потратятся впустую. Надежнее обратиться в сервис или вызвать частного мастера. Правда, за оклейку одного порога придется заплатить ему как минимум две с половиной тысячи рублей.

«Пленка имеет три слоя. Нижний слой клеевой. Следующий слой — уретан. Это мягкий эластичный материал, который гасит инерцию непосредственно. И верхний слой. — это топ коат, защитный слой, который не пускает реагенты, грязь внутрь уретана», — объяснил Чинак.

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Перед тем как клеить защитную пленку, просто стряхнуть пыль с порогов недостаточно. Их нужно как следует подготовить, хорошенько вымыть, просушить и обезжирить. Теперь рабочую поверхность разделили на три части и на каждую наклеили свой образец. По технологии гибридную и полиуретановую пленку нужно предварительно смочить водой.

Полиуретан из-за своей эластичности позволяет повторить все грани автомобиля. А ПВХ пленку наносят на сухую поверхность.

«У нас материал с каналами. Каналы нужны для отвода воздуха из-под пленки», — прокомментировал мастер.

Какая защитная пленка прочнее всего

Для начала все три покупки проверили на прочность. Опытные автомобилисты знают: быстрее всего лакокрасочное покрытие (ЛКП) портится от острых предметов, камней или женских каблуков.

Прочность пленок решили проверить столярным молотком. Сперва несколько раз ударили, а потом с силой надавили на каждую пленку. Полиуретановый образец повредился. Но лакокрасочное покрытие в этом месте осталась цело. Такой же результат и у гибридного образца.

А вот ПВХ пленка испытание провалила. Повредилась и она сама, и ЛКП под ним. А все потому что она тоньше всех, а значит, очень уязвима.

Следующее испытание — какая защита прослужит дольше и не сотрется. Пленки заменили на новые и прошлись по ним шлифовальной машинкой.

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ПВХ пленка потерялась сразу насквозь до металла. Пленка средней толщины пробилась, как и лаковый слой, но до металла повреждение не дошло. У полиуретановой пленки повредился верх, но пленку не пробило и до лака, соответственно, не дошло. В этом эксперименте выиграл третий образец.

Но все эти тесты проводились при комнатной температуре. А что насчет морозной русской зимы? В северных регионах страны она может длиться 8 месяцев. Наклейки заморозили в жидком азоте при температуре — 195 градусов на три минуты. За это время поверхность порога остыла до минус 30 градусов.

Спустя три минуты ПВХ пленка отклеилась, а значит, зимой она продержится недолго. Второй образец тоже показал себя не с лучшей стороны.

«Средняя пленка у нас потрескалась. Структура пленки не позволяет такие низкие температуры выдерживать», — прокомментировал мастер.

А что насчет дорогого полиуретанового образца? Пленка не повредилась, не отошла от лакокрасочного покрытия.

По итогам всех испытаний лучшую защиту автомобильным порогам обеспечила полиуретановая антигравийная пленка. Ее главный минус — цена. Хочется сэкономить — тогда нужно выбирать гибридную пленку. Она неплохо защищает лакокрасочное покрытие от повреждений. Рулона за тысячу рублей хватит надолго.