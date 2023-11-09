Какой тестер лучше — как проверить аккумулятор для авто и не нарваться на старье
Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Heinz Spremberg / CHROMORAN; 5-tv.ru
Водители проверяют состояние автомобильного аккумулятора тестерами. Но не всем приборам можно доверять — многие показывают недостоверные данные.
Вместо нового аккумулятора подсунули старый — с таким обманом может столкнуться каждый автовладелец.
Как не стать жертвой мошенников-продавцов? Рассказывает «Самая полезная программа».
Как проверить автомобильный аккумулятор перед покупкой
В первую очередь эксперты советуют осмотреть внешний вид батареи. Корпус должен быть целым, а токовыводы гладкими, без вмятин и следов от клемм.
Но как проверить общее состояние аккумулятора и узнать, сколько он еще прослужил? Проще всего это сделать с помощью специальных тестеров. Они показывают пусковой ток, внутреннее сопротивление и эффективность накопителя.
«Пусковой ток нужен для запуска двигателя, и дизельного, и бензинового. Это мощность батареи, сколько этой мощности осталось в аккумуляторе. Внутреннее сопротивление говорит о качестве пластины электролита. Чем это значение ниже, тем аккумулятор лучше и тем дольше он прослужит», — объясняет автоэлектрик, руководитель компании по продаже аккумуляторов Данила Любимов.
Тестер нужен, чтобы любой человек, не знающий физики, не разбирающийся в брендах аккумуляторов, смог протестировать качество батареи.
Но цены на эти тесты заметно отличаются. Для эксперимента взято четыре образца. Три из них — китайские за девятьсот и три тысячи рублей от неизвестных производителей, за семь тысяч — от популярного бренда. Четвертый — профессиональный тестер европейского производства за пятнадцать тысяч рублей. Он используется в качестве эталона.
Эксперт сразу замечает: у дорогих моделей провода толще и длиннее, а зажимы-крокодилы качественнее.
«Чем дешевле прибор, тем провод короче. У более дорогих экземпляров провода длиннее, сечение больше. За это вы платите дополнительно», — объясняет автоэлектрик.
Какие показатели у мощного аккумулятора, какие — у слабого
А что насчет точности, у какого прибора меньше погрешность, и можно ли вообще доверять цифрам, которые выдают китайские тестеры? Для чистоты эксперимента модели испытываются на разных типах аккумуляторов.
Начинается тест с неисправной свинцово-кислотной батареи.
Первым в ход идет профессиональный аппарат за 15 тысяч рублей.
«Показывается на тестере три типа батареи: свинцово-кислотная (WET), EFB-технология и AGM. То есть у профессионального тестера присутствует выбор, какая батарея перед нами. Мы выбираем WET», — поясняет эксперт.
Также в профессиональный тестер вбивается максимальная сила тока 600 ампер, такое значение указал производитель батареи.
Профессиональный тестер показал пусковой ток всего 169 Ампер, с такой батареей автомобиль никак не завести.
«Минимальный порог в аккумуляторном в мире — это где-то 400 Ампер. Ниже 400 Ампер я не рекомендую использовать батарею, потому что в тяжелых условиях она может вас подвести. Для двигателя 1,6 — это уже плохо. Для дизелей это значение еще выше, и 500, и 600 Ампер. Многие дизельные двигатели не заводятся и при 600 Ампер», — делится опытом профессионал.
Значение внутреннего сопротивления у накопителя — 14,5 мОм, а должно быть не больше 6.
Профессиональный приборы подтвердил — аккумулятор не работоспособный.
А что покажут китайские аналоги? Ближе всех к эталонным значениям оказался самый дешевый аппарат за 900 рублей. Он показал пусковой ток — 190 А, сопротивление 14,54 мОм, эффективность 10%. Погрешность у тестера не выше 12%.
Второй образец за 3000 рублей чуть менее точный. Пусковой ток — 203 А, сопротивление — 13,56 мОм, эффективность 33%.
Тестер от известного бренда эксперта полностью разочаровал.
Пусковой ток он завысил в два раза — 254 А. И это не единственный минус. Как выяснилось, прибор за 7 тысяч рублей вообще не измеряет сопротивление. А узнать о работоспособности батареи можно только по цвету сигнальной лампы.
«Лампочка загорелась красная — заменить. Данные тестер примитивный», — высказал свое мнение специалист.
Но в целом все четыре образца дали знать, что аккумулятор неисправен.
Какой тестер аккумулятора самый точный
Затем тестеры сняли показания с новой свинцово-кислотной батареи. Ее максимальная сила тока 520 А (так заявил производитель).
Профессиональный прибор показал — аккумулятор рабочий. Но, судя по данным на экране, довольно долго провалялся на складе. Пусковой ток — 472 А, сопротивление — 5,25 мОм, эффективность — 87%.
«Пусковой ток показывает, что батарея у нас эффективна на 87 процентов от заявленных показателей», — говорит автоэлектрик.
Ближе всех к эталонным показателям пускового тока оказался снова дешевый образец. А вот внутреннее сопротивление наиболее точно определил второй тестер. Самый дорогой прибор под номером три опять выдал самую большую погрешность.
Может быть, дорогостоящий тестер покажет себя лучше на более современной модели накопителя?
«Подготовили батарею EFB класса, это улучшенная технология батарей. Экземпляр стоит от 8 тысяч рублей. Производитель внедрил высокий пусковой ток 660 Ампер, профессиональный тест сейчас покажет, выдает ли аккумулятор ту пусковой мощность, которую заявил производитель», — рассуждает знаток.
На этот раз все китайские образцы подтвердили хорошее состояние аккумулятора — 91-97% эффективности.
Вот только профессиональный тестер выдал совсем другой результат: показал, что работоспособность накопителя всего 68 процентов.
«Тест показал нам 515 Ампер пускового тока и 4.04 мОм внутренние сопротивления», — подытожил автоэлектрик.
Как отличить новый автомобильный аккумулятор от старого
Осталось проверить тестеры на аккумуляторе типа AGM, самом мощном и современном на рынке. Вместо жидкого электролита внутри у него стекловолокно.
«Стоимость батареи AGM начинается от 15 тысяч рублей. Дальше больше, до 50 тысяч, наверное, на машины премиум-класса. Данная батарея имеет параметры 680 пускового тока», — рассказывает мастер.
Судя по цифрам на китайских приборах, у AGM стопроцентная работоспособность.
Профессиональный тестер вновь показал, что батарея уже не первой свежести — эффективность всего 77%.
«Профессиональный тестер выдал значение 575 Ампер и 3,58 мОм», — измерил параметры электрик.
Эксперт объясняет разницы цифр тем, что на профессиональном аппарате можно задать не только максимальную мощность, но и тип аккумулятора. Поэтому значения прибора за 15 тысяч рублей более точные.
Получается, китайские тестеры подходят только для проверки свинцово-кислотных батарей, а значит, бытовые тестеры не такие универсальные, как объявляют производители.
Приблизительно оценить состояние аккумулятора можно с помощью обычного мультиметра под нагрузкой. А детально исследовать батарею нужно только в проверенном автосервисе.